Sergio Zepeda presenta su “Retroverso” en el MUSA

El miércoles 28 de junio se inauguró en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA), la muestra del arquitecto Sergio Zepeda, “Retroverso”, una retrospectiva de su obra que comprende más de 60 años hasta la actualidad. Dicha exposición está abierta al público a partir de hoy 29 de junio y hasta el próximo 15 de octubre. La curaduría es de Moisés Schiaffino y Diego Espejel Jiménez. Mientras que la realización del proyecto es en colaboración con University of Guadalajara Foundation | USA y Legado Grodman.

“Esta es una retrospectiva de obra que tiene más de 60 años, hasta hace dos semanas. Es un conjunto de obras que he producido en diferentes técnicas, no solamente hay pintura y escultura, sobre todo hay piezas de arte objeto, que son combinaciones que yo hago de elementos que tienen mucho significado para mí, pero que al unirlos en diferentes situaciones, los hago que tengan otro mensajes totalmente diferente que con el que fueron creados”, expresa en entrevista para EL INFORMADOR.

Comparte el artista que la muestra se compone de alrededor de 80 piezas entre pequeñas y de gran formato. “Hay objetos como herramientas o utensilios de alguna característica especial que cumplieron su tiempo y pasan a ser antigüedades. Entonces, yo las pongo en elementos que las dignifican y que les vuelven a dar otra lectura”. Por eso es que la exposición lleva el nombre tan peculiar. “Retroverso es la retrospectiva del universo de lo que he producido”.

Además, resalta algo muy importante en torno al contexto de su obra. “En mi vida profesional me dediqué a ejercer la arquitectura y sobre todo, casi cerca de 45 años tuve un desempeño académico en la Universidad de Guadalajara donde llegué a ser rector fundador del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Entonces, la obra que yo produje, fue robada a mis tiempos libres, así que está combinada con toda mi actividad académica y eso de alguna manera se manifiesta en la exposición que se montó”.

Recuerda que su actividad en las artes y la cultura le permitió relacionarse con gente importante y llevarlos de jurado a un Salón de Octubre, “que es una creación mía y que permitió por primera vez en Jalisco, la participación de jóvenes que no tuvieran ningún curriculum, ni ninguna otra demostración previa, que normalmente requieren las galerías para darles espacio. Entonces, esta exposición también habla un poco de cómo se hizo el Salón de Octubre en beneficio de muchos jóvenes que hoy son los mejores artistas contemporáneos que tenemos en el medio”.

La muestra está separada temáticamente entre objetos y obra plástica, formada incluso de manera didáctica para todo el público y en particular los jóvenes que quieran acercarse a ella. Sobre por qué decidió presentar este proyecto ahora mismo, resalta: “Se cumplen ciertas etapas de la vida, ya pasé de los 80. Entonces, es una buena época de hacer una revisión y que puede ser interesante ver la trayectoria de una persona, que aunque sigo produciendo, hicimos un alto para hacer un recuento de todo esto que ha pasado”.

Sobre lo que lo motiva a seguir creando, señala que tiene que ver con el tiempo que ahora tiene, pues ya está jubilado, “ya mis responsabilidades académicas las dejé y el ejercicio de la arquitectura lo hago eventualmente cuando hay un proyecto al que me llaman. Así que ahora que tengo tiempo, capacidad y experiencia, no quiero desperdiciar todo esto que se ha acumulado en mí y quiero aprovecharlo, inclusive transmitirlo”. Tiene preparado un taller de arte objeto que planea hacerlo de manera más intensiva, no solo en Guadalajara. Además, expresa que esta obra que presenta en retrospectiva, ya no quiere que regrese a él, “tengo toda la intención, salvo algunas piezas que prestaron algunos coleccionistas, puedan viajar o sean subastadas en beneficio de alguna institución que merezca un buen apoyo”.

El arquitecto estará visitando constantemente el MUSA por si alguien del público quiere dialogar con él, incluso él tiene la disponibilidad de hacer visitas guiadas.

¿Quién es Sergio Zepeda?

Arquitecto, pintor y académico de la Universidad de Guadalajara quien, además, fue fundador del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, Sergio Zepeda cuenta con una larga trayectoria en la promoción y difusión cultural. Dentro de la labor como gestor cultural, destaca por haber reestructurado las bases del Premio Nacional de Pintura “José Atanasio Monroy”, para convertirlo en la hoy Bienal del mismo nombre.

MF