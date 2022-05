Recital y concierto para cerrar el FCM

Como parte de las últimas actividades dentro del programa para el 25 Festival Cultural de Mayo (FCM), la noche de hoy jueves 26 de mayo se presentará el pianista ucraniano Vadym Kholodenko con un recital en el Teatro Degollado, escenario donde, el domingo 29, la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ), con el director invitado Toshiyuki Shimada y la participación de Kholodenko como solista al piano, ofrecerá el concierto de clausura del festival, que así cierra sus cuatro semanas de labores.

El director general del FCM, Sergio Alejandro Matos, destacó que en este festival se han vivido “historias grandiosas” y serán dos más tras las presentaciones que clausuran el programa musical, con Kholodenko y el japonés Shimada, ambas con repertorios “demandantes” para su ejecución, que “pocas veces” tenemos oportunidad de apreciar.

Kholodenko resaltó que vino al país “hace cuatro años”, pero por desgracia “no pude regresar durante la pandemia”, por lo que aprovecha para presentar una selección de piezas donde el común denominador es un “alto grado de dificultad” en la ejecución; de ese modo, inicia con “Theme and Variations en fa mayor op. 19 no. 6”, de Piotr Ilich Chaikovski, un trabajo “íntimo” del compositor ruso.

Continúa el programa con dos piezas de Wolfgang Amadeus Mozart, “Fantasía no. 4 en do menor, K. 475” y la “Sonata para piano no. 14 en do menor, K. 457”; tras el intermedio, el ucraniano ejecutará cuatro arreglos para piano realizados por Franz Liszt, inicia con “Miserere du Trovatore”, de Giuseppe Verdi, “An die ferne Geliebte op. 98”, de Ludwig van Beethoven, “Adelaide op. 46”, también de Beethoven, y cierra con “Réminiscences de Don Juan (Grande fantaisie)”, de su autoría.

Por su parte, Shimada refirió que es “un privilegio dirigir el concierto de clausura” y que Matos le había invitado al FCM desde “hace trece años”, aunque no se había podido concretar su viaje por diferentes circunstancias; con todo, asegura que le encanta “trabajar con una orquesta maravillosa como la OFJ, una de las mejores del mundo” y que, además, regresa “tras dos años de no tocar con formación completa”.

El programa que dirigirá el japonés —que estará acompañado por Kholodenko en los solos de piano— incluye la pieza minimalista “Orawa”, del polaco Wojciech Kilar, en lo que será un estreno para nuestro país; después de eso, el “Concierto para piano No. 2 en si bemol mayor, Op. 83”, de Johannes Brahms y, al pasar el intermedio, cierra con “Sherezade op. 35” de Rimsky-Korsakov.

Las citas

No te lo pierdas

Recital de Piano de Vadym Kholodenko. Hoy 26 de mayo. 20:30 horas en el Teatro Degollado. Entrada de $80 a $150 pesos. Concierto de Clausura de la OFJ con Toshiyuki Shimada (director invitado desde Japón) y Vadym Kholodenko (piano desde Ucrania). Domingo 29 de mayo, 12:30 horas en el Teatro Degollado. Admisión de $150 a $300 pesos.