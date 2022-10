Niñas, motor del cambio

Nadine Valeria Montoya Rábago

El 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Niña. Sin embargo, las felicitaciones resultan prescindibles, pues el propósito no es celebrar, sino propiciar la reflexión sobre el papel de las niñas en la sociedad.

En 2011, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, se declaró este día para el reconocimiento de los derechos de las niñas a nivel global. Los 193 países miembros de la ONU, entre estos México, han convenido en el compromiso de garantizar los derechos de todas las niñas por igual.

En nuestro país, las desigualdades y las dificultades por las que pasa la niñez no son atendidas. Las niñas tienen la capacidad de ser líderes, profesionistas y agentes de cambio, pero sus habilidades y talentos no son aprovechados.

Desde luego, existen oportunidades, el problema es que no están al alcance de todas: la explotación infantil, la trata de blancas y los matrimonios a temprana edad son solo algunos de los obstáculos por los que pasan miles de niñas en nuestro país, incluso la fundación Save the Children alerta que 1 de cada 100 niñas de entre 12 y 14 años están casadas o en unión informal.

El Gobierno debe garantizar los derechos y oportunidades para las niñas, pero en nosotros recae la obligación de exigir que estos se cumplan. Aprovechemos este día para reflexionar acerca del papel que tienen las niñas en la sociedad, pero que también actuemos en consecuencia. Iniciemos con pequeñas acciones, como escuchar y dar importancia a la voz de las niñas, dejemos atrás el adultocentrismo que nos dice que la opinión de las menores no es importante. Es momento de que las niñas tomen el papel del que son merecedoras y avancemos juntos hacia una sociedad igualitaria e integral.

"Una mujer debe ser dos cosas: quien ella quiera y lo que ella quiera"

Coco Chanel

Niñas y mujeres en el mundo, este es su día. Niñas que ríen, lloran, juegan, sienten y reclaman, ellas quieren ser maestras, doctoras, ingenieras, artistas, etc. Todas aquellas que tienen una meta y que se abren paso ante sus adversidades, son las que transformarán nuestro sistema simplemente haciendo lo que les guste. Mujeres, gracias a su niña interior que las impulsó a decir eso que no querían que dijeran, que las impulsó a soñar y amar, que siguen luchando en el presente para construir un mejor futuro. ¡Feliz día!

Ámbar Ochoa, participante Mar Adentro

Quiero decirles a todas las niñas valientes, inteligentes, fuertes, que alguna vez escucharon al mundo que no podían aspirar a tanto, a soñar en grande, por el simple hecho de ser niñas; existe un lugar en donde eso no pasa: El futuro. Uno por el que estamos luchando juntas. Sé ingeniera, científica, astronauta. Sé lo que quieras. Y si alguien te dice lo contrario, enséñale que está equivocado. Rebélate. Recuerda que si no hubiera habido una niña rebelde alguna vez, no estaríamos donde estamos.

Feliz Día de la Niña.

Valeria Valenzuela, participante Mar Adentro

Valeria Simoneé Cruz

Cada día nos convencemos más de que el futuro y la sociedad misma, depende de los jóvenes; de su energía, entusiasmo y ganas de aprender, para lograr un crecimiento en conjunto. Es enorgullecedor cómo es que van en aumento las y los adolescentes que desde tan temprana edad, están completamente enfocados en provocar un cambio positivo en distintos ámbitos: mentalidades, opiniones, perspectivas…

En esta ocasión tuvimos la fortuna de entrevistar a Valeria Simoneé Cruz, una joven autodidacta que se caracteriza por ser toda una personalidad intelectual, activista y sociable, que transmite mensajes de cultura y de paz. Además de ser apasionada por el arte y el comunicar.

“Me gusta llegar principalmente a más jóvenes, a más comunidades y ver que se puede hacer un cambio a través de la palabra o a través de transmitir en imágenes, ya sean dibujos, pinturas, videos o incluso escritura; para mí eso se me hace genial”.

Después de haberse enfrentado a situaciones indeseables en la secundaria, sus familiares decidieron que tomara un “break” de sus estudios por el temor de alguna represalia y para que ella se relajara y olvidara lo sucedido. Por lo que le dieron la libertad de estudiar lo que ella quisiera, comenzando por meteorología y filosofía; entre otras materias, además de la lectura y el dibujo. Fue así como inició su hábito de ser autodidacta. Posteriormente en una conferencia dentro de la EXPO Guadalajara, al estar explicando un proyecto de negocios elaborado dentro de un curso, se dio cuenta de que le agradó mucho hablar en público, así que comenzó a buscar una oportunidad de continuar haciéndolo.

