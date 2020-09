¿Por qué no hay más amantes de las “mates”?

Comprender las causas del rezago de los estudiantes y su falta de interés, es la manera para contrarrestar el analfabetismo matemático.

No es raro escuchar que la asignatura más difícil o frustrante sean las matemáticas, desde pequeños, aprendiendo a sumar en el kínder, a futuros ingenieros aprendiendo a sumar vectores en 3D. Uno de los mayores retos que se enfrentan al intentar tener ese 100 es que a diferencia de otras materias en las que se puede aprender de manera no lineal, las matemáticas son acumulativas, el que no sabe multiplicar nunca podrá aprender a derivar, las bases son indispensables.

El factor de la motivación. Es inevitable que existan alumnos mejores que otros, es evidente que cuando uno tiene la habilidad, la balanza se carga al lado de ellos, dejando rezagados, a los no tan buenos, en muchos casos la mayoría…

Será raro no perder la motivación, aún más por la razón de que la clase tiene el ritmo de los talentosos y poco a poco el retraso se convierte en parciales, semestres y años. Es aquí donde la intervención de profesores y padres de familia sería de gran ayuda, mantener un aula donde todos se sientan aptos y ayudar a quien se le dificulta, no ignorarlo, como es normal que pase.

Naturalmente esta disciplina es de difícil comprensión, trabajar con elementos simbólicos abstractos es complejo para el humano, sobre todo a corta edad. El lóbulo frontal del cerebro, utilizado para el razonamiento matemático, maduro, entorno de los 20 años, por lo que es bastante comprensible que un niño de 6 tenga dificultades, tener paciencia es vital.

Pedro Nicolás Avelar Treviño

ECOS DEL DEBATE

El reto del aprendizaje de las matemáticas

Las matemáticas son parte esencial en nuestra formación, no solo están en la escuela, están presentes en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, a pesar de la experiencia de los profesores, hay varios estudiantes que no las comprenden, se les dificultan, esto porque mientras más complicado se vuelven los problemas, los procedimientos se hacen más complejos, por eso es necesario que se creen nuevos métodos de enseñanza que y se adapten a los diferentes tipos de aprendizaje.

Andrea Carolina Ruvalcaba Del Castillo, estudiante de preparatoria.

Para mí lo más difícil de aprender matemáticas es que muchas veces no puedo seguir las explicaciones de mis maestros ya que no logro entender los procedimientos y para poder hacerlo necesito preguntarle muchas veces a mi mamá. Cada alumno tiene diferentes formas de aprender, de estudiar y eso es un reto para los maestros para que ningún alumno se llegue a retrasar, así como de los alumnos, el quitarnos la idea de que es algo difícil e incluso aburrido.

Leticia Guadalupe Vargas Del Castillo, estudiante de primaria.

COMPARTE

Nuevas formas de enseñar y aprender matemáticas

Ing. Patricia Macías Rivera

Las matemáticas han sido un dolor de cabeza para muchos de nosotros en diferentes etapas de nuestra vida, nos daban flojera o se nos dificultaban. Muchas veces nos hacían sentir que, si no nos iba bien en esa materia, en casa nos iban a regañar. Patricia Macias Rivera, es consciente de ello, pero más allá de eso, buscó la forma de cambiar este pensamiento que ha estado presente en diferentes generaciones y lograr que los niños se sepan capaces de entender y aprender.

Patricia es una persona emprendedora, soñadora, muy inquieta, a la que le encanta estudiar, pero lo más importante es que también es mujer de acción. Es madre, con formación en ingeniería, desarrollo humano y educación. Su principal motivación es su familia “al convertirme en mamá, pues me doy cuenta de esa necesidad de cómo los niños enfrentan la vida, y en ese momento pues vi que las matemáticas son un punto importante, donde ellos ven si quieren estudiar algo más o ya desisten de la escuela.”

Ella trabajó para grandes empresas, y aunque le gustaba mucho, sintió esa espinita de que había algo más por hacer. Por ello estudió la maestría en desarrollo humano y empezó a identificarse con otras teorías; la que a ella más le llamó la atención fue la del humanismo y con ello, se dio cuenta que hay otras formas de aprender y de vivir.

