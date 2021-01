Re-enciende la llama de la pasión en pareja

Debutar como escritora ha sido uno de los primeros pasos en 2021 de Betsy Reuss, psicóloga y sexóloga, quien has trasladado su conocimiento en relaciones afectivas a “Re-apasiónate”, libro con el que brinda un recorrido sobre las emociones y puntos clave que hay que considerar para lograr una verdadera armonía entre pareja.

Betsy Reuss explica que este libro -publicado por VR Editoras- comenzó a gestarse hace dos años y ante los constantes diálogos que tiene en sus conferencias y consultas sobre cómo recuperar la pasión y cómo actuar cuando la relación en pareja parece quebrarse, es cómo decidió enfocar su escritura con la experiencia forjada.

“Es un tema del que mucha gente me escribe para saber cómo recuperar la pasión, qué pasa cuando la pasión termina en la relación, cuando no hay la misma pasión entre la pareja. Sabía que es un tema bastante necesario”.

Betsy Reuss destaca que a raíz de la pandemia y los impactos que ha tenido en los hogares y las relaciones, se han recrudecido circunstancias emocionales complejas que necesitan de atención, y en especial, brindarse la oportunidad de redescubrir cuáles son esas verdaderas pasiones que mueven nuestro día a día.

“Con todo lo que estamos viviendo es cuando más necesitamos ir descubriendo nuestras pasiones, encontrar otras que a lo mejor no teníamos tan presentes, hay que sacarles provecho, que se puedan acomodar a la nueva forma de vida”.

Betsy Reuss describe a la pasión como una energía clave para iniciar cada día y como el principal motor para realizar las actividades cotidianas y que directa o indirectamente impactan en el ambiente que se vive con la pareja.

“Es esa energía que te hace disfrutar de las cosas, de la vida, que te hace levantarte, moverte, hacer con gusto esa cosa que te toca hacer”, añade la especialista al charlar también sobre cómo los cánones y estereotipos de las relaciones de antaño han cambiado y se han transformado positivamente ante el empoderamiento femenino moderno.

“Ahora esperamos que nuestra pareja sea nuestro mejor amigo, que haya una sexualidad intensa, esperamos muchas cosas que antes no se necesitaban, no están mal, es una nueva forma de ver a las relaciones. Tenemos que aprender a desarrollar esas nuevas formas, la pasión ahora es muy importante, es algo que tenemos que trabajar, no esperar a que se dé forma automática, hay que trabajar para tenerla viva”.

Betsy Reuss, con maestría en sexología clínica en el Instituto Mexicano de Sexología, comparte su felicidad ante la respuesta positiva que ha logrado las primeras impresiones de “Re-apasiónate”: “a la gente le está gustando, le está funcionando como a mí me funcionó toda esta información que estoy compartiendo. Parte de lo que les cuento en este libro es mi historia de cómo fui conociendo mis pasiones, cómo aprendí a mantenerlas y recuperarlas”.

Sorpresas en YouTube

Ante el éxito que su canal de YouTube ha tenido con videos en donde charla sobre las relaciones afectivas y la sexualidad, Betsy Reuss adelanta que próximamente tendrá contenido con especialistas invitados.

“Por mucho tiempo intenté hacer ese canal, pero me da un poco de miedo que a la gente no le fuera a gustar o no le interesara los temas, pero para mi sorpresa funcionó muy bien. Estoy en un momento de evolución en el canal, no he subido nuevos videos, porque quiero darle voz a otras personas, a expertos en temas que tengan que ver con pareja y sexualidad, tener otros puntos de vista, más información, que nos ayuden a crecer en nuestra vida en pareja”.

JL