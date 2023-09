Inicié mi educación como cualquier otra niña, pero mi camino tomó un rumbo distinto en la secundaria y preparatoria, ya que decidí junto a mis padres estudiar desde casa. Esta elección me brindó la libertad de sumergirme en lo que realmente me apasionaba, lo que me convirtió en una estudiante autodidacta y me otorgó independencia. Esta etapa de mi vida no sólo me permitió explorar mis intereses, sino que también forjó mi seguridad y criterio.

Fue durante estos años en los que mi pasión por el arte floreció de forma natural.

Utilizaba el dibujo como una herramienta para recordar datos y conceptos, convirtiéndolo en una parte esencial de mi proceso de aprendizaje. A través del arte, pude dar vida a mi creatividad y comprender de manera más profunda el mundo que me rodeaba.

Con el tiempo, esta libertad educativa me llevó a desarrollar una sólida base de conocimiento, lo que me inspiró a compartir mi experiencia como estudiante autodidacta. Uno de los temas que más me cautivó fueron los sentimientos humanos y cómo se generan desde el cerebro. Este fascinante campo de estudio me condujo a tomar la decisión de ingresar a la universidad y, en un futuro cercano, especializarme en Neurociencia.

Estoy firmemente convencida de que todos poseemos talentos únicos que a menudo permanecen ocultos. Es por eso que en mis conferencias, enfatizo la importancia de conocernos a nosotros mismos para descubrir lo que realmente nos motiva y nos llena de felicidad. Al identificar nuestros talentos y, lo que es aún más crucial, al nutrirlos, encontramos la verdadera independencia personal.

Mi viaje desde una educación en casa hasta la especialización en Neurociencia será un testimonio de cómo la libertad de elección y la búsqueda apasionada pueden moldear nuestras vidas. Invito a todos a explorar sus pasiones, descubrir sus talentos y abrazar la independencia que proviene de ser fiel a uno mismo.

Simoneé Cruz

ESPECIAL

COMPARTE de viva voz, los líderes sociales comparten algunas de sus experiencias

El poder de la juventud

Keila Juárez

Keila Juárez se define a sí misma como “Fortaleza” porque ese es el significado de “Keila”, “y lo he tomado como afirmación para mi vida; soy una joven mujer que disfruta la música y el canto, de platicar, hacer amistades, andar en bici, y soy también una apasionada de la política… sí, de esas personas que hasta disfruta los noticieros y los programas de análisis políticos”.

Cuando era niña, tuve la oportunidad de participar en un ejercicio de “cabildo infantil” y en mi periodo como “regidora infantil” nos llevaron a entregar bolsas de dulces a las zonas más vulnerables de la ciudad. En mi familia no vivíamos en la opulencia, sino que tanto mi papá y mi mamá hasta tenían dos o más empleos cada uno para brindarnos a mí y a mis hermanos lo necesario, pero a mis 11 años entendí lo que era la desigualdad, por supuesto no en términos técnicos sino en la vida real, con el esfuerzo de mis padres yo tenía calzado y uniforme al igual que mis compañeritos regidores infantiles, pero los niños de esas

colonias no, y definitivamente podíamos hacer más que solo entregar bolsas de dulces.

Desde entonces me ha interesado trabajar para aportar en la disminución de las brechas de desigualdad, y es justamente la juventud una etapa fundamental para reducir o profundizar la pobreza y otras desigualdades sociales.

Ser directora de Juventudes ha sido una gran responsabilidad pero también me da la satisfacción de ser una de las muchas personas que tienen la convicción de que brindar oportunidades a las y los jóvenes puede cambiar su vida, y que trabajar por garantizarles sus derechos puede romper ciclos de violencia y de pobreza intergeneracional, comentó Keila a la pregunta de qué significaba fungir como promotora de la juventud.

La directora de Juventudes explicó brevemente en qué consiste el Premio Estatal a la Juventud “Es un reconocimiento público que se les entrega a las personas jóvenes de entre 12 y 29 años, que se distingan en los ámbitos humanístico, cultural, cívico, laboral, científico, académico y deportivo. Es una manera de difundir los talentos y habilidades de las juventudes, así como la capacidad de impacto positivo en nuestras comunidades”.

En la edición 2022 del Premio Estatal a la Juventud, José Martínez, un joven apasionado por el Breaking fue reconocido en el ámbito laboral por promover este baile deportivo y desde su enseñanza como entrenador convertirlo en un instrumento de paz para fortalecer su comunidad. Ángel González, fue galardonado por su labor humanística por poner sus conocimientos en tecnología para impulsar la inclusión.

Así como ellos, hay muchas y muchos que ponen el ejemplo de cómo promover una cultura de paz desde nuestro trabajo y las actividades que nos apasionan, fomentando valores y lazos entre la comunidad.

