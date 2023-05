Seguramente más de alguna vez hemos platicado con una persona que creció en un estado o un país distinto al nuestro, y la mayoría de las veces al convivir con estas personas escuchamos preguntas como: ¿cuál es la comida Típica? ¿Cuáles son los mejores desayunos turísticos para visitar? ¿Cómo es la gente de ahí?

Pero, nos hemos preguntado ¿qué responderíamos si no preserváramos nuestro patrimonio cultural?

El patrimonio cultural son todos los bienes tangibles e intangibles que constituyen la herencia de un grupo de personas, en otras palabras, podríamos definirlo como todo aquello que nos da una identidad como sociedad, porque claro; todos tenemos una historia como individuos, pero a nivel comunidad, todas estas historias están entrelazadas tejiendo nuestro patrimonio. El cuál ha sido forjado con luchas, conquistas, derrotas, descubrimientos y muchos acontecimientos más.

En una sesión de pleno del Congreso de Jalisco, las y los diputados avalaron declarar el 2023 como el año del Bicentenario del Nacimiento del Estado Libre de Jalisco, estipulando el 16 de junio de este mismo año como el día feriado para celebrar estos 200 años, en los que como ciudadanos hemos ido tejiendo el patrimonio cultural que hoy nos define como jaliscienses.

En la celebración de los 200 años de nuestro estado es importante cuestionarnos; ¿qué estamos haciendo para garantizar la preservación de nuestro patrimonio cultural? Considero que la mejor estrategia para contribuir desde nuestros espacios es aprendiendo de nuestra historia, celebrando nuestras tradiciones, e informándonos sobre las políticas y reformas que están vigentes en nuestro estado, ya que estás son las que nos abrirán el panorama para entender hacia donde vamos como sociedad.

En la actualidad existen diversos espacios de exposición de elementos históricos y culturales que fungen como plataformas de aprendizaje y preservación, los cuales nos permiten ver un objeto desde una perspectiva completamente distinta, profundizando en su historia y evolución: los museos.

MUSEOS COMO PUENTES DE DIÁLOGO

Miriam Paola Villaseñor Muñoz

Si algo tiene claro Miriam Paola Villaseñor, Directora del OPD de Museos, Exposiciones y Galerías de la Secretaría de Cultura Jalisco, es que cuando busca autodefinirse, reconoce en ella a muchas Miriam. Es una amiga que es arquitecta, que siempre termina enamorándose de los proyectos que hace y que sus grandes amores, casi siempre, son proyectos que tienen que ver con búsquedas personales, es decir, no estaría en los museos si no el apasionara el tema.

A pesar de que sus padres no se dedican a lo mismo, sí reconoce en ellos esa influencia que tuvieron en ella para despertar su amor por el arte la cultura.

“El tema del arte lo fui aprendiendo poco a poco con las semillas que ellos me plantearon, o sea, no había una vacación en la que no se visitaron un museo o en la que no supiéramos el por qué estábamos ahí…siempre había una razón cultural que pudiera equilibrar cualquier salida que hacíamos.”

Su formación fue como arquitecta, pero siempre tuvo claro que no lo ejercería, pero sí entendió que toda la información que recibió sobre el cuerpo, el espacio, el tiempo y el patrimonio, lo enfocaría en temas de gestión y ahí fue donde comenzó toda una aventura como gestora cultural.

Hablar de la preservación del patrimonio cultural, de las artes, en palabras de Miriam tiene como base algo muy valioso, pues finalmente el arte y la cultura nos mantienen con los pies en la tierra, se convierten en factores de cambio en la sociedad, por ello cuando le preguntamos cuál es la importancia que tienen particularmente los museos en la sociedad, ella comentó lo siguiente:

“Después de una pandemia y con todos los temas actuales que tenemos en temas de derechos, en temas de equidad de género en temas de la propia expresión del arte en todas sus diferentes disciplinas, me parece que los museos y, voy a robar palabras de del director de Malba, son estructuras de mediación, los museos se están convirtiendo en estos espacios en donde podemos realmente establecer diálogos, diálogos que perpetúen en temas de resolver o de sembrar posibles respuestas de nuestra sociedad, temas de memoria, temas de conservación, temas de patrimonio.”

Como bien menciona Miriam, es en espacios con esta neutralidad, por así decirlo, que se pueden establecer puentes de diálogo, de entrada, vienes con la mente abierta y cuando vienes con la mente abierta, se propicia un espacio que sigue siendo público pero que está fuera del espacio público, “se está fuera de la calle automáticamente, nuestra actitud cambia y es mucho más receptiva”.

Finalmente, cuando le preguntamos sobre el papel de los museos en la preservación, justamente, del patrimonio cultural, Miriam comentó: “Te lo voy a contestar con el arte popular. Estamos muy acostumbradas a ver el arte popular como objetos utilitarios, tú puedes tener tu taza de barro del barro que tú quieras, la más hermosa para tomar tu café todas las mañanas y eso está perfecto. Pero cuando tú metes esa taza a un museo es porque hay algo importante que hay que ver, y entonces quitamos la función y podemos ver que hay una tradición, que hay una herencia, que hay un ritual, hay un hay una historia, hay una iconografía milenaria que nos viene detrás”.

