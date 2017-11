Sergio Ramírez, campeón literario

Uno de los más prestigiosos premios para la literatura hispana, es sin duda alguna el Premio Miguel de Cervantes, este año otorgado a Sergio Ramírez, escritor nicaragüense encargado de inaugurar la trigésima primera edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) junto con Emmanuel Carrère y Fernando del Paso.

En diálogo con la prensa, el escritor y editor Ricardo Cayuela, describió la obra de Ramírez como “profunda, versátil, en ella encontramos desde novela sentimental hasta thriller político, con un una narrativa sorprendente. Autor de la memoria histórica que en lo personal me impactó mucho, ‘Adiós muchachos’”. Por su parte, la editora de Ramírez, Pilar Reyes, celebró el galardón otorgado al autor y añadió que gracias a dicho premio, Sergio Ramírez podrá llegar a “más lectores, que no hay mejor premio”.

"Me siento como si hubiera ganado un campeonato de box".

Mientras que, el galardonado agradeció a su casa editorial desde 1995: Alfaguara, recordó que “llegué a esta editorial con mi primer novela publicada aquí, ‘Un baile de máscaras’”. Además, se congratuló de ser el primer nicaragüense y centroamericano en recibir el prestigioso galardón, por lo que afirmó que es “un premio para mi país y para el resto de Centroamérica. Me siento como si hubiera ganado un campeonato de box, porque he recibido tantas llamadas y felicitaciones desde que se me otorgó este premio”.

Por otro lado, el autor nicaragüense fue cuestionado respecto a su obra “Adiós muchachos” (1999), pues con el paso de los años se le podría agregar más capítulos e incluso más volúmenes, sin embargo, Ramírez descartó esta posibilidad: “Sí, le faltarían volúmenes a una obra como ésta, pero mi ocupación verdadera es la ficción, y le doy mi atención absoluta. La novela que presento, ‘Ya nadie llora por mí’, se podría considerar como una continuación. Una obra hay que verla como un todo”.