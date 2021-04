Poesía para una generación nostálgica del futuro

La poesía en México hace tiempo que dejó de ser solemne, figurativa y canónica. Los temas han sido expandidos por poetas de una generación que tiene otros intereses y otras necesidades: ya no es, quizá nunca lo fue, la palabra centrada en expresar sentimientos envueltos en adjetivos. Hay una necesidad de explicarse el mundo, aunque no sea bello, ni digerible.

En ese contexto es que “Serie de circunstancias posibles en torno a una mujer mexicana de clase trabajadora” llega para explicar el derrumbe de las clases medias y bajas por medio de Elosía, una mujer del siglo pasado como cualquier otra que padeció una sucesión de crisis económicas y la paulatina pérdida de poder adquisitivo.

Yolanda Segura, autora del libro, señala que “Serie de circunstancias…” linda las fronteras de la poesía y otros géneros. “Creo que si hay que clasificarlo sí lo pondría en el género de poesía, pero es cierto que es un discurso en el que no necesariamente están todos los códigos de la poesía. Pero creo también que es un discurso bastante más hacia la narración”.

La poeta comenta que su lenguaje, a ratos en prosa, a veces en verso libre, va más allá del corsé clásico de la rima y el ritmo. “Creo que tiene que ver con pensar, valga la redundancia, pensar el pensamiento poético en en términos mucho más amplios. No se trata solamente de aquello que encontramos en verso, sino considerar el pensamiento poético como esto que nos permite generar una especie de visión crítica ante ante determinada cosa, a partir del de enlazar elementos que no necesariamente tendrían que estar juntos, o que no es lo esperable”.

“Serie de circunstancias…” es un libro con el que nos podremos identificar sin importar la fecha de nacimiento. Apela a la conciencia de clase y explica, de forma no didáctica, cómo es que el sistema de bienestar en el país ya no existe.

El libro es editado por Almadía. ESPECIAL

“Hay una cierta como sensación nostálgica ante una promesa de futuro que Eloísa tenía y que en nuestra generación ya ni siquiera tenemos. Más ya de que esa promesa a futuro se lo haya cumplido a ella o no, tenía la posibilidad de soñar con esas estructuras de seguridad. Tiene que ver con entender un proceso de paulatina precarización y el desmontaje de todas les estructuras sociales con las que con las que contábamos hace un tiempo. Independientemente de que esas estructuras funcionaran bien o no, pienso que para nuestra generación, por ejemplo, la idea de tener una casa adquirida con un Infonavit, suena a prácticamente imposible, pensionarte ni se diga”.

Yolanda Segura señala que el poemario busca lectores dispuestos a “escuchar o reflejarse en la historia de una mujer mexicana de clase trabajadora. Tiene que ver con una cosa, que yo pensaría como un hueco en la literatura, y concretamente en la literatura mexicana, qué tiene que ver con las vidas de las mujeres: son las que posibilitan la vida productiva fuera de casa, que no las vemos y que no sabemos qué hacer con sus historias”.

La también activista y socióloga menciona que “Serie de circunstancias…” tiene un trabajo de investigación y lecturas previas a la escritura misma. Incluso después hay un trabajo de revisión para quitar lo accesorio y dejar sólo la médula de las palabras.

“Creo que para cada libro es distinto el proceso de escritura. Por ejemplo, con ‘Persona’ (su libro previo) sí fue un asunto de una investigación de la que después tenía un montón de información que se trataba de ver o acomodar. Y con ‘Serie de circunstancias…’ creo que empezó todo con poemas mucho más personales o mucho más cercanos al afecto, a la emoción, que es algo más tradicionalmente entendido como poético. Y después sí fue desafectar un poco eso: en qué otras cosas nos podemos fijar para que no sea solo la mujer y su emoción, su circunstancia personal, sino cómo conectamos eso con todo lo que también pasaba para esa mujer en el mundo”.

Y señala que aunque es un libro que apuesta por una revalorización de la conciencia de clase, también apuesta por el feminismo. “Es un libro feminista pero no a lo mejor no necesariamente enunciando postulados feministas. Es más una cosa de cuáles son las lecturas previas y las lecturas que fueron posibilitaron que naciera antes que el asunto de plantearme como voy a hacer un libro feminista. Y también es cierto que la conciencia de clase es así: está trabajada de forma muy consciente, como te podrás dar cuenta. Creo que en México en particular, en general es una circunstancia histórica, pero en México hay un proceso desde de deshistorización y despolitización de la clases. Hablo de cómo la clase trabajadora ha sido controlada ideológicamente a partir de una construcción sociológica que además es bastante difusa, que es la clase media”.