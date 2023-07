Philip Simmons Celebrando la cultura y la música en todo el mundo

Enérgico es como se podría describir al director invitado para el Concierto de Verano de la Cámara de Comercio de Guadalajara, pues a pesar de conducir a la agrupación musical de Zapopan desde una silla, y por encima de todos, la inspiración mueve su cuerpo y termina en muchas ocasiones agitando su propio lugar despeinando cada tanto su cabello.

Philip Simmons dirige con la batuta el último ensayó de la puesta en escena dentro del Centro Cultural Constitución de Zapopan para el estreno de esta noche en punto de las 20:00 horas y que será abierto a todo el público que desee compartir y celebrar la diversidad de culturas y la música que hay alrededor del mundo, así lo declaró el director.

“Como conductor de música me gusta traer este diferentes tipos de perspectivas y entendimientos a diferentes grupos musicales y orquestas, como sabes he pertenecido al Festival de Música Americana por 25 años y he visitado muchos países alrededor del mundo, la misión es compartir la cultura, fortalecer ese intercambio y traer diferentes países, pensamientos, y culturas de diferentes partes en el mundo. Es una celebración de la cultura y de lo que tenemos en común todos los seres humanos”, señaló Simmons.

A lo largo de su trayectoria Philip Simmons ha dirigido diversas orquestas en veintidós naciones, entre los que destacan sus participaciones en el Carnegie Hall, el Centro Sinfónico de Chicago, el Musikverein y los Grandes Salones del Conservatorio Tchaikovsky y la Filarmónica de San Petersburgo y aunque actualmente se desempeña como Director Musical de la Orquesta de Cámara de Lincolnwood y Director de la Orquesta de las Islas Hawaianas, donde reside actualmente, se ha dado la oportunidad de pisar la tierra de Jalisco.

Para Simmons no es la primera vez que llega a México, previamente con motivo del Festival de Música Americana ha incursionado en los escenarios de Zacatecas y San Luis Potosí, pero además de eso ya había tenido oportunidad de colaborar con artistas enfocados en el arte Tapatío.

“Hablando de México, en la ciudad de Chicago; dónde está basada la organización, hemos celebrado y tocado música mexicana de diferentes temas, colaboramos con un maravilloso grupo de mariachi llamado Sones de México acompañados por la orquesta y conocimos a alguien que trabaja en el Consulado Mexicano, se llama Eduardo niño y fue quien nos ayudó a poner en escena un concierto de música dentro del consulado mexicano en Chicago”, comentó.

En su paso por México precisa que ha sido impresionado por la arquitectura, la música y la cultura del pueblo de México, particularmente sobre Jalisco y sus artistas declaró haber aprendido de cada uno de sus colaboradores y llamó mucho su interés y pasión por la música.

QUIZÁ TE INTERESE: Te espera un jardín misterioso y desbordado

“Espero poder llevar un poco de eso de regreso conmigo a Estados Unidos. Estos músicos son maravillosos, están muy abiertos a nuevas ideas y hemos progresado mucho en nuestros ensayos. Este programa es bastante difícil para ellos, hay música seria y música más ligera, estamos tocando diferentes tipos de música, música de Alemania de Francia y de México por supuesto con diferentes estilos y acercamientos y estoy muy impresionado de entrar en este edificio y escuchar a la Orquesta Juvenil tocar todas las mañanas aquí, se ve que obviamente Zapopan pone como prioridad la educación de su gente y de sus niños. Es maravilloso”, señaló.

Facebook/Cámara de Comercio

Su visita en la perla Tapatía y en Zapopan ha sido breve pero asegura que, como en las otras entidades del país, espera llevar tanto como pueda e incluso hacer nuevas composiciones inspiradas con lo aprendido.

“Considerando las tradiciones de la música en México tengo que trabajar para mezclar esas tradiciones en la música que tocamos. Aprendo cosas sobre lo que estoy haciendo y lo que necesito decir y hacer, pero si hay algo que voy a llevarme es el recuerdo de lo tan maravillosa y amable que son las personas aquí y qué maravillosa es la orquesta que me ha recibido. Estoy muy agradecido por todo, por las personas, las nuevas relaciones del consulado y todas las demás personas aquí y espero regresar pronto”, finalizó.

La noche de hoy esperan interpretar un arreglo de cinco canciones populares en las que se integran diversidad de compositores internacionales y estadounidenses, aquí el programa:

American Landscape #1 - Ilya Levinson

Karadec Suite - Vincent d'Indy

Intermezzo from Goyescas - Enrique Granados

Sigfried Idyll - Richard Wagner

Intensamente Romántico - Eduardo Magallanes

The Entertainer - Scott Joplin

Stars and Stripes Forever - John Philip Sousa

El primer concierto será en el teatro del Centro Cultural Constitución de Zapopan en punto de las 20:00 horas del 19 de julio y el segundo al día siguiente, 20 de julio, a las 20:00 horas en la Cámara de Comercio de Guadalajara, ambos eventos son gratuitos, pero en el caso del municipio de Guadalajara los boletos se pueden adquirir en www.camaradecomerciogdl.mx/camaraaccess

YC