Museo Cabañas recibe una pieza monumental

La pieza “Larger than life” (Más grande que la vida) llega al Museo Cabañas este viernes 26 de febrero. La obra de la artista española Ángela de la Cruz estará en la Sala 13 Sur del recinto, hasta el próximo 18 de julio.

Víctor Palacios, curador del Museo Cabañas, platicó sobre esta exposición: “Desde que ingresé como curador en jefe una de mis intenciones principales fue estructurar un programa curatorial a largo plazo. Crear una plataforma que reflexione de manera constante a la pintura, a la manera en que ha evolucionado en las últimas décadas. Es la primera exposición de esa tipología expositiva”. Por eso consideró pertinente traer esta pieza monumental, que se muestra por primera vez en nuestro continente. Previamente se ha podido ver en Berlín, Londres, España e Israel

Sobre las preocupaciones estéticas de la artista, Víctor comentó: “La característica principal de su obra, que ha hecho desde 1996, ha sido desprender a la pintura del muro. Convertirlo en un objeto tridimensional. Queda en un punto medio entre la cultura y la escultura. Es algo que ha interesado a los artistas desde hace varias décadas”. En ese sentido, agregó Palacios, coincide con el minimalismo que se caracterizó por desprender la escultura del pedestal.

La artista se asume como pintora, afirmó el curador, creando piezas que se acercan a la escultura para reflexionar qué es la pintura y qué es la escultura, además de qué tan distintas pueden ser ambas disciplinas y sus tensiones: “Qué tanto tienen que seguir los cánones académicos. Una de las propuestas de Ángela es romper, destrozar, los lienzos y los bastidores. A nivel conceptual y a nivel físico”.

Asumirse como pintora implica también que sus piezas están hechas a mano, rehuyendo al recurso minimalista de construir objetos en serie. Esta obra en particular es la de mayor tamaño en su creación: “Y una de las más emblemáticas de su carrera”. Por ello, al montarla en la sala “se adapta al espacio de exhibición, si bien siempre conserva el mismo carácter. Presenta distintas variantes, distintas posturas (porque siempre hace referencia al cuerpo). Es una pieza de sitio específico”. Por sus características, cada que se exhibe Larger than life se crean nuevos rasgos en la pieza: “Va generando daños, por decirlo de alguna manera, cicatrices. No es del todo reversible. Es una pieza viva, en algún momento va a dejar de exhibirse”.

Sobre la sala que recibe la obra de Ángela de la Cruz en el Museo Cabañas, el curador apuntó: “La particularidad de estos espacios es que son rectangulares, angostos, pero con una altura bastante considerable. Lo que hemos procurado con el montaje es alzar la pieza lo más posible, aprovechar el espacio, la altura, y generar los quiebres que nos permite la pieza. Aunque haya algunas variantes tampoco podemos generar volúmenes ajenos al carácter de la pieza”.

En el contexto del museo, su cercanía con los murales de Orozco se genera un diálogo, al ser obras monumentales que se adaptan a las características arquitectónicas, apuntó el curador.

El cine enciende su pantalla

Será mañana 25 de febrero que Cine Cabañas, espacio del Séptimo Arte enclavado en el interior del complejo, vuelva a la actividad con un 35% de aforo (47 butacas de las 168 disponibles), atendiendo la emergencia sanitaria y procurando la sana distancia entre sus espectadores.

El boleto se mantiene en $35 pesos con funciones jueves, viernes y sábados a las 19:00 horas. Para retomar las actividades se programó la película portuguesa “Tristeza y alegría en la vida de las jirafas”, que se exhibirá el 25, 26 y 27 de febrero, así como el 4, 5 y 6 de marzo.

EL DATO

Para quedar atentos

Paralelo a la exhibición de la pieza, y con fechas todavía por anunciar, se realizarán talleres alrededor de las cuestiones principales de la obra, como las fronteras de las disciplinas artísticas.

JL