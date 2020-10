Reportear desde la “nueva normalidad”

El ejercicio periodístico implica estar en el lugar de los hechos, estar frente a frente con los protagonistas y testigos de lo que acontece; sin embargo, ante la activación de la contingencia sanitaria en México a raíz de la pandemia del COVID-19, las dinámicas de los medios de comunicación cambiaron y obligaron a las redacciones a buscar y desarrollar nuevas formas de acercamiento con su entorno.

La sana distancia, una de las principales medidas de sanidad para evitar contagios, significó para los reporteros un cambio drástico en sus agendas.

Encuentros multitudinarios y estratégicos en el desarrollo económico, cultural y social de Jalisco como el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el Preolímpico 2020, Fiestas de Octubre, la Romería, Fiestas Patrias y exposiciones comerciales, por ejemplo, anunciaron cancelaciones definitivas o postergaciones hasta nuevo aviso, trayendo consigo nuevos diálogos respecto a la incertidumbre de sus respectivas industrias y cómo podrían mantenerse en contacto con su principal público.

Progresivamente, las ruedas de prensa y entrevistas personales migraron por completo a diversos formatos, desde la tradicional llamada telefónica hasta establecerse en plataformas digitales más complejas para realizar videollamadas particulares y colectivas o transmisiones asiladas en tiempo real… Así es como llegó la “nueva normalidad” para el periodismo en EL INFORMADOR.

Incertidumbre general

Jorge Velazco. Reportero enfocado en coberturas de economía y negocios. El Informador • C. Lemus

Jorge Velazco se especializa en la cobertura económica y de negocios, siendo uno de los rubros que diariamente presenta análisis sobre los bolsillos empresariales y de los hogares. ¿Cuál es el futuro económico de una comunidad ante una crisis sanitaria y sus estragos financieros? Esa respuesta es la que Jorge ha buscado desde que la pandemia llegó a México.

“Yo cada semana tenía cobertura de eventos, principalmente en Expo Guadalajara, en donde noté cómo llegó esta situación, porque ya había exposiciones programadas y que desde marzo se cancelaron. Empecé a reportear desde casa y eventualmente salir a temas muy específicos. No es lo mismo interactuar persona a persona, pero las llamadas y redes fueron las principales alternativas para entrevistas”.

Jorge relata que salir a buscar entrevistas en una contingencia sanitaria es complejo ante los protocolos personales y colectivos que se tienen que cumplir para evitar contagios y regresar a salvo con su familia; sin embargo, ser testigo de los retos de la economía local ante una crisis es necesario.

“Mucha de la cobertura en calle en estos tiempos ha tenido que ver con las clausuras de zonas comerciales, tianguis y cierre de plazas al principio de la contingencia. Después, llegó la entrega de apoyos económicos y había que entrevistar a las personas que fueron beneficiadas; también cubrí manifestaciones de sectores que no podían reactivarse. Por un lado vas con esa incertidumbre de los contagios, pero con esta ‘nueva normalidad’ todo cambia, el distanciamiento con las personas, no hay eventos masivos, y eso nos modifica nuestra forma de estar en un lugar”.

A puerta cerrada

Diego Reos. Egresado de la Universidad de Guadalajara, este reportero cubre deportes. Cortesía • D. Reos

La euforia de un grito ante un gol quedó en silencio en los estadios, así como la posibilidad de narrar cómo la NFL llegaría nuevamente a México, o cómo se viviría el Preolímpico 2020 en Jalisco. Diego Reos, reportero de Deporte de EL INFORMADOR, señala que ausentarse, junto al público, de los recintos deportivos ha sido un golpe duro a raíz de la pandemia.

“Es un ambiente muy diferente desde que llegas a un estadio y ves a la gente que está emocionada. Llegas desde mucho tiempo antes de que inicie un partido, relatas el triunfo o la derrota del equipo, y esa parte es la que llama mucho la atención en una cobertura. Todos estos proyectos se han frustrado un poco, el ver que se perdieron ciertos torneos”.

Aunque las llamadas telefónicas son una constante con los deportistas, Diego Reos explica cómo los equipos y atletas progresivamente migraron a conferencias y entrevistas a través de redes sociales y plataformas digitales.

“Ahora con los partidos a puerta cerrada, por ejemplo, tenemos que verlos desde casa, monitorear declaraciones. Sí puede ser algo complejo, también es práctico, pero nada supera a estar en persona. He aprendido a trabajar desde casa, pero siempre a la espera de que regrese la normalidad de salir a reportear como se hacía; es cuestión de adaptarse”.

Entretenimiento a la distancia

Norma Gutiérrez. Reportera especializada en moda, espectáculos y cultura. Cortesía • N. Gutiérrez

Jamás en su historia y en esta magnitud, las industrias creativas, de entretenimiento y culturales se quedaron sin escenario, sin el aplauso del público de frente. Festivales, conciertos, teatro, encuentros literarios, y culturales se vieron obligados a suspender sus actividades presenciales, pero a la par, la creatividad mostró nuevas dinámicas para evitar el colapso de sus gremios haciendo una revolución a través de las redes sociales.

“Las entrevistas por teléfono y videollamadas comenzaron a enfocarse en el cambio de planes, de cómo el cierre significaba la pérdida parcial o permanente de empleos, no solo de los artistas, sino de quienes están tras bambalinas en cada espectáculo. No creí que llegaran de golpe las cancelaciones, entiendes el impacto económico del espectáculo y la cultura, de cómo surgen las iniciativas solidarias, desde buscar recursos paralelos para que la industria no colapsara y hasta entretenimiento gratuito a través de redes sociales para alentar un poco las crisis emocionales”, detalla Norma Gutiérrez, reportera de espectáculos y cultura de este diario.

“Los recintos comenzaron a reactivarse a puertas cerradas, y lo que antes era analizar el ambiente de un espectáculo y la propuesta del artista, se transformaron en transmisiones en línea; conciertos, obras de teatro y lecturas desde redes sociales, en descubrir cómo industrias que convocan a miles en un solo lugar, ahora migraban al boleto electrónico por primera vez, a mantener una producción de calidad a la distancia, a desarrollar plataformas ahora especializadas en el entretenimiento virtual”.

