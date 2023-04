La expansión de esta enfermedad tan mortal y virulenta en el mundo fue un gran problema; algo a resaltar es que la mayoría de las personas se preguntaba, ¿qué es lo que pasará una vez termine? Realmente los cambios antes y después de la pandemia fueron muy notorios, pero en este caso nos centraremos en los cambios en la salud de las personas.

Uno de los cambios más destacados que todos aquellos que nos llegamos a contagiarnos notamos fue las secuelas de ello, las cuales consistieron en: problemas respiratorios, ataques de ansiedad, problemas en los riñones, etc. Después de la implementación de las vacunas y sus campañas se logró vacunar a la mayoría de la población, pero aun así en la actualidad, ya muy cerca de que todo termine, siguen apareciendo casos de contagiados con nuevas variaciones, y como menciona la directora de la OPS: “No podemos permitirnos estos posibles brotes y los consiguientes costes económicos, sociales, de muerte y discapacidad que retrasarán aún más el desarrollo sostenible”. Dicho esto, entendemos con mayor claridad la propensa posibilidad de que si no tenemos cuidado se vuelva a propagar el virus con más variaciones.

Como ya lo hemos mencionado, las secuelas en las personas después del virus han afectado bastante, por un tiempo fue una de las mayores razones de idas al médico, y a pesar de que se tiene registro de casos que fortalecieron su sistema inmune en lugar de dañarlo, fueron muy escasos a comparación de los que se conocen hasta el momento.

Por lo ya mencionado y tomando el próximo Día Mundial de la Salud, me gustaría invitarlos a cuidarse y cuidar a las personas que aprecian, ya que aunque la pandemia ya está casi terminada, las secuelas continúan, entonces más vale prevenir que lamentar, ánimo a todos.



Andrea Michel Zepeda Marmolejo



"La primera riqueza es la salud"

Waldo Emerson



ECOS DEL DEBATE

"La salud pública en la era post COVID”

ESPECIAL

Tras la pandemia nuestra vida cambió de forma radical, aumentaron las desigualdades y ello impactó terriblemente en la salud pública. Es por eso por lo que hoy, como jóvenes, debemos alzar la voz para defender nuestro derecho a una mejor calidad de vida, tenemos el poder en nuestras manos, y por ello somos responsables de construir un cambio, no sólo para nuestro beneficio, sino para crear un ambiente de bienestar para todos que permita el desarrollo de una sociedad más justa.

Daniela Emerith García Camarena, Debatiente Mar Adentro

ESPECIAL

Para poder entender la salud pública post COVID, necesitamos comparar los cambios generados, por ejemplo, la mejora de prevención de enfermedades, también se ha agilizado la atención médica, pero no podemos dejar de lado que sigue habiendo falta de presupuesto que causa infraestructuras anticuadas y escasez de medicamentos. Hoy, tomando en cuenta estos datos, me gustaría que reflexionáramos sobre los cambios que sucedieron en el sector salud durante la pandemia y cómo nos ha afectado.

Pablo Michel Leal, Debatiente Mar Adentro



COMPARTE de viva voz, los líderes sociales comparten algunas de sus experiencias

Sin miedo a la salud

Dr. Héctor Ruiz Mercado

Es un hecho que la reciente pandemia del COVID-19 nos ha obligado a adaptarnos ante múltiples situaciones y adoptar ciertas conductas para, sobre todas las cosas, cuidar la salud, evitando más contagios. Estos cambios se presentaron en prácticamente todos los rubros, y lógicamente con un mayor peso en la salud pública. Salieron a flote temas y situaciones que ya conocíamos pero que gracias a la pandemia tomaron más protagonismo e importancia. Como el buen manejo de la información y las buenas costumbres salubres, por ejemplo.

La salud pública es sin duda, un derecho humano fundamental para el correcto desarrollo de cualquier sociedad. Por lo que se debe defender a toda costa y aportar para que su práctica sea plena y accesible.

Esta ocasión tuvimos la oportunidad de entrevistar al Dr. Héctor Ruiz Mercado, quien después de ejercer la profesión de cirujano vascular por más de 30 años, se autodefine como un médico con el conocimiento suficiente para atender y tratar, en su especialidad, a sus pacientes.

“Trato de ser lo más verdadero posible en lo que yo le digo a mis pacientes, y cómo los trato. Intento practicar la medicina lo más humanamente y profesional posible.”

Considera que tener un sistema de salud pública es de suma importancia, debido a que la medicina privada es excesivamente cara.

“La medicina institucional puede ayudarle definitivamente a gran parte de la población; Pero hace falta más apoyo en infraestructura, en medicamentos de alto nivel, y que verdaderamente sea suficiente. Y en formar especialistas dándoles el apoyo también para que sigan preparándose.”

Menciona que a pesar de que los seres humanos vivimos más años que en épocas pasadas, muchas personas lo hacen de muy mala calidad. Mientras no se tenga un sistema adecuado de medicina institucional preventiva, es prácticamente imposible erradicar cualquier enfermedad.

El doctor Ruiz determina que los retos más extenuantes a los que nos enfrentamos como sociedad, en relación con la salud pública post pandemia, es que las personas a nivel mundial pierdan el miedo; que se enfrenten a acudir a los hospitales y a simplemente protegerse, de estar al tanto de su salud.

