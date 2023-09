La Academia Latina de la Grabación ha anunciado a los nominados de la entrega número 24 del Latin Grammy, ceremonia que celebra la excelencia en la música latina, y que brinda el único galardón que es otorgado por profesionales de la industria musical. En ese sentido, entre los nominados de este año se encuentra el orgullosamente tapatío director de orquesta, músico y compositor, Juan Pablo Contreras, quien compite en la terna de Mejor obra/composición clásica contemporánea por su pieza “Lucha Libre!”.

Esta es la segunda ocasión en la que el músico aspira por un Latin Grammy. Anteriormente ya había sucedido por su obra “Mariachitlán” en la categoría de Mejor arreglo en 2019. Tras enterarse de las buenas nuevas, conversó en exclusiva con EL INFORMADOR. “Estoy increíblemente feliz, fue una sorpresa. Eran para mí las 06:00 de la mañana cuando salió el anuncio. Y estoy especialmente orgulloso porque es una composición nueva, muy innovadora y que arriesga mucho, pues es este concepto de juntar la lucha libre con la música clásica, que nunca se había hecho, con músicos de orquesta poniéndose máscaras de luchadores”.

También recordó que esta grabación se hizo en Guadalajara con músicos que están radicados en la ciudad. Además, para este proyecto se hizo una orquesta nueva llamada Latino Mexicana. “Me da orgullo que le apostamos a lo grande con esta idea de hacer una orquesta y grabar esta composición, y ahora que se esté reconociendo este trabajo me da mucha emoción. Además, también es mi debut discográfico como director de orquesta. Esto es algo muy especial, saber que se trata de mi música, pero que también pude dirigirla en esta grabación. Creo que es el trabajo más representativo de lo que yo hago, estoy como director, como compositor, como productor y hasta como editor”.

Pero también reconoce la ardua labor de su equipo de trabajo, “sale mi nombre, pero son también 45 músicos que están en Guadalajara, más todo el equipo de producción, además de mi disquera Universal Music México”.

La ronda final de votación para seleccionar a los ganadores del Latin Grammy se iniciará el 29 de septiembre, según se comparte en el comunicado oficial. La ceremonia de premiación tendrá lugar el jueves 16 de noviembre de este año desde el Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES), en Sevilla, España. La transmisión se difundirá por Univision en Estados Unidos y Radio Televisión Española en España. Antes de la transmisión, se realizará la ceremonia de La Premiere del Latin Grammy donde justo se anunciarán los ganadores en la mayoría de las categorías.

“Me tocará ir a España a ver si nos llevamos el premio. Pero bueno, la nominación es una maravilla, ya lo demás es un volado que ojalá sí nos lo ganemos, pero desde ya me siento muy orgulloso de este proyecto”. Refiere que en su disquera están muy contentos con esta distinción que le ha hecho la Academia de la Grabación.

También recuerda Contreras que todos aquellos que quieran ver la pieza “Lucha Libre!”, está disponible en YouTube como un video orquestal. “Según yo, es la primera grabación que se hace en México donde cada track está acompañado por un video orquestal y cada track también tiene su clip detrás de detrás de cámaras donde explico quién es cada luchador y qué representa. Inclusive, inventamos los personajes y las máscaras las diseñó mi esposa Marisa Ochoa, quien también es mi manager, todo fue muy artesanal, lanzado desde cero”.

Juan Pablo Contreras ahora mismo promueve su reciente sencillo “Himno a la Mujer”, el tercer movimiento de su concierto para violín, “La Minerva”. Los otros dos movimientos, también ya disponibles en plataformas digitales son “Polka Taconeada” y “Canción de Amor”.

“La Minerva” es su tercera grabación de dos anteriores que ya presentó, “Corazón Azul” y justamente “Lucha Libre!” las cuales se incorporarán a un disco que está próximo a salir y con el que iniciará una gira que espera la primera parada sea en Guadalajara.

La música de Juan Pablo Contreras destaca la mexicanidad. ESPECIAL

¿Contra quiénes compite Juan Pablo Contreras?

En la categoría de Mejor obra/composición clásica contemporánea por su pieza “Lucha Libre!”, Juan Pablo Contreras se medirá con Gonzalo Grau por “Aroma A Distancia”; Paquito D’Rivera por “Concerto Venezolano”; JP Jofre por “Double Concerto for Clarinet and Bandoneon, III. Aboriginal” y con Claudia Montero por “Suite De Los Buenos Aires Para Piano Y Flauta”.

Peso Pluma, otro tapatío que va por la gloria

El músico y cantante Peso Pluma, originario de Zapopan, Jalisco, también se encuentra nominado al Latin Grammy en dos categorías, en Canción del año por “Ella baila sola” en colaboración con Eslabón Armado y Mejor canción regional mexicana, también por “Ella baila sola” a dueto con Eslabón Armado.

CT