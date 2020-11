Recomendaciones semanales

Van una serie de recomendaciones para estar una vez más en casa. Hay mucho que disfrutar, infinito en el mundo virtual. En pro de la salud y porque el telón vuelva pronto a abrir, gocemos por esta vía.

SERIE

Borgen es una de mis series favoritas. Hace algunos años la veía de madrugada los domingos por episodios pero ahora que está toda en Netflix aprovecharé estos fines de semana para volver a verla de “refilón”. Hecha en “Noruega” pero como si hablara del mismísimo Palacio Nacional, la maestría para desarrollar sus personajes y el ritmo es única. Gustará a quien esté interesado en política o simplemente en ver una serie de primer nivel.

@NetflixLat

PROYECTO

El Teatro Antiguo de Variedades en Bruselas, Bélgica ha sido caja escénica, cine y en esta última etapa será un espacio también de creación artística. El nuevo dueño del espacio, quiere darle una nueva vida a la institución para que esta se ajuste a la agenda social global. El espacio incluye dos teatros, oficinas, camerinos, una cafetería y un ágora. En estos tiempos, sí que es una buena noticia que alguien esté invirtiendo en pensar en invertir en un teatro.

https://floresprats.com/archive/theatre-des-varietes/

CINE EN CASA

Rebecca es una mujer con suerte, su propia presencia conquista, y basta una sola semana para cambiar el rumbo no solo de su vida sino la de su futuro marido también. Una película donde el amor, la envidia y el duelo son los protagonistas. Cierta tensión domina el film completo.

@NetflixLat

ÓPERA

Las protestas a raíz de los cierres de espacios culturales en el mundo no se han hecho esperar. Los artistas han hecho uso de sus facultades para decir que no son ellos, ni sus puestas los responsables de que se pudiera propagar el número de contagios llevando a cabo estos (funciones y conciertos) de manera responsable. Generar consciencia de que no se puede cambiar de profesión a raíz de perder el empleo es la consigna de estos cantantes que interpretan a Verdi en Londres.

IG: @classicfm

DANZA

Recién, el 29 de octubre se conmemoró el Día mundial del ballet clásico en el mundo. Con ello se realizaron festejos por toda la orbe de parte de bailarines destacados y de a pie con el famoso #worldballetday. Dejo por aquí la entrevista que le hacen a la Diva Natalia Osipova en la que habla de su afán.

https://www.youtube.com/watch?v=G2DPBv58890

