Presentan monografía XXL sobre vida y obra de Frida Kahlo

Una de las artistas más importantes de la plástica en México y a nivel internacional, es Frida Kahlo, pionera del discurso político sobre la condición de género, la sexualidad y el feminismo en la escena del arte contemporáneo. Y por tal motivo sigue siendo objeto de estudio para redescubrir sus obras y obtener información de otras más de las que poco se sabe.

Es así que el historiador de arte, Luis-Martín Lozano, en colaboración con Andrea Kettenmann y Marina Vázquez Ramos, presentan el proyecto, “Frida Kahlo. Obra pictórica completa”, una monografía de la editorial Taschen que compila las 152 pinturas de la artista mexicana.

Este volumen de tamaño XXL permitirá a los lectores contemplar las pinturas de Frida Kahlo desde una perspectiva más amplia, algunas en formatos que superan a los de las obras originales, acompañadas de fotografías ligadas a su vida personal y profesional. También hay una selección de dibujos, páginas de su diario personal, cartas y una extensa biografía.

Además, el libro presenta obras pertenecientes a colecciones privadas de difícil acceso y reproduce pinturas que se habían perdido o que no se exponen desde hace más de 80 años. El proyecto aborda el estudio más extenso de las pinturas de Frida Kahlo publicado hasta la fecha, según comparte en entrevista el propio Luis-Martín Lozano.

“Es el primer compendio de toda la información que tenemos disponible de Frida Kahlo sobre sus pinturas. Es un proyecto que ha tomado varios años realizar, y está centrado en estudiar, documentar e interpretar, por primera vez, todas las obras que Frida Kahlo pintó, incluso aquellas que están en paradero desconocido o que fueron destruidas”.

Reitera que el enfoque del libro no tiene como resultado un mejor conocimiento de la pintora, “al contrario, se concentra en la pintura, en el origen y en el meollo del proceso creativo de Frida Kahlo y lo que da pie al desarrollo de su personalidad, dicho de otra manera, en pintura no hay historia que contar”.

Recopilación. La monografía aborda algunas fotografías ligadas a la vida personal de la artista mexicana. Cortesía

Recuerda el historiador que esta obra como tal es un objeto de colección, no solo por la información que alberga, además porque por sí mismo, es una pieza de arte, por el volumen, por las ilustraciones en gran formato y por las fotografías que contiene. Es un proyecto que tomó muchos años, incluso después de haber sido entregado el contenido a la editorial, ésta tardó cuatro años en desarrollar toda la apuesta visual para su impresión.

“Cuando yo recibo la invitación de Taschen para hacer este libro de Frida Kahlo, lo primero fue hacer una propuesta de carácter conceptual sobre de qué se va a tratar este libro. Y se toma la decisión de que sea un catálogo de toda la obra de Frida Kahlo.

Una vez acordado el objetivo principal, nos dimos a la tarea de definir ese universo, para lo cual yo ya llevaba varios años investigando, y pasamos después a una etapa que yo denomino un seminario de investigación”.

Ahí es cuando invita a sus dos colegas, a las doctoras Andrea Kettenmann y Marina Vázquez, para que hagan un proceso exhaustivo de revisión historiográfica, es decir, qué se ha dicho de estos cuadros a lo largo del tiempo, cuáles han sido los enfoques y qué es lo que no se ha dicho al respecto.

“Para nuestra sorpresa, resulta que así como hay cuadros que se han comentado mucho porque se repiten una y otra vez en los proyectos, hay otros donde no había un renglón escrito al respecto, cuadros que además de que se han visto poco, no han merecido la menor atención por parte de los críticos, los curadores, los escritores, o los organizadores en los últimos 20 años o más. Y eso implica que nos hemos concentrado en ciertos cuadros que se exhiben una y otra vez, y que dicen las mismas cosas, es decir, no hemos producido mayor conocimiento”.

Finaliza al decir que se ha avanzado más en los detalles de la personalidad de Frida, incluso en los que van de lo cotidiano a lo privado, pero no ha tenido el mismo interés que con su trabajo como artista. Por lo que esta monografía abre la puerta a analizar desde otros ángulos la labor plástica de la pintora.