Mensaje súmate Mar Adentro

El mantenernos siempre con preguntas. Cuando nos mantenemos con preguntas, nos mantenemos en un estado curioso, en el que a lo mejor la respuesta no es el resultado final, sino lo que hacemos para intentar resolver la pregunta o para hacernos más. Hay que mantenerse curiosos, nos puede mantener como personas en un estado de enamoramiento constante. Cuando aprendemos cosas nuevas, cuando viajamos o cuando conocemos algo diferente, nos sentimos con endorfinas. Y para mantenernos curiosos, también se vale dejarse zangolotear de pronto y en ese sentido los museos siempre son como un bracito muy fácil que tomar. El poder entrar en una exposición a ver qué voy a ver, de pronto llegas y encuentras una exposición sobre literatura y dices: ¿qué es esto? y anotas 20 autores, luego te los llevas, luego los investigas y resulta que encontraste tu nuevo

escritor o escritora favorita del 2023…ese sería mi mensaje.

VOLUNTADES Historias de éxito que trascienden

ConArte

ConArte es un organismo de la sociedad civil dedicado a impulsar la educación en artes en la escuela pública, en comunidades de zonas periféricas y con riesgo social, a formar nuevas capacidades creativas, expresivas y de auto-reconocimiento. Promueve la cultura de paz para contribuir a conformar una sociedad más equitativa, sensible e incluyente.

En sus 16 años de trayectoria, ConArte se ha convertido en un referente al vincular la formación y experiencia artísticas con la educación intercultural, la interacción con las culturas vivas comunitarias, la prevención y la reinserción social, la perspectiva de género, la atención a personas con discapacidad, la recuperación de espacios públicos y la incidencia en las políticas públicas.

Desarrolla proyectos desde las metodologías propias y la colaboración con otras organizaciones en Ciudad de México, en diversos estados de la república y en otros países de Latinoamérica, Estados Unidos, África y Europa.

ECOS DEL DEBATE

"Si deseamos preservar la cultura, debemos continuar creándola"

Johan Huizinga, filósofo e historiador neerlandés

Jalisco. Un estado mexicano de vasto patrimonio cultural, donde destacan restos paleontológicos, bienes muebles e inmuebles, artísticos, y demás. Diversos museos en Jalisco son los encargados de guardar y cuidar de dicho patrimonio. Y, a mi parecer, sirven no sólo como almacenes de tales bienes, sino también como guardianes de una memoria colectiva, de la comunidad jalisciense. Donde la exposición de estos a la comunidad resulta en, no sólo la preservación de lo material, sino de aquello que es intangible, los recuerdosy el sentido de identidad de los jaliscienses.

Ximena Sofía González Gómez, Debatiente Mar Adentro

Los museos son espacios que se encargan de contar historias para recordarle a las personas que de dónde venimos nos hace quienes somos. Para que algo o alguien sea recordado debe seguir siendo contado, por ello la exposición de elementos históricos y culturales en los museos de Jalisco, incrementan el interés de las personas a seguir conociendo las raíces de nuestro estado y a seguir difundiendo la belleza de su cultura, conservando vivo el patrimonio cultural de Jalisco.

Cinthya Lisseth Gonzáles Morales, Debatiente Mar Adentro

10 Notas Positivas

1. Vinos mexicanos ganan Concurso Mundial de Bruselas.

2. Orbelin Pineda gana la Copa y Liga de futbol de Grecia.

3. Chivas, equipo de puros mexicanos, llega a la Final de la Liga MX.

4. México gana medallas de oro, plata y bronce en la Copa Mundial de Tiro con Arco en China.

5. Mujeres mexicanas buscar rescatar la abeja nativa maya.

6. “Run with it” video en el que participó la mexicana Diana Flores, gana un Emmy.

7. Empresas estadounidenses apoyarán a 700 emprendedoras mexicanas.

8. México gana a China mercado de tráileres en Estados Unidos.

9. Octo, restaurante de Guadalajara gana Premio Prix Versailles de la UNESCO.

10. Rosa Tapia consigue plata en Campeonato Mundial de Triatlón.

Mar Adentro propone

PARA LEER

“Los límites del patrimonio cultural” de José Castillo Ruiz habla de la multidimensionalidad del patrimonio cultural y nos induce a acudir a los principios y fundamentos de la tutela del patrimonio cultural para defender uno de los tesoros más preciados de la humanidad, su propia historia.

PARA SABER

Jalisco cuenta con más de 76 museos alrededor de todo el Estado.

PARA CONOCER

Da Vinci Il Genio es una experiencia multisensorial que llega a Guadalajara para contar la historia de una de las figuras más importantes de todos los tiempos a través de hologramas y proyecciones inversivas, se sitúa en Plaza Patria.