“El miedo hizo a la pandemia más grave aún. Para mi punto de vista, la manera en como se llevó a cabo y se manejó la pandemia, fue muy desorganizada. Disminuyendo empleos, matando a la gente de miedo; Cuando hay mucho miedo y mucho temor en cualquier persona, disminuye la respuesta inmunológica, y de cualquier enfermedad infecciosa, viral o de lo que sea, se torna peor el pronóstico. Por lo que el tacto de los médicos debe ser más reflexivo, con más humanismo y profesionalidad. Es decir, darles más confianza a los pacientes.”

Una de las cosas que más enorgullece al Dr. Ruiz a lo largo de su trayectoria, además de recibir críticas y comentarios positivos de sus pacientes, es haber sido parte de un grupo de profesores para formar especialistas en México:

“Afortunadamente más de 30 médicos y especialistas de esas generaciones, todos están ejerciendo y yéndoles muy bien en salubridad y teniendo incluso reconocimientos importantes a nivel nacional e internacional. Entonces la parte académica en la que a mi me tocó participar, con la formación de especialistas en México, me hace sentir muy orgulloso.”

Él cree que el papel principal de los jóvenes en el contexto social post pandemia es que no pierdan las ganas, ni la inteligencia para enfrentar una época llena de carencias en distintos rubros, tanto académicas, como personales, familiares, económicas, etc. De tal manera que los jóvenes deben ser siempre un empuje en contra de todos esos obstáculos que dejó el COVID-19, y que también están dejando las guerras, los desastres naturales, las crisis económicas, etc.

CORTESÍA

Mensaje súmate Mar Adentro

Échenle ganas al estudio, al trabajo, que sean discretos políticamente, pero con fuerza al mismo tiempo para obtener lo que quieren como organizaciones. Y que no cesen en seguir haciendo lo que ya se está logrando; me refiero sobre todo en áreas de integridad familiar, de ser más permisivos y ser críticos constructivos. Y que sigan aportando ideas.

Mar Adentro propone

Para leer

“Coronavirus. Historias reales en primera línea de batalla”, de Ana Polegre. Novela gráfica que aborda las vivencias de la autora ante la pandemia como parte de los y las trabajadoras del sector salud.

Para saber

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es uno de los organismos de seguridad social más grandes e importantes de América Latina.

Para Conocer

En CDMX está próxima la apertura del Museo Nacional de la Salud, el primero en su tipo y que ayudará a fomentar el interés por el tema.

ESPECIAL



VOLUNTADES Historias de éxito que trascienden

Daniel Eliseo (1993)

Daniel Eliseo es un joven de 29 años que como otros miles de jóvenes y niños se ha enfrentado al cáncer. Cuando tenía apenas 17 años fue diagnosticado con osteosarcoma, el tipo de cáncer de hueso más común, teniendo que afrontar una realidad bastante complicada que empeoró cuando, un año después, sufrió una agresiva metástasis que lo puso en alto riesgo y teniendo que someterse a varias cirugías que fragilizaron aun más su vida; una de ellas fue la amputación de una de sus piernas.

Daniel no llegaba todavía a sus veintes cuando ya tenía que vivir con una situación que a cualquiera pondría bajo muchas dificultades psicológicas, donde muchos sienten desesperanza, miedo, rabia, desorientación y depresión. El caso de Daniel no fue distinto respecto a las vicisitudes emocionales, pero sí fue distinto cuando decidió no abandonar su capacidad de soñar y luchar por lo que desea, pero no sólo eso, sino que sintió un llamado social para apoyar a otras personas en situaciones similares, pues aunque al afrontar una enfermedad como el cáncer una de las cosas más difíciles es atravesar por el tratamiento, también resulta muy difícil lo que viene después, ya que no existen demasiados espacios ni mecanismos para ofrecer acompañamiento.

Con todo lo anterior, Daniel Eliseo, en conjunto con el empresario francés Mateo Dornier, fundó en 2019 la organización “Cimas de la Esperanza” para inspirar y empoderar a sobrevivientes del cáncer a través de escalar y así demostrar que hay vida después de su padecimiento.

ESPECIAL



10 Notas Positivas

1. Checo Pérez gana el Gran Premio de Arabia Saudita de la Fórmula 1

2. Aprende analítica web gratis con el curso que lanzó Profeco

3. El joven Alberto Ramos de 16 años cumplió su sueño de cantar junto a Alejandro Fernández en vivo

4. Sinaloa avanza a las Nacionales CONADE 2023 en tenis

5. Mazatlán es nombrado “Puerto Heroico” por su importancia en la defensa de la Fragata de Cordéliere hace 158 años

6. CFE lanza programa “Telecomunicaciones e internet para todos”

7. Niños participarán en el 46 Premio Nacional de la Cerámica en Tlaquepaque

8. CDMX gana categoría “Mejor ciudad patrimonio mundial” en los premios “Lo mejor de México 2023”

9. La producción pecuaria crece 2.1% en México

10. Chigmecatitlán, municipio de Puebla, preserva la tradición del tejido de palma

