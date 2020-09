Museo Cabañas, al rescate del 2020

Tras casi seis meses de estar cerrado al público ante la pandemia por el COVID-19, el Museo Cabañas se reactivará a partir del 8 de septiembre para recibir nuevamente a los visitantes aplicando protocolos sanitarios que garanticen la salvaguarda de los espectadores.

En entrevista, Susana Chávez Brandon, directora del Museo Cabañas, recuerda que desde el 16 de marzo el recinto cerró sus puertas tras la activación de la contingencia sanitaria en México y las instrucciones del Gobierno de Jalisco con el Plan Jalisco COVID-19, lo que obligó a este espacio a reestructurar la agenda que tenía prevista para este año con 21 exposiciones, de las cuales siete podrán reincorporarse a la agenda próxima.

La directora señala que paralelamente, el recinto fortaleció y desarrolló nuevas actividades a través de sus redes sociales que permitieron seguir en contacto con la ciudadanía, mientras se analizaban cuáles exposiciones podrían regresar a la programación cuando fuera posible reabrir.

“Nos inquietaba que se nos iba acabando el tiempo, tras casi seis meses se afectó la programación que teníamos planteada y que por tiempo no podemos reagendar todas, algunas sí se retomarán en 2021, pero que pudiéramos hacerlas este año sí nos preocupaba, también el que no pudiéramos abrir el resto del año, pero ahora estamos haciendo una buena apuesta para no dejar al museo sin exposiciones”.

La expectativa por incrementar el 10% de sus visitas anuales se verá afectada, detalla Susana Chávez al recordar que en tiempos ordinarios el Museo Cabañas recibía en promedio a 250 mil visitantes entre locales, nacionales y extranjeros, pero ahora con la medida de permitir el ingreso a grupos no mayores de cuatro personas, las dificultades de traslados nacionales e internacionales y no activar de momento visitas escolares o proyecciones de cine en la Sala Guillermo del Toro, el reto será propuesto.

Lo que viene

Se contempla de momento activar cuatro exposiciones, al iniciar el 8 de septiembre con “El arte espiritual de Mathias Goeritz”, a finales del presente mes con “La difícil experiencia de salir de experiencias difíciles” de José Luis Sánchez Rull, y posteriormente con “Más grande que la vida” de Ángela de la Cruz, y “Chimino Vargas. Another Jalifornia”, de Diego Martínez.

Respecto a la exposición “Restablecer memorias” del artista chino Ai Weiwei, que llegaría en el pasado mes de mayo al Cabañas, Susana Chávez explicó que esta exposición ya no se podrá realizar debido a que las piezas ya se encuentran en su lugar de origen y hasta el momento no hay posibilidades de incorporarla nuevamente a la agenda del museo.

“Teníamos esta colaboración con el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) y el Marco de Monterrey, para que llegara la exposición de Ai Weiwei en mayo para inaugurarla, aunque las piezas llegaban desde abril, y como tuvimos que cerrar en marzo ya no pudimos recibirla. La exposición tiene su tiempo y regresó a su lugar de origen, ya no tenemos posibilidades de montarla”.

Además del uso obligatorio de cubrebocas, toma de temperatura corporal y uso de gel antibacterial en colaboradores y visitantes del museo, el recinto controlará la cantidad de personas en cada sala y se establecerán señalizaciones para la sana distancia y “direcciones” para realizar los recorridos para evitar el contraflujo del público al caminar dentro del recinto.

“Tendremos estricto control en el aforo de las salas, cada una tiene uno distinto dependiendo de su tamaño. También tendremos un recorrido sugerido por el espacio, haremos mucho hincapié en que las personas lo sigan porque queremos evitar el contraflujo. Es un circuito que ya está señalizado”