“Siempre he sido así, muy intrépida, cuando se terminó el evento estaban los medios de comunicación entrevistando al presidente de Zapopan y al gobernador; y me metí entre la multitud de medios. Me dieron el micrófono y empecé a dar todo un “speech”, cuando me dijeron: -Oye, no quieres venir a hablar de tu proyecto a la radio; y yo -¡Sí! Así fue como me empezaron a invitar a hablar de mi proyecto de negocios”.

Considera que uno de los mayores obstáculos a los que se enfrentó, fue superar la inseguridad.

“A final de cuentas todos en algún momento nos sentimos inseguros, somos seres humanos. Pero cuando encuentras tu talento, o tu pasión y que sabes que puedes hacerlo y que puedes mejorar y te gusta, comienzas a agarrar confianza en ti”.

Con el tiempo se dio cuenta de que las personas requieren de un equilibrio para descubrir sus talentos, y ese equilibrio se encuentra a través de la cultura de la paz. Motivo por el cual empezó a estudiar sobre el tema, certificándose como Gestora de Paz Internacional. Al momento calcula que han sido más de 300 conferencias que ha protagonizado, labores que la llevaron al punto de recibir el Premio Estatal de la Juventud Jalisco, en el año 2020, en la categoría de promotora de la cultura de la paz.

Ella nos comparte la importancia y el impacto que conlleva el proceso de representación femenina en los diferentes espacios, y cómo se convirtió en toda una representación para otras niñas en la actualidad y en un futuro…

“Todas y todos necesitamos tener un referente, algo o alguien que nos motive, y si nos podemos identificar con ese ser, mucho mejor. Conforme pasó el tiempo y me di cuenta de que efectivamente me he convertido en un referente, puedo impulsar a más niñas a que ellas se conviertan en el referente de generaciones futuras”.

“Yo les puedo decir que aprovechen, pienso que están en lugar al que yo llamo: Mundo de las infinitas posibilidades, que son esos lugares que te pueden ofrecer cosas que no sabes a dónde te pueden llevar; que todo lleva tiempo, nada es instantáneo, nada llega por arte de magia, todo requiere un esfuerzo y siempre tienen que tener en cuenta eso. Para lograr lo que se propongan hay que tener audacia, constancia y disciplina. De verdad aprovechen porque tarde o temprano eso les va a dar frutos y les va a servir muchísimo para lo que sea que quieran hacer en su vida”.

Para lograr un cambio de mentalidad y proyectarlo a la sociedad y al mundo entero, la edad no es un requisito. Tal es el caso de Xiye Bastida, una activista climática adolescente mexicano-chilena y miembro de la nación indígena mexicana otomí-tolteca.

Es una de las principales organizadoras de Fridays for Future New York City y ha sido una voz líder para la visibilidad de indígenas e inmigrantes en el activismo climático. Integra el comité de administración del People’s Climate Movement y es miembro de Sunrise Movement y Extinction Rebellion. Cofundadora de Re-Earth Initiative, una organización internacional sin fines de lucro que es inclusiva e interseccional, “tal como debería ser el movimiento climático”.

Ella ve su trabajo climático como una manera de regresar a sus orígenes, un acercamiento que espera, atraiga a otras personas. “La gente dice que el movimiento climático empezó hace unas décadas, pero yo lo veo como que los indígenas comenzaron a proteger la Tierra desde hace miles de años”, dijo. “Necesitamos traer esta filosofía de vuelta y tejerla en la sociedad de hoy”.

Las niñas como Xiye Bastida, están rompiendo los límites y las barreras que plantean los estereotipos y la exclusión, incluidos los dirigidos a los niños con discapacidad y los que viven en comunidades marginadas. Como emprendedoras, innovadoras e iniciadoras de movimientos globales, las niñas están creando un mundo que es relevante para ellas y las generaciones futuras.

“Mujeres que lucharon por la igualdad” del Taller de Solidaridad. Muchas mujeres han allanado el camino a las generaciones posteriores, logrando grandes hitos en cuanto a igualdad se refiere.

En el mundo hay mil 100 millones de niñas, de las cuales, 19.4 millones se encuentran en México (16.2% de la población mexicana), según la ONU.

El próximo 20, 21 y 22 de octubre, Simoneé Cruz dará una conferencia en el Centro Cultural Constitución, sobre la salud mental y la importancia de reconocer las emociones.

