Recomendaciones semanales

Esta semana tenemos uno de los eventos más esperados en el año que desde marzo se tuvo que posponer: el Festival de Cine en Guadalajara. Además del FICG, les ofrecemos una exposición también presencial y un par de ofertas más que esperamos disfruten.

SERIE

La serie que todos estamos viendo y que el mismo Obama recomendó desde el verano pero hasta ahora hice caso: “Gambito de Dama”. Una mini serie para explorar aficiones y personajes además de una estética impoluta. @NetflixLat

EXPOSICIÓN

Mónica Orozco quien radica hoy en Cataluña, España, estará por una temporada en México donde expondrá Travesía con Partida del 19 de noviembre al 4 de diciembre. La cita será en el Ecléctico artspace en Eva Briseño 580.

EDITORIAL

Jordi Soler escribió un texto sobre el más grande músico que ha escuchado esta humanidad: Bach. Una breve pero muy valiosa reflexión que vale la pena para poder pensar sobre la resistencia de la madre de todas las artes: la música.

FESTIVAL

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara está a punto de comenzar y no podemos estar más emocionados. Después de meses sin tener eventos con público el magno evento de inauguración se dará el próximo viernes. Estén pendientes de todos los eventos presenciales y virtuales del FICG.

DOCUMENTAL

“It might get loud” es un documental en el que sus protagonistas (además de la música) son The Edge, Jimmy Page y Jack White. La guitarra por supuesto es el tema central son las cuerdas de guitarra.

