Sofía Guadarrama Collado indaga sobre la maternidad

La escritora mexicana Sofía Guadarrama Collado ha publicado una nueva novela, “El origen de todos los males” (Plaza & Janés, 2022), una historia en la que nuevamente sale de su zona de confort para entregar a sus lectores una historia perturbadora con una protagonista que enfrenta a su madre desde pequeña y, por ende, su negativa a ser madre en la vida adulta la coloca en un escenario donde la maraña de sucesos desemboca en un final inesperado.

Así, Renata -la protagonista- desde los catorce años tiene certeza de su felicidad por la muerte de su madre: Sabina. Si bien desconocemos sus impulsos, esa es la incógnita que nos mantiene en la lectura en la que los personajes circundantes son complejos, trazados con una pluma experimentada que sabe lidiar con las capacidades de quien cela y hace de su actitud la mayor motivación posible.

Temas principales

Guadarrama Collado comenta que el germen de esta historia ocurre hace cerca de una década, “tenía una vecina que tenía una hija de unos ocho años y un niño de cuatro, era abogada y se mostraba siempre infeliz en su vida como mamá y ama de casa; todo eran quejas. En una ocasión, me contó una anécdota en la que su hija -cínicamente- negaba una travesura cuando le habían descubierto en flagrancia. Ahí, deduje, hay una novela. Pero sólo el detonante, no es su historia”.

De esta forma, la novela gira -nos dice la autora- sobre temas esenciales, “uno: sobre la maternidad no deseada, algo de lo que no se habla y que incluso se juzga como algo malo, es un tema complejo porque nos enseñan que no podemos juzgar a nuestros padres (que bien pueden ser negligentes o abusivos); pero también se aborda el otro extremo: los papás que desean serlo en extremo y obligan a una mujer a embarazarse (lo que le sucede a la protagonista), que suelen ser sobreprotectores y les hacen más mal que bien”.

Este libro teje una narrativa compleja entre los personajes y mantiene a los lectores al filo de la motivación para descubrir cada suceso. ESPECIAL

Tiempos para los libros

Refiere Collado Guadarrama que aunque “El origen de todos los males” es una novela corta, “sí me tomó bastante tiempo escribirla. No todas las escribo de un jalón, a veces toman años de intento hasta que puedo escribirlas, luego descansan un periodo que puede ser de revisión o corrección. Ese fue el caso con esta novela, la escribí hace casi siete años”.

Con todo, no tardó tanto en terminarla, asegura la autora, “pero desde cierta manera tuvo que esperar debido a las circunstancias de la editorial que me publicaba. Por otra parte, yo siempre me estoy planteando retos literarios, y algo de lo que evito es que se me encasille, por ejemplo, por ser una autora de novelas de tema prehispánico; a pesar de que estoy en medio de un proceso en que a través de 10 libros se debe narrar las historia de los mandatarios de Tenochtitlán y el Anáhuac, el primero se publicó hace doce años y aún faltan unos cuatro más”.

Estos retos que Guadarrama Collado destaca se refieren a “no escribir lo mismo; he abordado el thriller político, la novela feminista, la de ciencia ficción y, para esta nueva, es como un thriller psicológico. Hace cinco años acabé ‘El origen de todos los males’, pero tenía tres contratos a cumplirse antes, además de una novela de ciencia ficción que terminé en 2012 y se publicó en 2016. Luego vino la pandemia y nos retrasó más de un año. Así fueron las cosas”.

Temas apasionantes

Curiosamente, aclara la narradora, “yo no tenía planeado convertirme en escritora de novela prehispánica, fueron las circunstancias; ya había publicado una novela y un libro de cuentos, pero tras una historia a la que no le fue mal, propuse a la editorial una historia de los gobernantes mexicas en varios tomos porque me apasionaba el tema y aquí sigo”.

Finalmente, para quienes ya han leído la novela, Guadarrama Collado detalla que los comentarios recibidos son “que les ha gustado mucho y que el final es algo que no se esperaban. También ha sido comentada por booktubers en internet, y algunos periodistas la han recomendado ya. Pero, como suele decirse, el lector es quien tiene la última palabra. Por supuesto, si me tocara decirlo a mí, se trata de una excelente novela”.

TOMA NOTA

Sobre la autora

Sofía Guadarrama Collado ha estudiado la historia de las culturas mesoamericanas y de la Conquista de México desde hace 17 años. Es autora de la trilogía “Enigmas de los dioses del México Antiguo” (2008-2010); la pentalogía histórica “Grandes Tlatoanis del Imperio” (2009-2015); el libro de cuentos “La nota roja” (2011); la novela autobiográfica “Sueños de frontera” (2012); el ensayo “Señores del Anáhuac” (2015); la novela ciberpunk “Piso 931” (2016); la novela feminista “Adelita, una mujer, una revolución” (2017) y el thriller político “Tiempos de canallas” (2018). También escribe guiones cinematográficos y series de televisión.