Simon Cruz llevará “La naturaleza no muerta” a Barcelona

En octubre del 2021 el artista plástico, Simon Cruz, presentó en España su exposición “Agricultural Revolución” en la galería Matiz, de Ivonne Parra, en Barcelona. Y ahora, el 15 de junio repite la hazaña. En el mismo lugar estará lanzando la muestra “La naturaleza no muerta”, una colección conformada por 13 óleos de gran formato. La muestra durará dos meses, hasta agosto próximo.

“Todas las piezas son inéditas y ciertamente se trabajó de manera puntual para esta exposición. El contexto o el tema que toco en esta colección habla de la evolución del ser humano a través de estos espacios internos, de estos silencios, porque empecé a practicar el budismo hace un par de años, y tratando de entender este proceso mental en donde estamos sobrecargados de pensamientos, vamos anulando un poco la integridad de nuestro ser interno, por eso se llama ‘La naturaleza no muerta’, porque realmente no hay algo que muera si no ejercemos más que la libertad, en el amor y en su proceso de espacio para poder crearlo”, dice en entrevista para EL INFORMADOR.

Además, reitera que las obras están muy integradas a estos pensamientos complejos que habitan la mente, “son la representación de estos despojos, de estos personaje que habitan dentro de cada ser humano. Si nos observamos, la mente juega un papel importante porque es como duplicarte o doblegarte ante el pensamiento”.

En cuanto a la técnica y los colores, relata que ya tiene una paleta muy definida en su quehacer artístico, “es una paleta muy básica. Los tonos son muy armónicos, tienen mucho movimiento, hay una interacción con el espectador y con la obra misma porque hay muchos personajes internos en una sola cabeza. Y todas las piezas son óleos en tela, el resultado salió bastante interesante porque se adapta mucho a la situación en la que estamos ahora viviendo en este tiempo, la gente buscamos de alguna manera agarrarnos de algo para poder creer o crear”.

Las piezas estarán de venta en Barcelona, confiesa que posiblemente ya no se regresen a Guadalajara, pues ya hay quienes están allá esperando la colección. “Estoy súper contento porque no pensé que fueran a recibir tan bien mi trabajo”. Además, hay conversaciones para que Simón pinte en vivo a propósito de la muestra, esto sería mientras lo acompaña un músico, pero aún no está definido.

También en Guadalajara hay proyectos, se encuentra desarrollando una escultura de gran formato porque en julio la Ruta Escultórica llega al centro comercial Andares. “La escultura es un colibrí de tres metros de alto en acero negro, la pieza apenas se está construyendo, está en proceso de elaboración y yo espero tenerla montada el 28 de junio. Así que yo voy a la exposición (en Barcelona) y me regreso el 24 para estar aquí en la inauguración del evento”.

Las piezas de la muestra son inéditas. ESPECIAL

Un artista que navega por el mundo

Simon Cruz comparte que está inmerso en el arte desde hace más de una década, “entre 15 y 18 años”. Ha hecho algunas exposiciones en colaboración, como el proyecto artístico “Ollie” que se presentó en el centro comercial La Perla el año pasado. Además, tiene dos esculturas públicas en la ciudad, una en López Mateos y Lázaro Cárdenas que se llama “El Rancho”, y cuando regresó de Europa hace dos años, se instaló el “Quetzal” en Colina de San Javier, en Acueducto. Además, ha sido parte de otros proyectos de gran relevancia internacional.

“Aquí (Jalisco) me he dirigido más a las exposiciones privadas, sobre todo por los recintos que no hay muchos”, confiesa el artista, quien está próximo a cumplir 45 años. De hecho, recuerda que entrando la pandemia estuvo en Nueva York con Mr. Brainwash, Banksy y Damien Hirst “en una exposición bastante interesante, y a partir de ahí se iban a abrir más caminos y más puertas, pero con la pandemia se truncó todo. Pero ahora estamos retomando, antes hacía muchas cosas muy rápidamente y ahora ya estoy dándole un proceso a la creatividad para desarrollar cosas más maduras, creo que la evolución se ve en la obra como tal”.

Simón resalta que sigue vinculándose con otros espacios para seguir difundiendo su arte, por ejemplo, hay charlas con el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA). A propósito de su quehacer artístico, recuerda que tiene más de 100 exposiciones y su obra se ha visto en Nueva York, Egipto, Roma, Barcelona, Madrid, Las Vegas, Monterrey, Oaxaca, Guadalajara, Puerto Vallarta, Los Cabos y varios lugares más.

Sin duda es uno de los artistas más prolíficos de la actualidad que ha situado al país en la vena cultural del mundo. Simon es un artista en plena madurez que busca expandir su trabajo para seguir conectando con nuevos públicos.

TOMA NOTA

Síguelo

Conoce más del trabajo creativo de Simon Cruz en su cuenta de Instagram @simoncruzgallery.