Hoy, a unos días de festejar el Día Internacional del Libro podría hablarles de datos cómo que en México una persona lee menos de 4 libros al año; o podría alabar la complejidad narrativa de clásicos cómo: El Quijote, La Odisea o Mujercitas; pero no lo haré.

Y no lo voy a hacer porque creo que los libros tienen alma, el alma de quien los escribe pero sobre todo el alma de quien los lee y les otorga un significado, porque existimos gente rarísima, las y los lectores, somos esos que lloramos, reímos, nos saltamos paginas o dejamos libros a medias, pero eso sí, vivimos mil vidas gracias a ellos. Por eso, quisiera dedicar estas palabras a ti que me lees. Porque hemos olvidado a las y los verdaderos protagonistas de la historia; los lectores; los libros se deben a las personas que los leen y sin ellos solo serían papel y palabras sin sentido.

Si hay algo peligroso en el mundo y a lo que temen todos los sistemas autoritarios e intolerantes, es a un lector, no hay nada más peligroso que un lector, porque gracias a las historias son ellos los que sueñan, aman, luchan, aprenden, respetan al diferente, pero sobre todo resisten.

El Día del Libro debería ser un reconocimiento a aquellos que se atreven a resistir leyendo; a ti que en tu infancia te refugiaste de la violencia entre las páginas de un libro, a ti que en las palabras de un poeta encontraste un hogar; a ti que le enseñaste a los otros que no hay acto más rebelde, más valiente y más subversivo que el de la lectura (no importa que o cuanto leas); y a ti que insistes en cambiar al mundo mientras resistes para que el mundo no te cambie.

Recuerden, no estamos solos, nunca lo hemos estado. A ustedes, gracias.

Shelsea Mendoza

La lectura hace ser humano completo; la conversación lo hace ágil, el escribir lo hace preciso Francois Bacon, filósofo inglés.

ECOS DEL DEBATE

Leer es una forma de construir comunidad

La lectura es la interpretación donde el lector no se limita a extraer información, sino que genera múltiples significados. Es un acto de gran trascendencia fruto del trabajo entre las instituciones escolares y la familia.

Enseñar a alguien a leer y escribir es darle la oportunidad de decidir, de pensar diferente. El poder elegir, interpretar, juzgar, de expresarse y ponerse en la piel de los demás para generar un ambiente por medio de la interpretación de sentimientos, acciones y comportamientos.

Carlos Barrientos, Participante Mar Adentro.

El mero acto de escribir implica el deseo de ser leído, todo texto se concibe como mínimo con un destinatario como objetivo. Términos como Potterhead asoman la capacidad que la literatura tiene de unirnos, no entiende de fronteras ni de tiempos. La alfabetización cambió el mundo en la época moderna, y lo volverá a hacer cuando el cien por ciento sepa leer. La lectura es el primer requisito para formar parte de la vida democrática, para participar en tu comunidad.

Anthony Rodríguez, Participante Mar Adentro.

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Los sentidos de la literatura

Entrevista a Natalia Porta

Natalia Porta ha dedicado durante 15 años a la promoción de la lectura en la Fundación Mempo Giardinelli, dirige el Foro Internacional del Libro y la Lectura, y ha sido ganadora de la OEI, UNESCO, CEPAL, e IBBY Internacional, como reconocimiento a sus programas de fomento. De manera sencilla, Natalia se presenta a sí misma como “una persona que lee”, y que se guía por los valores de la educación y la honestidad.

Natalia ha convivido con jóvenes de diferentes perfiles, percibe para ellos un entorno de varias oportunidades, y que es una juventud que se caracteriza por el desenfado. “La cualidad que encuentro en la juventud que me rodea, es el desenfado. Es una época en la que los jóvenes no sienten que están por debajo de la generación anterior. Eso mejora todo, mejora el diálogo con esta otra generación, lo profundiza, lo vuelve rico, lo vuelve práctico. Me parece que por eso tenemos la oportunidad de que se incorporen lo más rápidamente en los temas que el mundo necesita.”

Natalia considera que han cambiado los estigmas negativos que tenían las personas apegadas a la lectura, considera los entornos digitales como algo propicio para estos cambios. “En este momento las personas que pueden leer, las que tienen las palabras para expresarse bien, precisamente somos la delantera en un mundo donde la vida digital es a través de las palabras, leyendo y escribiendo. El nerd ya no se queda atrás, al contrario, lidera.”

