Recomendaciones semanales

Más de un año en el que hemos estado (también) desde este espacio, sugiriendo quedarnos en casa. Aquí la lista de recomendaciones para esta semana hacerlo muy bien informados y acompañados.

CANAL

Dentro de la plataforma de Instagram si se quiere revisar solo videos de danza en cualquiera de sus manifestaciones, está el canal de @films.dance. Parte de la compañía “Jacob Jonas Company” en colaboración con @somewheremagazine en los que encontramos una estética particular aún en la diferencia de los coreógrafos y bailarines.

ANÁLISIS

“Nerdwriter” es un espacio riquísimo donde se analizan las actuaciones de actores y actrices en series y películas. El análisis viene desde el estudio profundo de una escena a la que se aproxima el editor conociendo perfectamente la producción y el papel del protagonista en la misma. https://youtube.com/user/Nerdwriter1

CINE

Anthony Hopkins protagoniza “El padre”, una película en la que de la manera más sensible se habita la piel de un hombre mayor en uno de los momentos más significativos de su vejez. Quizá no todo el mundo es padre, pero seguro todos somos hijos y eso me parece uno de los mensajes más fuertes del film. @Cinepolis

SKETCH

Las participaciones políticamente incorrectas de Bill Maher hacen que el entendimiento de la realidad sea muy rica y muy humana. En esta pequeña entrada, habla de las últimas películas producidas por Hollywood y su orientación depresiva y poco sensata del crecimiento humano en ella como política de estado. https://youtu.be/4AK-vrk9R-s

INVESTIGACIÓN

Arte.tv es una plataforma en donde encontrar investigación sobre todo en audiovisuales. Cada semana se proyectan seis documentales en distintas lenguas y de origen mayoritariamente europeo. Cierto contenido es solo producido para la plataforma lo que la hace única y muy especial. Es además completamente gratuito. arte.tv

