Samanta Schweblin ganó el prestigioso National Book Award

La reconocida escritora argentina Samanta Schweblin ganó en los Estados Unidos el prestigioso National Book Award, en la categoría de literatura traducida, por su libro de cuentos ‘Siete casas vacías’, cuya versión en inglés es obra de Megan McDowell y se publicó como ‘Seven Empty Houses’ (Riverhead Books/Penguin Random House); lo anterior, de acuerdo con lo dado a conocer el miércoles 16 de noviembre por la National Book Foundation en su cena benéfica anual, celebrada en Nueva York.

Así, la obra de Schweblin se impuso en este galardón, uno de los más célebres a nivel mundial, por sobre publicaciones de Jon Fosse, Scholastique Mukasonga, Mónica Ojeda y Yoko Tawada. Ahora, en cuanto a ‘Siete casas vacías’, es un libro que reúne siete cuentos que exploran el género fantástico desde lo cotidiano, fue publicado originalmente en España por Páginas de Espuma tras haber obtenido el IV Premio Internacional de Narrativa Breve Ribera del Duero.

Samanta Schweblin has won the 2022 National Book Award for Translated Literature for “Seven Empty Houses,” translated by Megan McDowell. Read our review. #NBAwards https://t.co/Wljjs70gaa — New York Times Books (@nytimesbooks) November 17, 2022

Esta es la segunda ocasión en la historia del premio que lo gana un autor argentino: la primera fue cuando lo obtuvo Julio Cortázar, en 1967, por la traducción al inglés de ‘Rayuela’ (‘Hopscotch’), a cargo de Gregory Rabassa.

Schweblin, nacida en 1978 en Buenos Aires, estudió ahí cine y televisión. Sus primeros libros de cuentos, ‘El núcleo del disturbio’ y ‘Pájaros en la boca’, obtuvieron entre otros los premios el Fondo Nacional de las Artes y el Casa de las Américas. ‘Distancia de rescate’, su primera novela, logró el premio Tigre Juan y fue nominada al Man Booker Prize 2017; fue traducida a más de veinticinco lenguas y becada por distintas instituciones, la escritora reside hoy día en Berlín.

Por otra parte, el National Book Award correspondió este año también a Imani Perry, en no ficción, con ‘South to America: A Journey Below the Mason-Dixon to Understand the Soul of a Nation’; Tess Gunty, en ficción, por ‘The Rabbit Hutch’; John Keene, en poesía, por ‘Punks: New and Selected Poems’, y Sabaa Tahir, en literatura juvenil, por ‘All My Rage’. Asimismo, Art Spiegelman, el destacado autor de ‘Maus’ y quien fuera presentado por Neil Gaiman, recibió en el evento la Medalla de la Fundación por su contribución a las letras estadounidenses, y Tracie D. Hall, directora ejecutiva de la Asociación Estadounidense de Bibliotecas, recibió un reconocimiento por su servicio a la comunidad literaria del país.

Los ganadores reciben 10 mil dólares, una medalla y una estatua de bronce; mientras que los finalistas, mil dólares y una medalla de bronce. De igual modo, los ganadores y finalistas en la categoría de Literatura traducida dividen el premio en partes iguales entre el autor y el traductor.

FS