Sofía Álvarez impulsa la imaginación infantil

El domingo pasado se estrenó “Desde casa con Sofía”, iniciativa del Foro Shakespeare de la capital en el que Sofía Álvarez comparte su talento como cuentacuentos.

Vía telefónica desde su hogar, Sofía nos platicó sobre cómo surgió esta nueva producción en línea: “Durante muchos años he estado contando cuentos en la tele”. La invitación del Foro Shakespeare fue por Bruno Bichir, quien colabora en la dirección: “Están probando este nuevo camino. Básicamente somos casi familia, se le ocurrió que podría ser interesante para los niños tener una opción los domingo por las mañanas”.

Para Sofía, este modelo de entretenimiento “es un espacio donde los niños la pasan bien junto con los papás. Es un programa en el que tanto adultos como niños se entretienen, como lo vimos en nuestro estreno el domingo pasado. Es contar historias, de alguna manera jugar, estimulando la imaginación: donde una escoba es un príncipe que se peina punk y el trapeador con dos moños es la princesa con el cabello largo. Justo como juegan los niños, aunque ahora estén acostumbrados a tener todo en la pantalla. Espero que sea divertido”. La periodicidad que tendrá “Desde casa con Sofía” es semanal, cada domingo.

Sobre las historias que recrea frente a la cámara, Sofía comentó: “Los cuentos los escribo yo o Valentina Sierra, con quien escribo desde hace mucho tiempo. Son cuentos con los que tratamos de acercarnos lo más posible a nuestra realidad. O cuentos clásicos que de alguna manera ‘desbaratamos’. A través de tanto tiempo tengo toneladas de cuentos. Lo que tratamos de hacer es algo divertido, diferente, en la medida de lo posible”.

Una vida de cuentos

Son ya cuatro decenios de trabajar como cuentacuentos los que lleva Sofía, quien comentó cómo se ha modificado la experiencia: “Los niños han cambiado, ahora se habla con más libertad de muchísimos temas. El valor de cada uno de los elementos de la familia ahora es diferente. La mamá no se encarga solamente de limpiar, el papá también está involucrado. Todo a cambiado desde el 78 que tengo contando cuentos”.

Entre esos cambios está la posibilidad de ahora grabar desde su propio hogar: “Pongo la computadora en la cocina, me ponen hasta donde llego, donde me vea en la pantalla, tengo la utilería para cada cuento. Es muy gratificante y saber que tenemos en ese momento que tenemos niños viéndonos desde Guadalajara, al mismo tiempo me está viendo mi vecino en vivo. Podemos tener comunicación por el chat al final del programa. Es otra manera de comunicarse, porque es algo nuevo. No puedo definir exactamente, porque todavía mi cerebro no llega a concebirlo. Saludo a mis nietos por WhatsApp y se parece a cómo lo veíamos hace muchos años en Los Supersónicos”.

TOMA NOTA

SINTONIZA

Desde casa con Sofía, domingos 26 de julio, 2 y 9 de agosto, 11:00 horas, en www.foroshakespeare.com

JL