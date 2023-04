Hoy sábado 22 de abril será inaugurada en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG), a las 18:30 horas y como parte de las actividades de Guadalajara, Capital Mundial del Libro (GCML), la exposición “El país del nunca Jabaz: de Salinas a López Obrador”, una muestra antológica de cartón político obra del experimentado José Antonio Baz -mejor conocido como Jabaz- y que recorre casi 30 años del quehacer periodístico de un diseñador adelantado a su época, cuya opinión nos acompaña en las mañanas desde hace décadas.

En entrevista con EL INFORMADOR, recuerda el editorialista gráfico que inició en las lides del periodismo cuando, como maestro del ITESO, tuvo de compañero a Falcón y, como alumnos, a Jis, Trino y Josel.

“Comenzamos a juntarnos y sacamos un periódico interno en la universidad llamado ‘UnoNoEsNinguno’; luego, la revista ‘Galimatías’, donde empecé a hacer fotomontajes basado en la cartelera cinematográfica y asociándola con eventos políticos”.

Bien “acomodado” en el fotomontaje, relata el diseñador, “aunque también hice monos, por el oficio de diseño gráfico, se me ocurrió hacer los fotomontajes, ayudado por herramientas como el fotolito o la fotocopiadora, porque todo era manual entonces, no había computadoras”.

Una amplia selección

De esto que cuenta Jabaz han pasado ya tres décadas, ahora, “que me hayan invitado a hacer esta exposición ha sido una gran noticia para mí”, detalla, “sobre todo dentro del programa de Capital Mundial del Libro; yo me dediqué mucho tiempo al diseño editorial, asociado con Juan Francisco González, tuvimos una empresa llamada Gráfica Nueva, donde hicimos muchos libros y revistas. Así, todo lo que refiera al libro es bienvenido, y verme en este ámbito es muy satisfactorio”.

La selección final de esta extensa exposición integra poco más de 150 trabajos que representan más de 25 años de labor, desde Salinas a López Obrador, “si tomamos en cuenta que es un cartón diario, tengo entonces bastante en archivo. La primera selección la hice yo, fue un proceso que me gustó mucho, porque redescubrí muchas cosas que me sorprenden. Después se integraron a la labor Gerardo Lammers y Gutierre Aceves, cuya participación fue de gran ayuda”.

Desarrollo de un oficio

Jabaz rememora sus inicios como diseñador, “cuando trabajaba en el Departamento de Bellas Artes, con Juan Francisco González, y conocí herramientas como el Fotolito y el Montaje Editorial (empecé en la etapa de los recortes manuales). Antes de la computadora se hacían ampliaciones y reducciones de las imágenes, a veces con auxilio de fotocopiadoras”.

Ya con el arribo de las computadoras, el diseñador comenzó sus ensayos con “portadas de libros, carteles y trabajos de ese tipo; cuando surgió Siglo 21, Jorge Zepeda me invitó para diseñar el suplemento de humor ‘La mamá del Abulón’, donde se armó el grupo: Jis, Trino, Falcón, Luis Usabiaga y Paco Navarrete, en fin, todo ese equipo. Esa evolución fue aparejada con ir descubriendo el lenguaje propio del cómic, que adopté para mi trabajo de collage, donde los juegos son fotográficos”.

Finalmente, para el diseñador y editorialista gráfico, “es una excelente idea que haya un museo como el MUPAG, me parece importante que recuperen y exhiban el escenario y los elementos que permitían hacer periodismo en otras épocas. Eso, además de la labor de talleres y exposiciones que han puesto en marcha. Lo bueno es que, parece, habrá continuidad en estas actividades”.

La otra evolución

Jabaz señala que durante su carrera vivió una segunda evolución, la cual fue la política: “En una primera etapa, los grandes intocables eran la Virgen de Guadalupe, el presidente y el ejército; después del movimiento zapatista hubo un poco de más libertad de expresión, y pude ser un poco más explícito al presentar personajes. Lo curioso es que, de aquella época, algunos volvieron”.

Con todo, precisa Jabaz, “es importante decir que estos personajes que regresan se quieren colgar la medallita de que gracias a ellos hay mayor libertad de expresión; pero no, fue la presión de la propia ciudadanía y los medios los que ganaron esa apertura. Eso sí, el problema en este sexenio es que los medios han sido muy atacados en La Mañanera, no hay una donde no se les agreda, y la actitud de muchos ha sido la autocensura, los medios toman precauciones y distancia para no perder la publicidad. Incluso, algunos ya son abiertamente militantes”.



Toma nota

Exposición antológica: “El país del nunca Jabaz: de Salinas a López Obrador”.

“El país del nunca Jabaz: de Salinas a López Obrador”. Artista: Jabaz (José Antonio Baz).

Jabaz (José Antonio Baz). Curaduría: Gutierre Aceves.

Gutierre Aceves. Inauguración: Hoy, a las 18:30 horas.

Hoy, a las 18:30 horas. Sede: Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG).

Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG). Dirección: Paseo Fray Antonio Alcalde 225, Centro Histórico, Guadalajara.



Fotomontaje basado en la cartelera cinematográfica y personajes políticos. EL INFORMADOR/ C. Zepeda

Agéndalo

Eventos de la clausura de Guadalajara como Capital Mundial del Libro

16:30 horas: Homenaje póstumo a Juan Francisco González Rodríguez.

Homenaje póstumo a Juan Francisco González Rodríguez. Lugar: Paseo Literario Fray Antonio Alcalde -entre Hidalgo e Independencia-, Zona Centro.

Paseo Literario Fray Antonio Alcalde -entre Hidalgo e Independencia-, Zona Centro. 17:00 horas: Clausura de Guadalajara, Capital del Libro e inauguración de la 54º Feria Municipal del Libro y la Cultura de Guadalajara.

Clausura de Guadalajara, Capital del Libro e inauguración de la 54º Feria Municipal del Libro y la Cultura de Guadalajara. Lugar: Paseo Literario Fray Antonio Alcalde -entre Hidalgo e Independencia-, Zona Centro.

Paseo Literario Fray Antonio Alcalde -entre Hidalgo e Independencia-, Zona Centro. 18:30 horas: Inauguración de la exposición “El país del nunca Jabaz. De Salinas a López Obrador”.

Inauguración de la exposición “El país del nunca Jabaz. De Salinas a López Obrador”. Lugar: Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG), Zona Centro.

Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG), Zona Centro. 19:30 horas: Proyección del último capítulo de la serie documental “Cien años con Juan Rulfo”.

Proyección del último capítulo de la serie documental “Cien años con Juan Rulfo”. Lugar: Paseo Literario Fray Antonio Alcalde -entre Hidalgo e Independencia-, Zona Centro.

Paseo Literario Fray Antonio Alcalde -entre Hidalgo e Independencia-, Zona Centro. 20:30 horas: Concierto del grupo musical “El Borlote”.

Concierto del grupo musical “El Borlote”. Lugar: Paseo Literario Fray Antonio Alcalde -entre Hidalgo e Independencia-, Zona Centro.



CT