Paulina Ruiz lleva el flamenco a Tapalpa

Apasionada por el flamenco y el empoderamiento que representa esta disciplina para la mujer, la tapatía Paulina Ruiz se consolida como una de las bailaoras más destacas de la metrópoli impulsando proyectos que permitan tener un acercamiento más íntimo con esta legendaria tradición española.

El próximo 14 de marzo, Paulina Ruiz ofrecerá “Noche flamenca” en Tapalpa, y acompañada por su hermano y también bailaor Mario Ruiz y el guitarrista Fernando Martínez, la velada mostrará una estampa clásica sobre la tarima.

“Veremos un flamenco tradicional, que es el estilo de baile por el que yo me he balanceado más. Nos encontraremos con ‘Alegrías’, recordando el Puerto de Cádiz, ‘Solea por bulerías’, mis músicos harán tangos y un poco de canción mexicana pero aflamencada”.

Paulina, quien también se desempeña como maestra en la academia de danza Las Cabales, recuerda que su formación en el flamenco comenzó desde los tres años de edad; y lo que inició como un pasatiempo, terminó por tener un gran impacto en su vida, lo que la llevó a volcarse por completo a esta profesión.

“La mujer tiene un papel fundamental en el flamenco como en la vida, y siempre digo que en el flamenco como en la vida sin mujeres no existe nada. En la historia del flamenco hay mujeres desde el principio. A mí bailar me empodera, me hace sentirme fuerte”.

La bailaora señala que actualmente Guadalajara es una de las ciudades mexicanas que mayor arraigo tiene en el flamenco y con cada espectáculo que nace o llega a la metrópoli se manifiesta con más fuerza el interés que el público tiene hacia el tablao que comparte protagonismo con aquellas bailaoras que han marcado escuela y las nuevas generaciones que lo siguen actualizando.

“Vienen generaciones muy fuertes, muy impresionantes, las generaciones antiguas abrazan a las nuevas. El flamenco es muy tradicional, pero es muy flexible y lo nuevo que entra se recibe siempre con todo el respeto del mundo. Figuras como la maestra Triana Maciel es quien está formando también a nuevas generaciones”.

En este sentido, Paulina Ruiz añade que con este panorama de niñas bailaoras el movimiento flamenco en Guadalajara y México se mantiene fuerte y paralelamente la animan también a seguir por el camino de la docencia para cautivar a más niñas que deciden internarse a la cultura flamenca desde el primer momento en que son testigos de un espectáculo de esta naturaleza.

Lo que viene

A partir del 5 de marzo, Paulina Ruiz iniciará temporada de flamenco cada jueves en Café 48, ubicado en calle Morelos 2048, y posteriormente formará parte de un espectáculo internacional que llegará al Teatro Degollado con la compañía Encuentro Flamenco de Ana de la Peza con la dirección de la bailaora española Mariana Collado.

Agéndalo

“Noche flamenca” con la bailaora Paulina Ruiz, el próximo 14 de marzo a las 20:00 horas en el Hotel La Casa de Maty, ubicada en calle Matamoros 69, en el centro de Tapalpa. Más información y reservaciones: www.lacasadematy.com.mx

JL