"No puedo entender el mundo sin lo sobrenatural"

Una mezcla entre el terror, lo policíaco, la fantasía, la historia y lo sobrenatural es como Bernardo Esquinca define la composición de su “literatura de lo extraño”. El escritor originario de Guadalajara (aunque radica en Ciudad de México) apuesta por una narrativa que representa un conjunto de personajes y situaciones que coinciden en un lugar común, pero que también recorren por la senda del misterio y lo desconocido, en su más reciente lanzamiento “Los niños de paja” (Almadía).

“Cuando escribo hago una mezcla de géneros, que no es muy común que ocurra. De hecho, son muy pocos escritores en el mundo que tienen una literatura policíaca con un toque de lo sobrenatural, porque generalmente este género suele ser realista, pero yo no puedo ver el mundo de otra manera, yo no puedo entender el mundo sin la mirada de lo sobrenatural”, afirmó en entrevista con este medio.

Esquinca explicó que a lo largo de su trayectoria uno de sus objetivos ha sido reinventarse, pero tratando de ser fiel a su proyecto literario, para así darle a sus lectores nuevas historias que sigan sorprendiéndolos frase por frase, como hasta ahora.

“Lo fantástico te permite hablar del mundo real, pero desde otro ángulo, y eso te permite tener mucha libertad, porque no tienes que obedecer a lo posible, puesto que las posibilidades son infinitas. Para mí es algo natural lo sobrenatural, a mi así se me da”, reflexionó el autor.

Se reinventan

“Los niños de paja” reúne una serie de cuentos escritos por Esquinca luego de mudarse de Guadalajara a la Ciudad de México tras una separación. Estos relatos dan cuenta de un proceso de duelo por el cual también pasaron sus personajes, pero mezclados con una serie de toques surreales que culminan en hechos inesperados.

Este compendio de cuentos fue presentado originariamente en 2008, sin embargo, a finales del año pasado fue relanzado como parte de la nueva colección de la editorial Almadía titulada “De Nuevo”, en la cual los libros que la conforman tienen costos más accesibles, que rondan en los $130 pesos aproximadamente. La colección también contiene los títulos “Distancia de rescate”, de Samanta Schweblin; “¿Te veré en el desayuno?”, de Guillermo Fadanelli, y “Los culpables” y “Llamadas de Ámsterdam”, de Juan Villoro.

“En estos tiempos de austeridad republicana es un esfuerzo importante que tiene Almadía de reinventarse, estamos viviendo tiempos de emergencia en el país en general, y en el ámbito de la cultura ni se diga. La cultura es parte importante de toda nación, pero más allá de la reflexión de lo que está pasando con el apoyo gubernamental es que las editoriales independientes deben de renovarse para reconquistar a los lectores”, comentó respecto a los lanzamientos recientes de la editorial mexicana.

Además, Esquinca buscó no ofrecer solamente el libro publicado hace más de una década, por lo que añadió un epílogo en el que explica la esencia de cada uno de los cuentos que componen “Los niños de paja”, buscando que sus seguidores se adentren un poco más a sus historias y lo disfruten de manera más personal, “por eso incluso viene firmada la cuarta de forros, porque también la apuesta es que cada lector presente su propio libro, esto es un valor agregado, muy íntimo”, concluyó el autor.