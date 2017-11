Nueva escultura mitológica llegará a Zapopan

La Plaza de las Américas en Zapopan tiene tres nuevos habitantes: las esculturas en bronce del artista Alejandro Velasco (1959) de corte surrealista, “Analizando el viaje”, “Hera” y “Daphne”. Y a éstas, se les unirá una cuarta para completar la serie titulada Onirismo, a partir del próximo jueves 23 de noviembre. Esta cuarta pieza también está hecha en bronce y lleva por nombre: “Canoa Ave Fénix”.

El dato fue compartido por la representante de Velasco, la galerista Mimí Mendoza, y confirmado por Carolina Rocha, jefa de difusión y contenidos de la Dirección de Cultura de Zapopan.

Alejandro Velasco señala que su obra tiene grandes influencias del trabajo de la pintora, escultora y escritora Leonora Carrington, con quien él colaboró como fundidor: “Trabajé 27 años con Leonora Carrington, 22 años con José Luis Cuevas y 20 años con Soriano”, comentó en entrevista. Además de los mencionados, Alejandro ha trabajado con Gunther Gerzso, Vicente Rojo y Manuel Felguérez, entre muchos otros en su Fundición Artística Velasco, empresa fundada por su padre. Con el contacto y al trabajar directamente con estos artistas, Velasco ha estado expuesto a múltiples influencias: “Pero el tema que más me gustó ha sido el surrealismo”, afirmó.

Sus obras en Zapopan ya se habían expuesto en el Festival Internacional Cervantino, primero, y después en la Ciudad de México (en el Atrio de San Francisco) y en San Miguel Allende.

Cabe señala que su presencia en Jalisco se debe a la invitación hecha por la galería de Mimí Mendoza, quien le propuso no embodegar estas obras y mostrarlas en la zona metropolitana.

De ellas, el artista platicó las referencias que quiso plasmar: dos tienen una clara presencia mitológica, “Hera” y “Daphne”. De ésta última, el artista plasmó el cambio que tuvo de una ninfa de río a laurel: “Es una casa de reproducción, donde las aves buscan hacer un nido”. Por el lado de “Hera”, Velasco la colocó sobre un vehículo de tres ruedas a la esposa de Zeus: “Hera cuida la familia, los patrimonios… Es quien aconseja”, agregó.

Además del estilo surrealista, Velasco tomó también de Carrington esa pasión por los seres mitológicos: “El tema de la mitología en las esculturas es muy bonito. Mucho se ha olvidado… Leonora hacía sus personajes para proteger familias, proteger ideas, proteger los sembradíos, las aldeas… Todas las historias que platicaba me parecieron importantes”, comentó.

La tercera escultura presenta a un hombre con alas, postrado sobre una maleta y meditabundo. En ella, platicó el artista, buscó representar ese momento de reflexión tras la depresión, en el que las personas guardan todo en una maleta para irse metafórica o literalmente. Su título es “Analizando el viaje”.

Como ya se mencionó, sumadas a estas tres piezas, a Zapopan llegará una cuarta escultura, también con un perfil mitológico. Se trata de “Canoa Ave Fénix”: “Viene de una historia del Bosco. Es un ave maternal, en su vientre trae un producto, un ave también, y cuida de él”. Otro vehículo acuático que ha esculpido Alejandro es una pieza basada en “El náufrago”, novela breve de Gabriel García Márquez: “Es una barca con dos personajes”.

De la exposición de sus obras en espacios públicos, el artista comentó: “El 90% de la gente tiene una buena reacción. La gente las puede tocar, no en todos lados se puede. En este caso las pueden tocar, sentir, tomarse fotografías. Es importante que la gente interactúe con las obras”.

Opina sobre la polémica

En los últimos meses, la polémica ha sido una constante en las obras de arte público expuestas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, y Zapopan no fue la excepción, pues las tres esculturas ya instaladas de Velasco han recibido el calificativo de “diabólicas”. A propósito de ello, el artista comentó que respeta las diferentes opiniones, resaltando que él mismo ha trabajado escultura religiosa; incluso, familiares suyos son sacerdotes. De las críticas, agregó: “No me incomodan en lo mínimo. Cada quien ve la obra como la quiere ver, como la quiere interpretar. Tanto respeto a la iglesia que he trabajado mucho para el clero. A tres Papas les he trabajado. Tengo un premio a la mejor escultura eclesiástica del año, que me la otorgó Norberto Rivera. Siempre he sido muy respetuoso”.

Entre sus proyectos a futuro, está concluir una serie de piezas para exponer en el Reino Unido: “Me están invitando a participar en una exposición en Inglaterra, junto a la obra de Leonora Carrington”. En la fundición, actualmente tiene proyectos de Sergio Garval de Guadalajara, Vicente Rojo, Manuel Felguérez, Sergio Hernández, Vladimir Cora y Anish Kapoor.