Es común escuchar a niños de diferentes edades y contextos decir “no me gusta la escuela”, “no entiendo”, a esto, Patricia responde que “No es que no les guste la escuela, es que necesitan darse cuenta que son personas que están en proceso de conocimiento y, nosotros como adultos tenemos que adaptar y modificar muchas cosas para que ellos entiendan cómo aprenden y se empiecen a auto descubrir como personas, que están en este proceso de aprendizaje y sobre todo, que sí tienen las capacidades para aprender, solo que a veces el ritmo escolar es muy acelerado, y los niños cuando menos piensan, ya tienen una bola gigante de problemas que no entienden y es cuando dicen “no saco buena calificación, no entiendo, la escuela no es para mí.”

En la combinación de la ingeniería, literatura, la parte humana, la infantil y la compañía por 13 años de un husky de nombre “Boris” , es que se produce “Mathe-cómics” con Boris como personaje principal “muchas de las historias son reales, llegaban perritos a visitar a Boris y yo veía la interacción entre los mismos perritos pero luego también lo trasladé como mamá, los problemas con mis hijas y sus compañeros, entonces todo se fue convirtiendo en los cuentos” Así es como también los niños se dan cuenta que las situaciones por las que han pasado, las comparten con muchos otros que se han sentido igual que ellos.

Dentro de este gran proyecto, se trabaja la psicología positiva, se empodera al niño a través de valores humanos universales y con afirmaciones como “Yo soy inteligente, soy cooperador, soy buen amigo,” para que el niño vea las posibilidades de lo que él puede ser y de paso, trabajan matemáticas, cálculo mental, etc.

Patricia por medio de los cómics, “el club de Boris” y las asesorías, no sólo busca enseñar las matemáticas y empoderar a los niños según su forma de aprendizaje, sino, sensibilizar a los padres de familia y los docentes de que cada niño es diferente y aprende diferente, y conocer todo a través de la observación y la paciencia. “El aprendizaje es que el niño puede recibir, procesar y comprender. En ese sentido ahorita es muy difícil que el niño aprenda, sin embargo, quien esté con él tiene esa gran oportunidad de conocer al niño cómo aprende”.

Mensaje súmate Mar Adentro

“No desistan y vean la oportunidad de aprendizaje en cualquier ámbito, más allá de lo académico. Aprendan de las personas, del arte, de la escucha, de los maestros como personas, de sus padres. Vean que ustedes tienen la oportunidad de generar cambios, siendo autodidactas, experimentando, cuestionando, haciendo debates de forma respetuosa. Deben aprender motivadores y no dejen que esa inquietud que los caracteriza les quite esa intención de querer ser alguien más, y depende de ustedes, no de nadie más.”

La esencia de las matemáticas no es hacer cosas simples complicadas, es hacer las complicadas simples. S. Gudder

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Pitágoras

El nombre de Pitágoras estoy segura que a todos nos suena, a unos más que a otros, y quizá a muchos nos viene a la mente el recuerdo de alguna clase de matemáticas (como inicio). Y sí, nos referimos al nacido en la ciudad de Salmos, en Grecia, quien fue un filósofo y matemático de la antigua Grecia.

Las matemáticas ocuparon en su mayoría —aunque no exclusivamente— sus intereses, a tal grado que aún conservamos algunos de sus teoremas y postulados, sobre todo en la aritmética y geometría, por ello es considerado como el primer matemático.

Entre sus grandes aportaciones se encuentra el teorema que lleva su mismo nombre, el cual se sigue estudiando en todo el mundo al ser uno de los principios fundamentales de la geometría -y por ello a todos nos resulta conocido-.

Ya anciano, regresó a su isla natal y fundó una escuela filosófica donde la comunidad pitagórica se centró en cuatro ejes fundamentales: La búsqueda de la felicidad, el conocimiento del orden matemático de la naturaleza, la purificación del Alma en su camino hacia la reencarnación y la pasión por la música (que, para él, podía curar enfermedades y controlar emociones).

Durante su vida, se interesó por la fraternidad y la igualdad entre los hombres, el cuidado del cuerpo y la educación de los niños. Y aunque este hombre vivió hace más de 2500 años, está claro que sus ideales siguen sirviendo de inspiración para muchos de nosotros dentro y fuera del salón de clases.

Diez notas positivas

Mar dentro propone

Para leer…

“El lenguaje de las matemáticas: historias de sus símbolos” Raúl Rojas González.

Para saber…

El 8 de septiembre es el día internacional de la alfabetización.

Para saber…

En el museo de las ciencias de la UNAM, “UNIVERSUM” hay una sala llamada “Imaginario Matemático” que vincula conceptos matemáticos con el arte.