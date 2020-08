Presentar otro mundo a través de la escritura

La escritora mexicana Mariana Palova publicó este 2020 “La nación de las bestias: Leyenda de fuego y plomo” (Océano Travesía). Esta publicación es la segunda entrega que continúa la historia que comenzó con “El señor de Sabbath”, libro que fue bien acogido por los lectores, además de haber recibido el premio Foreword Indies en Estados Unidos.

En su trama, la autora explora el género fantástico, al mismo tiempo que el horror y suspenso se hacen presentes. Sobre esta combinación de géneros, la autora platicó vía telefónica: “Siento que como buena mexicana tenemos el horror en la sangre desde que somos pequeños. Siempre estamos en contacto con la muerte, los fantasmas. Es algo que he disfrutado mucho, sobre todo porque vengo de un pueblo pequeño. Eso influyó mucho en mis gustos, tanto en literatura como en el cine. No lo sentí tanto como terror, me enfoqué más en las emociones de los personajes, mientras que la fantasía siempre ha sido mi vehículo”.

Para esta segunda novela Mariana emprendió la escritura de manera diferente: “El proceso fue completamente diferente. El primero fue muy intuitivo, tenía la historia muy clara y la iba escribiendo. Fue un proceso distinto, hice escaletas y estructuré los capítulos, me tomó tres años terminarlo, fue un gran desafío. Hubo un punto en que pensé que la complejidad iba a rebasarme”.

Además de la escritura, Palova es artista plástica, con colaboraciones como ilustradora con varias editoriales. Para la escritura, esta doble faceta artística es otro medio de expresión: “Desde los quince años me dedico a hacer obra. Toda la vida he tenido una fascinación a expresarme así. No soy muy sociable, por eso la escritura, leer y crear arte ha sido mi forma de comunicarme con otras personas sin tener que hablarles”.

En esta edición de Océano de “La nación de las bestias” Mariana también incorpora un poco de su otro arte, pues hay elementos de diseño (incluso el mapa al inicio) que creó para la publicación. Desde la portada hasta los pequeños símbolos guardan una estrecha relación con la trama: “Va muy de la mano con mi método artístico de trabajo: me gustan mucho las analogías, las metáforas. El simbolismo es una de mis cosas favoritas”.

Palova abreva de las mitologías y creencias populares de diferentes épocas y lugares, como el voodoo y la alquimia: “Tiene mucho que ver porque he estado en contacto con diferentes personas de todas partes del mundo desde pequeña”. Sobre el voodoo y la alquimia, Mariana recordó que en el primer libro de la saga se enfocó más en el primer tipo de magia, mientras que en el segundo profundizó la alquimia. Esto se debe a que quiso explorar el universo planteado desde diferentes perspectivas. Sin mencionar qué temática estará más presente en la próxima entrega, la autora adelantó que ya trabaja en el próximo libro.

Sinópsis

Obligado a separarse de su familia, Elisse abandona la fantasmagórica ciudad de Nueva Orleans para arrojarse en una salvaje contienda a través de Estados Unidos, con el único propósito de proteger a quienes ama de los inquietantes misterios que envuelven su existencia.

Pero Elisse no viaja solo. El monstruo dentro de él ruge con fuerza, y su peregrinaje lo lleva a los paisajes desérticos de Utah. Allí conoce a Adam, un peculiar chico con el que comienza a establecer un importante vínculo emocional. Pero el desierto esconde secretos terribles, y Elisse tendrá que tomar, una vez más, una decisión que puede poner en peligro no sólo su vida, sino la de una nueva familia de errantes desesperados por su ayuda.

Los lazos de lealtad serán puestos a prueba y el más valiente será el único sobreviviente.

¿Tienes el coraje de pelear al lado de Elisse?