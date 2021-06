Monstruos, compañeros de la infancia moderna

La ilustradora y escritora colombiana Valentina Toro lanzó la edición mexicana de su libro “Mi monstruo y yo”, publicado en Planeta Junior. En la novela cuenta el día a día de una niña que no tiene muchos amigos, pero sí un monstruo que la comienza a acompañar en su vida cotidiana. La narración de la autora se acompaña con sus ilustraciones, pues Valentina tiene esa doble faceta artística. Sobre su formación, Toro comentó: “Empecé siendo ilustradora, desde muy pequeña me gusta dibujar, pensar en historias sobre la imagen. Desde que tengo memoria he sido aficionada de los libros infantiles, por cómo combinan la imagen y el texto. Me fascina este doble lenguaje de la imagen y el texto. Si bien desde pequeña me gustaba escribir no me lo tomé en serio como con la ilustración”.

Después de estudiar ilustración y diseño, Valentina estudió una maestría en escritura creativa: “A medida que aprendí que lo mío eran las historias tomé la decisión de sacar a la luz ese doble talento. Termina siendo el mismo talento: es hablar de lo mismo desde dos lenguajes distintos. La finalidad es la misma: crear ficciones”.

“Mi monstruo y yo” es una metáfora sobre la soledad y la manera en que encajamos o no en el mundo: “Esta historia en particular fue bastante bonita, inició como un proceso muy personal, no como una historia para que fuera leía por otros, sino como un ejercicio. Casi para hacer las paces con anécdotas de la infancia. Me descubrí a mí misma. Fui llegando a la conclusión de que se trataba de la soledad, que muchos niños vivimos en algún momento de la infancia, a unos nos marca más que a otros. Lo que quise lograr con la ilustración es no sólo que fueran estéticamente bonitas, sino ilustrar un sentimiento, que el lector se encontrara con algo que no se puede narrar en el texto. Sentirnos en esa atmósfera de lo solitario, lo mágico o lo fantástico. Fue mi gran reto”.

Luego decidir publicar esta novela surgida de la evocación infantil, la creadora se tomó con un buen recibimiento en la edición colombiana: “Cuando este libro se publicó mi mayor miedo era no encontrar empatía en los lectores, pero sucedió mucho. Creo que mi mayor hallazgo con este texto, y mi mayor satisfacción con publicar este libro fue confirmar que uno puede relacionarse con otros niños a través de sus juguetes, de sus fortalezas como subirse a un árbol, pero nuestros mayores aliados, especialmente en la infancia, serán siempre los libros. Son una guía, como un mapa que nos ayuda a entender el mundo”.

Dado el éxito de “Mi monstruo y yo” en su país de origen, la filial mexicana de Planeta lo lanza también: “Fue como haber desbloqueado un nuevo nivel, que llegue a cualquier otro país es una satisfacción, sobre todo para mí que tenía tanto miedo de que otros lectores llegarán a él, es un libro muy personal, íntimo”.

El libro abre con una cita de Maurice Sendak, célebre escritor e ilustrador. A propósito de las influencias, Valentina agregó: “Diría que mis mayores maestros y casi mis amuletos al escribir un libro han sido Maurice Sendak, su libro más famoso es ‘Donde viven los monstruos’, pero hay muchísimos libros de él que me han servido para entender cómo funciona la infancia, más allá de la literatura infantil. Roald Dahl, es de mis autores favoritos, ‘Matilda’ es un libro que no deja de sorprenderme. Y también los clásicos, como ‘Alicia en el país de las maravillas’, ‘Peter Pan’ entre otros”.

MQ