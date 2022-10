La persona que siempre quise ser, el éxito, la inflación, el cambio climático, las pérdidas de seres queridos, ser esa historia de éxito, sacar adelante a quienes amo, la inseguridad, la violencia. Todos estos mensajes que nunca dejan de aparecer en la mente, siempre está todo en cada momento del día… qué cansado, ¿no?... ser una constante máquina de pensamientos que nos mueven de más de una manera, pero que al mismo tiempo, pareciera, que esos pensamientos tienen que mantenerse en secreto, que cada queja es algo que no funciona en nuestra sociedad, que recibimos silencios o indiferencia si somos algo menos que una imagen inspiradora o un ejemplo de constancia, como si pudiésemos ser una viva imagen de comercial para una constructora.

Justo hoy que la salud mental está en boca de todas las personas, ¿por qué será que nos esforzamos en aparentar salud perpetua? Imaginemos un mundo donde ese mismo estigma y vergüenza existiera con las visitas médicas, donde una pierna rota fuese sólo una molestia que con un paseo con sol y aire fresco pueden solucionar, algo muy improbable, ¿no?, así de extraño y no funcional se escucha cuando minimizamos el malestar mental, porque veamos que, si la mente es el motor de todo, ¿qué nos espera si no la cuidamos?

Recordemos que la salud mental no es solamente un lujoso baño de burbujas sino el aceptar que no es posible ser una imagen de comercial perfecta en cada momento, que no hay nada de malo con tener momentos difíciles y que pedir ayuda es el acto más importante que puedes tomar hacia tu persona, no dejemos que esa perpetua rueda de productividad nos atrape y nos haga olvidar que no es normal vivir con estrés, miedo o incomodidad mental, no normalicemos una cultura que vive del dolor y lo romantiza.

Mariana Zacnite Lares Gutiérrez

"Quizás hoy en día el objetivo no es descubrir lo que somos, sino rechazarlo"

Michel Foucault





ECOS DEL DEBATE

La importancia del Día de la Salud Mental

ESPECIAL

Está bien reír así como lo está llorar, está bien el no estar bien y pedir ayuda para así estarlo. Recuerda que todo proceso genuino de la vida jamás será lineal, habrá altas y bajas y será la forma en la que sepamos que estamos viviendo. Fuerte es aquel que se permite sentir todo lo que está viviendo y afronta sus miedos aun sintiendo. Así como la mente puede ser tu peor enemigo también puede convertirse en tu mejor aliado.

Alina Pérez, participante Mar Adentro

ESPECIAL

Hablamos de salud mental para referirnos a un estado de bienestar en general, es muy importante tener en cuenta este tema debido a los cambios que experimentamos principalmente en la adolescencia, los cuales definen nuestra forma de relacionarnos con nuestro entorno además de ser un periodo crucial para nuestro desarrollo; según la ONU 14% de los adolescentes en el mundo sufre de algún trastorno mental, ocasionando que se vulneren nuestros derechos a través de la exclusión en todos los aspectos.

Miriam Guadalupe Mercado Ruvalcaba, participante Mar Adentro

COMPARTE de viva voz, los líderes sociales comparten algunas de sus experiencias

Salud mental, la base de tu experiencia de vida

Entrevista a Alicia Abundis Gutiérrez

La salud mental es un tema que siempre será importante para el desarrollo del ser humano, algo fundamental que definitivamente sigue influyendo en la sociedad en general, para llegar al nivel de evolución en el que se encuentra. Es por ello que debemos siempre estar pendientes de que ningún factor altere la psique de los individuos, y así fomentar el crecimiento colectivo, desde esa perspectiva.

El día 10 de octubre de cada año, se celebra la conmemoración mundial sobre la salud mental, ofreciendo una oportunidad para todos los promotores y defensores de esta índole, a visibilizar lo que falta por hacer para que la atención y el cuidado sobre esta cuestión, sea una realidad en cada rincón del planeta.

Esta ocasión tuvimos la fortuna de entrevistar a Alicia Abundis Gutiérrez, doctora en Psicología Experimental y Neurociencia Cognitiva del Comportamiento por la Universidad de Granada, España. Es profesora investigadora en la Universidad de Guadalajara, en CUValles y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Alicia se autodefine como una mujer muy curiosa y soñadora, amante de la naturaleza y de estar cerca de la gente que quiere. Una mujer a la que le encanta la investigación, motivo por el cual decidió estudiar psicología; ya que el cerebro y la mente humana le parecen algo fascinante.

Nos cuenta que las principales barreras a la que se enfrentó durante su trayectoria fueron de inseguridad ante la alta competitividad de las demás personas en el mismo círculo académico:

“Muchas personas son muy buenas en lo que hacen y tienen muchas habilidades. Lo que más me costó vencer fue la sensación de sentirme que no estaba al nivel o de verme disminuida en algún tipo de destreza que era deseable para continuar con mi vocación”.

