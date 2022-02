Saúl Villa reflexiona sobre la pinturaen el Museo Cabañas

Este próximo sábado 26 de febrero se inaugura en el Museo Cabañas la segunda exposición en lo que va de este año, se trata de “Cuadros antes de la pintura: sobre pródromo”, del artista plástico Saúl Villa Walls, una serie de 19 piezas -óleos sobre madera, en diferentes formatos- con las que el pintor persigue dialogar con estilos como el suprematista, el constructivismo, el expresionismo abstracto o las analogías de lo digital, tomando como base la práctica de los monocromos.

Para el pintor, que por vez primera llega a exponer a Guadalajara, hacerlo en el Museo Cabañas es algo que le “encanta”, y aunque no ha visitado la ciudad en buen tiempo, “el Cabañas es impactante, basta recordar que ahí se encuentran los murales de Orozco. Además, el proyecto de las nuevas autoridades me parece muy interesante”, comparte en entrevista con EL INFORMADOR.

Historia y monocromos

En palabras de Villa, “la historia del monocromo es bastante nutrida en el siglo XX, hay muchos artistas que lo abordaron, muchos de la generación de Robert Rauschenberg, por ejemplo; es decir, hay una recurrencia constante de monocromos que hablan de distintos momentos y una interrogante acerca de qué es eso de ‘pintar’, porque el monocromo funciona como un instrumento de investigación, una herramienta compleja en la que podemos ubicar como el primero en ejecutarla al ruso Alexander Rodchenko”.

Según el pintor capitalino, “cada pintor que ha abordado el monocromo encuentra diferentes cosas; no hay que olvidar que al pintar, uno siempre está incluyendo la historia de la pintura en sus cuadros, no hay modo de rehuirla, siempre habrá referencias.

Por eso si hablamos de monocromos nos remitimos a su historia, necesariamente, y llena de ejemplos importantes como el ruso de origen polaco Kazimir Malévich o el estadounidense Barnett Newman”.

Invitación. Todo listo para contemplar la exposición con la que el artista busca dialogar con distintos estilos. Especial

Territorio cruzado por tensiones

En estos términos, comenta Villa Walls, “pintar hoy día debería incluir la interrogante de qué hacemos los pintores ante este tipo de manifestaciones visuales; así, los cuadros son un territorio donde se cruzan muchas tensiones; uno de sus componentes es la imagen, y ésta tiene hoy día un estatus muy diferente a otros momentos históricos, ahora mismo está muy ligada a las expresiones digitales, la vida de la imagen está sujeta a esas contingencias y uno como pintor no puede soslayar este problema, debe uno aludir a él y resolverlo de alguna manera”.

El artista propone “reprimir la imagen y, al mismo tiempo, otros aspectos de la pintura para ver qué queda de la obra. Ahora, ‘pródromo’ significa un conjunto difuso de síntomas antes del síntoma, es querer abordar la pintura antes de la pintura, de ahí el título de la exposición”.

Invitación a mirar

Villa es claro al afirmar que “dentro del mundo de la pintura hay cuestiones que bien vale la pena que investigue la propia pintura, como esto que estoy haciendo”, y que además implica abordar la técnica para realizar las piezas, que “son un poco cuadros sin acabar, hechos a partir de veladuras; empecé la serie hace tres años y estos materiales se han sumado o sobreponiendo durante este tiempo. Puedo seguir un orden de colores determinado y el resultado final puede ser un no-color, un color extraño”.

Todo lo anterior implica también preguntarse hasta qué punto se sigue modificando la obra o cuándo se abandona; el artista, de este modo, comenta que en cada trabajo “hay un punto de descontrol y siempre está lleno de pequeños accidentes, la vida del taller es bastante azarosa y todo eso se recoge en las superficies de los monocromos, que refieren a una superficie pictórica, que en el deseo adquiere importancia por sí sola (pero es sólo un deseo)”.

Los monocromos de Villa son de reciente creación, resultado de un cíclico proceso de aplicación de pintura, lijado, pulimentado de la superficie y nuevas aplicaciones de pintura realizadas en el estudio del artista, que define su labor como “una invitación a mirar cuidadosamente, porque si lo hacen se verán recompensados, estoy seguro”.

Sobre el artista

Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA. Estudió técnicas gráficas con Frank Conelly, Mark Balakjian y Juan José Torralba en Londres y Barcelona. Ha expuesto individualmente en La Bienal de La Habana, La Periferia, Museo Carrillo Gil, Museo Experimental El Eco y la Casa Luis Barragán, entre otras.

Ha participado en numerosas exposiciones colectivas en museos y galerías privadas como The Metropolitan Museum en Nueva York, Museum der Moderne y Galerie in Traklhaus en Salzburgo, Austria. Fue Director de Artes Visuales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, de 2011 a 2018, y su obra se encuentra en las colecciones públicas de The Metropolitan Museum de Nueva York, MUAC, Museo de Arte Moderno, Colección Fundación Televisa y El Colegio Nacional, entre otros.

LO BÁSICO

Toma nota y disfruta del recinto

La exposición se inaugura el sábado 26 de febrero a las 12:00 horas y se clausura el 15 de mayo de este año en el Museo Cabañas (Zona Centro). Estará montada en la Sala 13 del Circuito Sur. Horarios: Martes a domingo de 11:00 a 17:00 horas.

Entrada general 80 pesos; presentando credencial de elector, o licencia de manejo nacional: $55. Para maestros, estudiantes, adultos mayores y niños de 6 a 12 años (con credencial vigente) 30 pesos. Martes: entrada libre. Los sábados y domingos en la compra de un boleto para adulto, entran dos menores de 12 años, gratis. Personas con discapacidad: 30 pesos.

MQ