Promueven devolución del Penacho de Moctezuma tras intervención artística

La recuperación de una de las piezas más famosas de la historia de México se ha convertido en una misión casi imposible para gobiernos, embajadas y organizaciones, sin embargo, nuevas formas de reclamo del Penacho de Moctezuma surgen como esfuerzo para lograr su regreso al país.

El más reciente y creativo esfuerzo comenzó a gestarse hace dos años; hoy quienes visitan el Museo Etnográfico de Viena se encontrarán con él. Se trata de una especie de “hackeo” a las audioguías del recinto, en el que ahora la historia narra un punto de vista diferente al planeado por la administración del museo. Sebastián Arrechedera, realizador audiovisual, narra como el tema de conversación en torno a esta pieza medular de la historia de México volvió a la mesa entre colegas y activistas con el fin de abonar a las posibilidades de su recuperación y que derivó en el proyecto denominado “Audioguías de la Verdad”.

Junto a Arrechedera en esta iniciativa participan Yosu Arangüena, así como artistas, realizadores y productores originarios de México, Los Ángeles, Ucrania y Austria.

Nos juntamos a pensar cómo poner en la mesa la conversación de la vuelta del penacho de Moctezuma a México"

“La idea surge hace dos años aproximadamente cuando Yosu Arangüena y yo nos juntamos a pensar cómo poner en la mesa la conversación de la vuelta del penacho de Moctezuma a México. De ahí en adelante decidimos ir a buscar a Xokonoschtletl Gómora para oír su punto de vista y grabar su voz para meterla a audio guías réplicas”, recuerda.

Durante años los visitantes al museo se han encontrado con una fascinante serie de eventos relacionados al penacho, sin embargo, las imprecisiones sobre su origen y su llegada a Austria parecen más un esfuerzo por no ceder ante las demandas de México, por lo que este grupo realizó una intervención tecnológica y artística para revelar otra verdad.

“Se dice que la corona es un penacho de plumas mexicano, que no perteneció a Moctezuma; por otro lado, explica detalladamente por qué no se puede transportar en vista de qué se destruiría en el camino, habla de qué la historia alrededor del penacho de Moctezuma es sumamente difusa y que no se sabe exactamente cómo llegó a Austria”, pese a que las características del lugar en que se resguarda aseguran soportar terremotos.

Con el “hackeo” de las audioguías es posible entonces conocer la otra cara de la moneda. Para lograrlo, el proyecto recurrió al activista descendiente de aztecas, Xokonoschtletl Gómora, quien da voz en las réplicas exactas de las audioguías con la verdad mexicana; su narración también es parte de una intervención artística en el sitio y ha llegado a oídos de miembros del Parlamento austríaco, que al momento ha introducido una moción encaminada a la devolución del penacho a México.

¿Hackeo histórico?

Pese a las características de la intervención, el equipo a cargo se ha mantenido dentro de la cordialidad y la legalidad, por lo que en lugar de poner en marcha su plan de difusión sobre la historia de esta pieza de manera invasiva, optó por colar los audios a manera de donación en lugar de interferir sin autorización: "Fuimos asesorados legalmente previo a realizar la intervención, y por eso decidimos “donar” de manera secreta, audioguías al museo con nuestra grabación y no “hackear” las existentes dentro del museo", recalca Arrechedera.

Es ahora cuando hace falta que la ciudadanía y el gobierno mexicano tomen cartas en el asunto de una manera seria"

El eco de “Audioguías de la Verdad” continúa en expansión, por lo que el equipo llama a sumar esfuerzos para que México recupere su patrimonio histórico y cultural en un momento crucial; existe además una petición en el sitio Change.org para que personas alrededor del mundo se adentren en la verdadera historia del penacho y se conviertan en contrapeso de las autoridades austríacas para hacer posible su retorno al país al que pertenece.

“Estamos en un momento histórico que hay que aprovechar, recién se vuelve a tratar el tema en el parlamento austriaco y es ahora cuando hace falta que la ciudadanía y el gobierno mexicano tomen cartas en el asunto de una manera seria y comprometida con especialistas que puedan ver como si se puede transportar la corona”, concluye Sebastián Arrechedera.