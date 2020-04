Sobrevive a la pandemia al estilo de Antonio Ortuño

“La rutina es el mejor espacio para el trabajo. Ha sido difícil tratar de aprovechar lo más posible las horas del día. He tratado de mantener mis horarios. De pronto tengo quince invitaciones para hacer un Facebook Live o por Zoom”, compartió en entrevista, desde su casa, el escritor Antonio Ortuño.

El autor de novelas como “Méjico”, “La fila india”, “Recursos humanos” y la más reciente, “Olinka”, habló sobre la cuarentena por el COVID-19 y cómo la asume él: “Cada quien reacciona de una manera diferente. La lectura para mí siempre ha sido un medio de esparcimiento, de cambiar el foco de las realidades. Leo incluso enfermo, tirado en mi cama. Aunque no me sentaría a leer libros o ver películas sobre epidemias. Tampoco es que me interese por el escapismo y creer que los cuentos de hadas van a ayudarnos. Pero sí buscar lecturas que nos ayuden a la estabilidad mental”.

El escritor abundó que entre sus hábitos de consumo cultural en esta época de “quédate en casa” se encuentra el cine: “Trato de ver las películas que se fueron quedando en el tintero, o los libros que se han quedado en la mesa de noche”, anotó.

Antonio compartió que siempre está viendo alguna serie, “normalmente las pongo un rato en la noche cuando me canso de leer”. Una producción que recomienda es “Hap y Leonard”: “De Sundance TV (los organizadores del festival). Es una serie espectacular, muy bien hecha, muy divertida y a contracorriente de lo que hacen otras cadenas en series policiales. Los investigadores son un par de desempleados del Sur de Estados Unidos”. Ligado a la música, Ortuño recomendó una serie sobre hip hop: “La descubrí, me había tardado en verla: ‘Atlanta’, es una serie de chicos hiphoperos, está en Netflix”.

En el rubro de las películas, Antonio dijo que: “Nunca había podido ver ‘Shutter Island’, de Martin Scorsese… Creo que de su filmografía ya sólo tengo pendiente para ver una sobre los jesuitas, ‘Silencio’, que me da una flojera espantosa”.

Este tiempo de quedarse en casa también le ha servido para ponerse al corriente en el cine comercial: “Me he estado aventando por ocio algunos blockbusters, películas de superhéroes. Para entender los memes, se me escapaba la mitad de los chistes de los ‘Avengers’, porque no había visto las últimas (a medida que crecieron mis hijas ya no quisieron verlas en el cine)”.

En cuanto a lecturas recientes está el escritor y periodista estadounidense H. L. Mencken (1880-1956): “Fue un poco el mentor de John Fante, se le consideraba una de las inteligencias más agudas del medio cultural estadounidense en su época. Hasta hace relativamente poco no había traducciones de sus ensayos”. En español su obra está publicada en la editorial Innisfree, comentó Ortuño: “Se dieron a la tarea de traducir algunos de los volúmenes, son selecciones de sus textos”.

Además de la obra de Mencken, un tipo de libros que el escritor mexicano frecuenta tienen un vínculo con la música: “He estado leyendo libros de historia de escenas musicales. Recién terminé la biografía de los Beastie Boys”.

Como autor y como lector, Ortuño piensa que de esta pandemia no saldrán obras de ficción de valor: “A mí me parece una pesadilla. De esto hablo en la columna de ‘El País’: Tres argumentos de novelas que me temo que van a existir y que van a ser horribles. No es algo novelable ni estético lo que está pasando. Lo más valioso que podría haber son testimonios de la gente que esté en los sitios más problemáticos. Es un tema que no me atraería para escribir en lo absoluto”, finaliza.

Las sugerencias de Ortuño

“Hap y Leonard”, de Sundance TV. Ingresa a: http://www.sundancetv.la/

Ingresa a: “Shutter Island”, de Martin Scorsese . Disponible en Amazon Prime Video y en el sitio de SensaCine.com.

. Disponible en Amazon Prime Video y en el sitio de “Atlanta”, disponible en Netflix.

