Recomendaciones semanales

Las recomendaciones de esta semana varían tanto de géneros y la manera de atender distintos eventos.

ÓPERA

“Los cuentos de Hoffman” es una de las óperas que más me han marcado. Offenbach no lo vivió -después de su estreno- del mismo modo, pensaba era una de las mayores afrentas no conseguidas (había hecho “solo” operette), pero el tiempo lo consagró. https://youtu.be/-z97dnSFE8Q

CONCIERTO

La Banda tapatía Porter presenta este 5 y 6 de marzo “Moctezuma”. La cita es presencial (con cupo limitado) y en este concierto de pequeño formato se dará a conocer lo que han estado trabajando durante la pandemia además de sus éxitos. IG: @porteroficial

ENTREVISTA

Los actores Jesús Hernández y Karina Hurtado reflexionaron sobre sus carreras, la pandemia y el futuro incierto del mundo del arte con Jorge Taddeo en su programa “Concerttante encuentros”. Lo compartido es bellísimo y dejan un mensaje de esperanza. YouTube: https://youtu.be/OyO2M2oZ7Es IG: @produccionesconcerttante FB: Concerttante

FOTOGRAFÍA

Santiago Arau es un fotógrafo mexicano con más de 20 años de carrera en la que ha documentado sobre todo la vida que corre en la CDMX. Su página y cuenta son un viaje para la pupila. www.santiagoarau.com

IG: santiago_arau

BALLET

La escuela francesa de ballet clásico ha sido por décadas reconocidas y admirada al dar al mundo grandes bailarines. En esta página que es alimentada con videos y fotografías, se da cuenta de ello. Si se quiere profundizar, dejo un video de la máxima representante de la danza en Francia y en el mundo: Sylvie Guillén. @parisoperaballetetoiles YouTube: https://youtu.be/0jRxfCCE91o

argeliagf@informador.com.mx

@argelinapanyvina