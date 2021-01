Sin miedo a leer 13 historias de terror

Raiza Revelles publicó la colección de textos “El chico de la piel de cerdo y otros relatos que jamás deberías leer”, editado por Planeta México, un libro en el que la autora nos acompaña de la mano de “Billy el Raro” por 13 escalofriantes historias. Previamente, la escritora y booktuber lanzó “Zelic. La nueva tierra” (Destino), novela en coautoría con Sebastián Arango.

Esta experiencia escribir en conjunto y luego sola “fue muy diferente: en el otro juntamos los dos cerebros. En este si yo me atoraba con algo y no sabía a dónde seguir la historia tenía que resolverlo, o si quería poner algo o no, todo dependía de mí”.

A pesar de que debutó como autora con novela, el género corto del cuento ha sido lo que más ha escrito: “A lo largo de mi vida lo que más he hecho son cuentos cortos, casi siempre de terror y de suspenso. Esto era lo que siempre había hecho, pero solo se lo daba de leer a mi hermana”.

El interés por el lado obscuro, con todo lo que rodea al suspenso y al terror, siempre se ha reflejado en su canal de YouTube (raizarevelles99). La escritora comentó su opinión lo que nos atrae de este tipo de historias: “Lo platicaba con un director, quien hizo la serie de ‘The Haunting of Hill House’, Mike Flanagan: me decía que la razón por lo cual nos atrae tanto el género de terror es porque permite practicar el valor en pequeñas dosis, de maneras inconsecuentes. Eso permite enfrentarnos al mundo real, nos permite ir platicando cómo ser valientes, frente a todos los miedos: a uno mismo, a dejar ir, a quedarse estancado”.

Un miedo que Raiza superó en la literatura fue pasar de reseñista en YouTube a escritora: “Fue un paso muy difícil, la verdad me daba mucho miedo, sentía que no era digna de hacerlo, a pesar de que era algo que quería hacer, era un sueño. Sentía que tal vez no lo merecía si no estaba al nivel, pero no podemos decidir si somos dignos o no para el sueño. Si es el camino hay que seguirlo. Y si algo nos enseñó este año es que el tiempo es ahora”.

Perseguir ese sueño tiene sus satisfacciones, como la edición de “El chico de la piel de cerdo…”, ilustrada: “Parecía de mentiras, no parecía cierto. Me encantó cómo quedó”. Entre los libros que la inspiraron a seguir escribiendo estuvo “Relatos japoneses de misterio e imaginación” de Ranpo Edogawa: “Una influencia muy fuerte. Es una mente brillante, hace cosas fabulosas con sus cuentos. Otra influencia han sido los trabajos de Tim Burton”.

Debido a la contingencia sanitaria, Razia ha presentado el libro de manera virtual, en encuentros con lectores, además de permanecer activa en sus redes sociales (en Twitter @RaizaRevelles y en Instagram @soyraizarevelles).

Sobre la autora

Raiza Revelles es una de las youtubers más exitosas en México y actualmente se ha enfocado en producir videos y contenido paranormal. Después de leer por primera vez “El principito”, se volvió una fanática de la lectura, sobre todo de las historias de ciencia ficción y de fantasía. Cuando comenzó el fenómeno booktuber, ella fue una de las primeras en el país en compartir las reseñas de los libros que la apasionaban.

JL