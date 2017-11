Subastarán "El origen de las especies" con anotaciones de Darwin

El próximo mes será subastada una copia de "El origen de las especies" con anotaciones escritas a mano por su propio autor, Charles Darwin.

De acuerdo con "The Guardian", la casa de subastas Christie's calcula que la pieza se podría vender entre 300 mil y 500 mil libras esterlinas (400 mil a 600 mil dólares aproximadamente).

Su valor radica en que "por primera vez se podrá hacer una lectura precisa de las revisiones exactas de Darwin sin el velo de la reconstrucción y la traducción".

Darwin anotó correcciones de la tercera edición de su obra para que se hicieran las modificaciones necesarias en la cuarta edición. Estas modificaciones aparecen en todas las versiones posteriores del libro, lo que significa que siguen siendo parte del texto definitivo.

Además de las hojas con las anotaciones de Darwin, el lote está compuesto por una carta escrita por el científico inglés para el paleontólogo alemán Melchior Neumayr.

En marzo de 1862 escribió: "Me gustaría hacer algunas correcciones más en hojas limpias de la última edición en inglés. He comparado las hojas de la Tercera edición en inglés con la segunda, que se tradujo en Alemán, y he marcado con lápiz todas las adiciones y correcciones".

Christie Meg Ford, especialista del tema, explicó que las correcciones hechas por Darwin son el reflejo del refinamiento continuo de su investigación y pensamiento científico.

"Las copias anotadas por él son increíblemente raras. Esto realmente lo muestra comprometido con su texto. Tener sus propios pensamientos sobre un texto que sabemos que lo ocupó por completo hasta su muerte es realmente notable. Esta manifestación física de un gran científico que lidia con su gran obra es extraordinaria, tanto en términos de su rareza, como de la evidencia física de la misma", dijo.

DR