Natalia reconoce que las y los jóvenes leen por placer, sin embargo, considera importante guiarlos hacia literatura que nutra su capacidad intelectual y emocional hacia algo positivo. “La literatura es el discurso que más capas de sentido tiene. El que aprende a leer bien la literatura, a no desechar ninguna capa de sentido está alerta de los dobles sentidos que circulan, el de la publicidad, el de la política, incluso el de las instituciones educativas, el que lee literatura está listo para cuestionar, sabe que los textos nunca tienen un solo sentido.”

Natalia ha realizado dos proyectos reconocidos internacionalmente: Abuela Cuenta Cuentos y El Lector Amigo. El primero de ellos tiene un nombre simbólico, “Usualmente se delegó la responsabilidad de la cultura en las mujeres mayores de la familia las tareas de cuidado y las de reproducción de la cultura. De dejar ese legado”. En este programa se reúne a voluntarios y voluntarias de todas las edades para leer cuentos a niños y niñas en Argentina. El Lector Amigo es una red de lectores que conviven a través de la lectura durante 6 semanas, estos a su vez suman a más personas interesadas entre quienes se recomiendan libros de diferentes gustos.

Respecto a una tendencia juvenil de preferir el cuento como género más leído, Natalia lo atribuye a la vertiginosidad de esta época. “No me extraña que prefieran el cuento, también por esta cosa acelerada que hay en los medios, esta fragmentación de contenido. Pienso que el cuento tiene la extensión ideal, esa capsula de sentido que se puede leer de una estación a otra del metro. Además creo que todo lo que aprendemos con un cuento nos queda muchísimo más.

El microrelato también, nos gusta sorprendernos en 7 líneas. A todos nos gustan que nos cuenten un cuento, a todos nos gusta que nos lean. Yo insisto en que lo mejor que podemos hacer en conjunto como jóvenes es leer.”

Mensaje súmate Mar Adentro

“Lo que me parece urgente es construir espacios o dinámicas de encuentro entre generaciones mayores y jóvenes. Es mucho lo que nos perdemos si no dialogamos entre nosotros. Los libros pueden ser una instancia de encuentro”.

Historias de éxito que trascienden

Abuelas cuenta cuentos

Inspirados en un grupo de personas alemanas de la tercera edad que leían cuentos y poemas en los hospitales, Abuelas Cuenta Cuentos inició en 1999 como una iniciativa de Mempo Giardinelli, fundador y director de la Fundación que lleva el mismo nombre.

Después del 2000 se realizaron las primeras experiencias con niños y niñas de Argentina con el objetivo de promover la lectura. Con el paso de los años el programa se ha fortalecido, y ha sido acreedor de premios como Premio Innovación Social 2010, concedido por la CEPAL, Distinción HARMONY 2006, otorgada por el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO y la Development Asset Management del grupo francés Crédit Agricole, y Calificación BEST PRACTICE 2006 al Programa de Abuelas Cuentacuentos. Otorgada por las Naciones Unidas-Fundación Hábitat y la Municipalidad de Dubai, por mencionar algunos.

Diez notas positivas

España abrió la biblioteca digital de la Agencia Espacial Europea de manera gratuita. La Doctora mexicana Sandra Ponce obtuvo la patente de la elaboración de plástico a partir del nopal. Las emisiones de contaminación se redujeron hasta en un 8.3% en Europa. Empresarios jaliscienses donan caretas a personal de salud. Estudiantes de la Universidad de Monterrey trabajan en la creación de respiradores que funcionen con baterías. Cuba mandara médicos especialistas a México para atender COVID-19 Montan percheros comunitarios en Guadalajara para donar alimentos a personas en cuarentena. Se han sumado más de 19 mil médicos mexicanos para atender la pandemia. Científicos franceses desarrollan aplicación para mejorar confinamiento de personas con COVID-19. Chile complementa su marco legal para implementar el reciclaje.

Para leer...

“Canasta de Cuentos Mexicanos”

Para conocer...

El Museo Itinerante de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU se habilitó de manera virtual.

Para saber...

La OMS imparte curso de gratuito a personal médico para la atención del COVID-19.