Narrar entre culturas

El autor Edem Awumey visitó Guadalajara como representante de la literatura escrita en Quebec (Canadá). Entre sus libros se encuentra “Los pies sucios”, publicado por Baile de Sol, sello editorial que ha acogido sus obras en español. Escritor de lengua francesa y nacido en Togo, el origen es un tema que toca en su novela, como lo platicó en entrevista: “Está presente la cuestión del origen, es cierto. No me fío del origen, temo un poco cómo la gente lo define tan, tan duro. El origen parece una forma de encerrarse en una cultura, por el nacimiento. Nacemos, sí, pero también renacemos. Me parece que es más complejo. Yo vengo de una nación que fue colonia francesa, heredamos el idioma francés, pero mis abuelos no lo hablaban. El origen es también la lengua. Sé que otros escritores reconstruyen su origen a partir de la lengua, al retomarla. Como dije, es como un nacimiento: un niño nace pero qué hace uno como padre para guiarlo por el mundo. Es más importante qué hacemos. Mi posición es interesante: dejé Togo hace unos años, también dejé África. No está tan presente en mis recuerdos. El origen es una reconstrucción permanente”.

En “Los pies sucios” hay un elemento simbólico con el taxi, con el movimiento entre las calles. De la construcción de la narración, Edem contó: “Escogí un taxista porque necesitaba alguien que pudiera circular por todas las calles, para reflejarlas. Un personaje que recorre así la ciudad necesita una función, la que encontré fue esa de chofer de taxis. Muchos conductores de taxi en París y también en Montreal son de origen inmigrante, exiliados la mayoría. Vienen de Afganistán, de Marruecos, de Togo. Es gente que conduce en el Centro, pero que no entra al estar en las periferias. Escribo un poco también con la meta de decir que buscamos el lugar del Centro, la presencia, un lugar geográfico; pero hay una marginalización”.

Otro factor simbólico es la fotografía: “Me gusta mucho la fotografía. En una novela como esta necesito unas cien páginas, poco más, para contar una historia: una foto registra un instante en una imagen y cuenta toda una historia. Hay fotografías que hablan. Es muy fuerte, la foto es una de mis pasiones. Capta cosas fugaces, cuando uno va por el mundo muy rápido. Es una manera de detenerse un poco, como la novela, para mirar al mundo”. También añade que: “Son aparatos muy perfeccionados, toman buenas imágenes, pero no es lo mismo. Cuando veo trabajos artísticos de fotografía veo misterio, profundidad, hay todo un destino resumido en la imagen”.

Presencia mexicana en su libro

Juan Rulfo, escritor y fotógrafo mexicano, está mencionado en la novela: “Leí ‘El llano en llamas’ y ‘Pedro Páramo’. Desde los cuentos, cómo cuentan el México profundo. Ahora estoy por primera vez en México; a través de la lectura de Rulfo creo que conozco un poco del país. Cuenta sentimientos muy profundos. Cuando lo leí me gustó mucho. Me da gusto que varios libros míos se hayan traducido ya a la lengua de Rulfo”.

La primera novela de Awumey fue “Port-Mélo” (2005): “Es un lugar ficticio en África del Oeste, no se menciona el país aunque se da a entender. Es una novela que escribí en París tras dejar Togo, la escribí para saldar cuentas y pasar a otra cosa. Es una novela dura, en un lugar violento y represivo, con militares que matan para eliminar las subversiones. Hay un personaje un poco loco: si un personaje no está un poco loco no me interesa mucho”. En “Rose déluge”, publicado en 2012, cuenta el comercio de esclavos de África a América. “Explicación de la noche” es la historia de “Ito Baraka”, “un escritor, un dramaturgo que antes de morir quiere escribir su último libro, dictarlo en su última noche a su amigo. Es un libro que cuenta una revolución abortada, que quería cambiar el mundo, como muchos. Albert Camus decía que cada generación quiere cambiar el mundo, pero tal vez se trata de evitar que el mundo se estropee”.

Su novela más reciente en francés es de 2018, con el título de “Mina parmi les ombres”: “La historia de un fotógrafo de origen africano. Retrata mujeres, rostros. Su antigua pareja es ‘Mina’, que se quedó en África. Decide buscar a ‘Mina’ y regresar a África”.