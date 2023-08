Después de que se estrenara el montaje “El filósofo declara” en octubre del año pasado, en el Teatro Experimental, la puesta en escena dirigida por Jorge Taddeo, cuya dramaturgia es del reconocido escritor Juan Villoro, vuelve con una segunda temporada, pero ahora al Teatro Vivian Blumenthal (Calle Tomás V. Gómez 125, Ladrón De Guevara, Guadalajara). Esta vuelta será de seis fechas, los días viernes 11, 18 y 25 de agosto, en punto de las 20:00 horas, y los sábados 12, 19 y 26 de agosto, en punto de las 19:00 horas. Los accesos pueden conseguirse en Boletia, tienen un costo de 250 pesos. En preventa, así como para estudiantes, maestros, trabajadores universitarios y personas de la tercera edad, las entradas pueden conseguirse en 200 pesos.

Concerttante Producciones está a cargo del montaje, el cual es protagonizado por Karina Hurtado, Eduardo Villalpando, Marco Orozco, María Belén y Jonathan Gutiérrez.

EL INFORMADOR conversó con Jorge Taddeo quien resalta que existe la posibilidad de que la puesta en escena también se realice con el mismo elenco en la Ciudad de México, en el Centro Cultural Helénico, el año que viene. Con respecto al cambio de foro en nuestra ciudad, resalta que si bien tuvieron muy buena respuesta por parte de la audiencia en el Experimental, “mucha gente sí se quejaba, porque consideran a la zona insegura. Entonces, preferían otro espacio y pues dije, ‘vamos viendo en el Blumenthal’, a pesar de que es un poco más chico el escenario, hay que mover el acceso a otros públicos”, comparte.

Expresa además que “El filósofo declara” también ha tenido buena respuesta por parte de la industria, pues ganó Los Premios del Público de la Coordinación de Artes Escénicas de Cultura UDG, las categorías fueron Mejor actor y Mejor actriz para Eduardo Villalpando y Karina Hurtado, respectivamente.

Avisa Taddeo que hay algunas modificaciones que se harán en esta segunda temporada. “Como es un escenario diferente, que tiene otro tipo de iluminación, pues se hacen ajustes en cuanto a la disposición de la escenografía, porque es una sala con un distribuidor y una gran cocina con isla. Entonces, cambia la angulación… Y por otra parte, para el estreno, yo me basé en la obra que publicaron de Juan Villoro, que es la que lanzó la UNAM, pero ya platicando con el autor, me decía que lo que sucede es que por alguna extraña razón cuando la escribió y que ya estaban ensayando para su estreno -hará unos 10 años más o menos- por cuestiones rarísimas, la universidad publicó de inmediato la obra”, así que ya no se pudieron añadir los cambios y las revisiones de lo que funcionaba o no, con la obra.

“Y de alguna manera, como nosotros no sabíamos eso, pues la resolvimos tal cual con esos textos. Pero ya para esta ocasión, me mandó Juan la versión definitiva. Y sobre todo la escena cuatro, que quedaba un poco larga, y ahora se ajusta ya con las modificaciones que plantea él”. Además, resalta Jorge que Villoro está muy contento con el proyecto, “se le mandó la obra grabada y le gustó bastante”.

Una obra sobre filósofos, pero no sobre filosofía

Explica Jorge que el público puede tener una idea de que el montaje sea denso porque se aborda desde el contexto de dos filósofos, pero no es así, resalta que se plantean problemáticas con las que nos podemos identificar todos.

“Es una obra sobre filósofos y las situaciones que les suceden, donde nos damos cuenta que no es muy diferente su vida a la de cualquiera de nosotros. De repente sí se tocan las Antinomias de Kant, brevemente, pero hay un trasfondo en la obra que pareciera novela negra. Así que el protagonista siempre que habla de filosofía, habla de estas otras cosas y esto se vuelve como muy accesible para el público, el poder escuchar estos conceptos, que de alguna manera tienen que ser dichos de forma natural”.

Finaliza al decir, que también el montaje habla sobre los afectos, “empezamos a entender cómo cada uno de nosotros, o el elenco, que de alguna manera son medio espejo, los resuelven, hacia la pareja, los amigos y la familia, por lo que se vuelve sumamente profundo”.

Sinopsis

Comedia con tintes de novela negra

En esta obra se pone al descubierto el duelo entre dos filósofos que han sido compañeros de estudios, desafíos y fatigas. Se trata de un encuentro final, donde su intensa amistad es también una forma de enemistad. “El Profesor” vive con “Clara”, su esposa, quien a su vez conoce perfectamente a ambos “amigos”. “El Pato Bermúdez”, presidente de la academia de Filosofía va a cenar con ellos, para convencer al “Profesor” de ingresar en la Academia. Se accidenta cuando va en camino y avisa por teléfono que de todas formas irá. En la casa, está “Pilar”, escritora e hija de “Yolanda”, hermana del “Profesor” y antigua novia del “Pato”. “El Profesor” confronta a “Bermúdez” quien tiene un infarto, y confunde a “Pilar” con “Yolanda”. Un combate entre el afecto y la inteligencia, entre lo que se muestra y lo que se oculta.

CT