Keila aconseja a los jóvenes que se informen y se enamoren de las sus causas para tenerlas siempre presentes. Que busquen trabajar con sabiduría, con la mente y con el corazón, que hagan equipo y formen alianzas y, por supuesto, que no los paralice el miedo a equivocarse.

Cuando se planteó la pregunta “¿Qué significa la paz para ti?”, Keila replicó “La entiendo como relaciones armoniosas en las comunidades, con calidad de vida y con el disfrute de nuestros derechos”.

ESPECIAL

Mensaje Mar Adentro

Además de una visión distinta, una gran herramienta que tenemos como jóvenes es la capacidad de tejer redes y de organización. Somos más de dos millones y medio de jóvenes en Jalisco y alrededor de 38 millones en México, es decir que somos una tercera parte de la población y con esto una gran posibilidad de generar cambios.

Y estas generaciones estamos hiperconectados e hiperconectadas, y las redes sociales aún con sus aspectos negativos, nos brindan la posibilidad de organizarnos y unirnos, como ejemplo el movimiento MeToo, encabezado principalmente por mujeres jóvenes.

VOLUNTADES Historias de éxito que trascienden

Josefa Ortíz de Domínguez, mejor conocida como La Corregidora, nació el 8 de septiembre de 1768 en la ciudad de Morelia y falleció el 2 de marzo de 1829 en la Ciudad de México.

Josefa ha sido reconocida como protagonista de la gesta de Independencia por alertar a los organizadores del movimiento, en particular a Ignacio Allende, de que la conspiración había sido descubierta y estaban próximos a ser apresados.

También ayudó a financiar la campaña de Hidalgo, Allende y Aldama. Aunque resultó detenida consiguió su liberación y vivió en libertad hasta el 2 de marzo de 1829, siempre apoyando ideológica y económicamente a la causa de la Independencia de México.

ECOS DEL DEBATE

“La independencia y la paz pueden ir de la mano, no toda independencia conlleva actos de violencia”

A cuantos de nosotros no nos ha pasado alguna situación en la cual no sabemos cómo expresarnos, ya sea porque es algo que compromete nuestra libertad como individuo por ejemplo: el no poder decir con que partido te identificas como ciudadano o incluso tus preferencias,por miedo a ser juzgado por los demás.

Por está razón es de suma importancia el saber cómo expresarnos,para que las personas puedan tener una mejor comprensión de nuestro sentir.

Jocelyne Alejandra Camplas Plascencia, Debatiente Mar Adentro

ESPECIAL



Constantemente nos han enseñado que la independencia genera violencia y pesadumbre; sin embargo, particularmente creo que este estigma debe ser combatido. Tomando como ejemplo la independencia política, donde principalmente se genera un cambio positivo en el tejido social, se da énfasis a las libertades humanas de cada individuo pertenecientes a una colectividad. En la independencia política actualmente existen acuerdos sociales que promueven la paz, y permiten un choque de ideas externo a la violencia general.

Luis Antonio Rodriguez Flores, Debatiente Mar Adentro

ESPECIAL

10 NOTICIAS POSITIVAS

1. Se planea liberación de hasta dos mil rinocerontes blancos que se encuentran en cautiverio.

2. El águila pescadora ha logrado su reproducción exitosa en la naturaleza de la Isla Esmeralda, en Irlanda, por primera vez en dos siglos.

3. Investigadores logran la regeneración de células de la reina como un enfoque para combatir la degeneración acular, que es la causa principal de ceguera en naciones industrializadas.

4. Kenia Lechuga hace historia tras ganar la medalla de plata en la categoría LW2x en el Campeonato mundial de Remo 2023.

5. México brilla con oro, Cristiano Grajales se alza como campeón en la Copa del Mundo de Triatlón Weihai 2023.

6. Isaac del Toro, un ciclista de tan sólo 19 años, se adjudicó la sexta etapa del Tour de l´Avenir 2023, conocido como el Tour de Francia para jóvenes.

7. Se han establecido 13 nuevas áreas naturales protegidas en seis estados de México, elevando así a 200 el número total de estos espacios destinados a la conservación del medio ambiente en el país.

8. Estudiantes mexicanos de CETI Tonalá diseñan guante traductor de lenguaje de señas.

9. Katya Echazarreta, ingeniera eléctrica y de hardware de 26 años, se acaba de convertir en la primera mujer nacida en México en viajar al espacio.

10. Dorely Medina, joven mexicana presentará proyecto en la NASA para cuidar la salud de los astronautas.

Mar Adentro propone

PARA LEER

“Hidalgo” de José Luis Trueba Lara cuenta la biografía de este personaje histórico.

PARA SABER

Elena Ponitowska es la cuarta mujer en obtener el premio Carlos Fuentes de Literatura en español.

PARA CONOCER

Reabre sus puertas el Museo Raúl Anguiano.

