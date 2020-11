Recomendaciones semanales

Toda la semana estuvimos pendientes de la situación política de nuestros vecinos del Norte.

Finalmente, se eligió al presidente Biden como sucesor de Donald Trump y en esta pequeña selección dejamos un pequeño compendio de asuntos culturales que el vecino país del Norte nos ha legado al mundo, más allá de sus políticos.

Monólogo

El título no puede ser otro. Bill Maher (por si todavía no tienen el gusto de conocerlo) es presentador, actor, escritor y analista político. Ha estado en la pantalla grande gringa en distintos programas como Politically Incorrect y ahora conduce Real Time with Bill Maher bajo la producción de HBO. El corte de su sátira política ha hecho un corte de caja apenas anoche cuando festejaba lo que se anunciaría hoy con bombo y platillo. Seguir sus últimos monólogos ha sido realmente un agasajo.

MÚSICA

Aaron Copland es uno de los grandes compositores que ha dado el vecino país del Norte. Nacido en la ciudad que nunca duerme, Nueva York, cuando viaja a México, cuentan las historias, que quedó impactado al ver las dinámicas que se organizaban en el famoso Salón México. La elegancia coreográfica que sin querer se daba en aquel majestuoso lugar cincuentero lo dejó conmovido y decidió rendirle homenaje componiendo una obra en su honor. Esta versión la conduce él mismo.

DANZA

Julie Kent para mí gusto es la bailarina más completa que ha dado Estados Unidos. Hace un par de años retirada del American Ballet Theatre, bailó todos los ballets de repertorio habidos y por haber pasando por estilos y coreógrafos. Una bailarina nacida, crecida y formada en suelo norteamericano que sigue su carrera como directora del Washington Ballet en el que ejerce su autoridad de haber cumplido el sueño de su niñez. Julie, fue una bailarina exitosa y sólida. Aquí dejo uno de sus pas de deux más vistos y bellos.

ÓPERA

Por supuesto que una de las casas productoras de ópera más importantes del mundo es el Metropolitan Opera House que se ubica en la ciudad de Nueva York. Temporadas plagadas de terciopelo y champagne embalsamados de lírica son acompañados de palcos y lunetas siempre llenos. El MET es un emblema para la ciudad y para el mundo y su temporada de ópera también.

Recientemente, el inmueble dio a conocer que no volverá a presentarse hasta el verano del 2021 marcando en el resto del continente una agenda en torno a la crisis pandémica. Mientras, también siguen ofertando grandes producciones a su público en todo el mundo de manera virtual.

ORQUESTA

La Chicago Symphony Orchestra es históricamente una de las mejores agrupaciones de música que ha operado por décadas con el más alto rigor musical. Hoy por hoy, los vecinos siguen apostando a la formación cultural de su gente a través de diversas disciplinas y la música queda claro que es una de ellas. Como este sigue siendo el año de festejos de Beethoven, dejamos una versión histórica de la 7ma Sinfonía.