El deseo de alcanzar algo, tener algo o estar en el lugar donde quería estar, fue la motivación que la llevó a superar todos esos impedimentos.

Considera que el peor enemigo del éxito son las barreras emocionales y psicológicas que nosotros mismos nos ponemos; venciéndonos antes de intentarlo y dando por hecho la derrota.

Alicia opina que tradicionalmente la “salud” era considerada como la ausencia de enfermedad, pero que actualmente se ha definido de una mejor manera: se trata de tener un estado óptimo de funcionamiento.

“La base de la salud mental es tu experiencia de vida, teniendo un impacto muy importante en la salud física, en las relaciones con las demás personas. Derivando muchísimas experiencias; en el trabajo, con los amigos, la fortaleza para enfrentar retos, la capacidad para aprender de todas las vivencias que no fueron agradables… todo eso ayuda a mejorar la versión de persona que eres. La calidad de vida de las personas está directamente relacionada con la salud mental”.

Haciendo la analogía de una pirámide, arriba está la persona que quiere ser o la experiencia que quiere tener; el objetivo que quiere lograr. Y la base en la que todo eso se va a construir y que lo va a soportar es la salud mental.

Menciona que algo fundamental en la juventud en cuanto a la salud mental, es la observación y el cuestionamiento; no dejarse arrastrar por las emociones.

“La observación y el cuestionamiento va muy acorde con lo que Mar Adentro promueve en los jóvenes mediante el debate; así como tú te puedes aproximar a una temática en la que investigas y analizas los argumentos, esa misma actitud deberíamos de tener hacia nosotros mismos, hacia lo que pensamos, lo que sentimos, a la forma en la que actuamos”.

ESPECIAL

Mensaje súmate Mar Adentro

Siguiendo la misma línea de reflexión, mi mensaje para ésta valiosa comunidad se centra en observar y analizar este mundo interno de cómo experimentamos lo que sucede fuera de nosotros, cómo se siente el cuerpo, cómo se sienten las emociones, cómo se sienten en la mente; y cómo tomamos decisiones con base en ello.

Les exhorto a que evaluemos y consideremos si realmente nos funciona de esa forma y si así queremos vivir, y si descubrimos que no es la manera, tratar de reestructurar para tener la experiencia de vida que deseamos. La idea es que cada vez podamos ser una mejor versión de nosotros mismos”.

10 Notas Positivas

Con más de mil 500 personas, rompen récord en la carrera contra el cáncer de mama. Llega a México primer exoesqueleto para ayudar a niños con parálisis cerebral. Jalisco es una potencia económica en México. México regresa al FIBA Basketball Champions League Americas. ¡Un crack! Hugo Sánchez destaca entre los 100 mejores futbolistas de todos los tiempos. “Checo” Pérez es segundo lugar en el Gran Premio de Japón. Con tapitas de plástico, ayudan a más de mil pacientes con cáncer. Entregan 61 apoyos del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico 2022. Mariachi Vargas viaja hasta Corea del Sur y España. Jalisco revierte los daños de la pandemia.



VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Es un hecho que la principal causa de problemas de salud y discapacidad en todo el mundo es la depresión. Se valora que la mitad de las enfermedades mentales comienzan antes de los 14 años, pero en la mayoría de los casos ni se detectan ni se tratan. Con relación a los adolescentes el suicidio es la segunda causa de muerte entre los 15 y los 29 años.

Estas desconcertantes cifras nos obligan a actuar al respecto para revertir los efectos negativos que estos trastornos mentales provocan en la sociedad en general. Es por ello que debemos promover las acciones que muchos organismos como Red Voz Pro Salud Mental, llevan a cabo para combatir esta preocupante situación global.

Red Voz Pro Salud Mental es una organización sin fines de lucro dedicada a la psicoeducación para las personas diagnosticadas con un trastorno mental y para la de sus familiares o cuidadores primarios. Apoyando el tratamiento integral y su reinserción a la sociedad. Su labor busca concientizar sobra la importancia de la Salud Mental, la detección y atención temprana, el tratamiento oportuno y adoptar medidas para evitar el estigma y la discriminación.

La tarea de agrupaciones como ésta, es ardua, colosal, pero con un valor e importancia equivalente por su ocupación hacia el bien común. No debemos bajar los brazos ante situaciones de esta índole, al contrario, hay mucho que hacer en beneficio de la sociedad y, sobre todo, de los jóvenes.

La salud mental es el pilar del desarrollo individual y colectivo.

Mar Adentro propone

Para leer

“¿Por qué nadie me lo dijo antes?” Dra. Julie Smith. Este libro resulta imprescindible para aquellas personas que desean cuidar de su salud mental.

Para saber

Los trastornos mentales que más afectan a los mexicanos son: la depresión, angustia, bipolaridad, trastornos obsesivos y la esquizofrenia.

Para conocer

El Instituto Jalisciense de Salud Mental (SALME) se encarga de la programación, supervisión y evaluación de la promoción, prevención, atención e investigación sobre salud mental.

ESPECIAL

CT