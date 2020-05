Presentan ensayos alrededor de los videojuegos

El escritor Rodrigo Díez publicó “Ficciones lúdicas”, un libro de ensayos alrededor de los videojuegos. La editorial Dharma Books lanzó el título, en el que el autor profundiza en el desarrollo histórico de este medio de entretenimiento, sus características y algunas polémicas.

Vía telefónica el autor platicó sobre el origen de estos textos: “Siempre me han gustado la literatura y los videojuegos. Cuando escribí el libro quise establecer los cruces que se dan entre uno y otro. Creo que a los videojuegos siempre se les ha visto como un entretenimiento superficial. Yo creo que es un medio expresivo, como la literatura y el cine”.

Para Rodrigo, el vínculo entre libros y videojuegos fue natural: “En mi biografía particular los videojuegos me llevan a la literatura fantástica, para mí siempre han estado unidos estos dos fenómenos”.

Con un tono ligero, Díez cuenta y comenta parte de la historia de los videojuegos, fruto de su experiencia e investigación: “He vivido todas las etapas de los videojuegos, me tocó desde el nacimiento de las consolas. Cuando empecé a escribir el libro hice una investigación más allá de mi experiencia. Fue muy divertido, meterme a los engranajes. Me documenté lo más posible. Al mismo tiempo no quise escribir un texto académico: en esta ocasión mi lector ideal era otro”.

En los ensayos expone también las polémicas alrededor de los juegos (como el tema de violencia):

“Traté de poner estas dos posturas: quienes dicen que si jugamos nos vamos a volver violentos, y también hay quien les endilga cuestiones que no tienen. Los juegos tienen que ser divertidos. Alrededor de los juegos se ha hecho toda esta fama, esta imagen de negatividad. Cuando estaba niño recuerdo lo que decían ciertos adultos: nos embrutecen, nos aíslan, nos vuelven antisociales. Pero la caricatura del gamer ha ido cambiando”.

En el tema de la violencia Rodrigo recurre a lo sucedido en la música: “No hay ningún fundamento para decir que los videojuegos nos hacen violentos, no hay un estudio serio que diga que hay una causalidad. Por lo menos no lo conozco. Lo que mueve a la sospecha es la reacción tan furibunda: se ven los prejuicios. Lo mismo pasó con la música, con la televisión. Conforme van pasando los años el rock está bien visto, la televisión tiene contenidos muy malos pero también de primera”.

Rodrigo hace una analogía entre la industria de los videojuegos y el mundo editorial: “Buena parte del público no relacionada con los juegos tiene en mente las superproducciones, gráficas de primera, pero también hay otro mundo: el de los estudios independientes. Están pasando cosas padrísimas con estos estudios: si bien tienen recursos limitados, la propia estructura de este tipo de estudios permite correr riesgos creativos. Lo mismo que las editoriales independientes”.

JL