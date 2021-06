Mónica Castellanos presenta “El aroma de los anhelos”

La escritora Mónica Castellanos, originaria de Monterrey, ha lanzado al mercado su novela histórica “El aroma de los anhelos”, la cual se gesta cuatro meses antes del estallido de la Revolución Mexicana, en lugares emblemáticos del noreste de México. La trama presenta a “María Treviño”, una joven de 15 años con unos ideales adelantados a su época. En entrevista para EL INFORMADOR, la autora ahonda sobre este proyecto que comenzó cuando atravesaba por la enfermedad del cáncer.

“Yo tenía la inquietud de reconocer lo que habían hecho las mujeres en aquella época, quienes desde sus trincheras lucharon por alcanzar sus ideales, por tener una mejor participación en la política, por lograr el voto femenino, por superarse, por estudiar, por hacer algo más que estar referidas al hogar. Y en ese sentido, cuando estaba haciendo un poco más de investigación, me di cuenta que hubo una labor muy importante la que llevaron a cabo mujeres que participaban en los clubes del Partido Liberal Mexicano, quienes trabajaban como correos para llevar mensajes ocultos entre su ropa, o trabajaban haciendo promoción con los obreros afuera de las fabricas”.

Comparte Mónica que a estas mujeres nunca se les reconoció esto que hicieron a propósito de sus ideales, “la historia las olvidó, las dejó en la sombra, en lo oscuro. Y de alguna manera ‘María Treviño’ es el personaje que las rescata y les da su lugar”. “María” además, mantiene una relación ríspida con su madre, pues ella es una chica con una visión feminista, mientras que su mamá se ciñe a los cánones conservadores de la época.

“La mamá encarna de alguna manera todas estas normas sociales que le son impuestas a la mujer, y muchas veces sucede así, la misma mujer le impone a otras mujeres cierta manera de vivir dentro de un esquema muy estricto y más en esa época donde era impensable que las mujeres pudieran tener una iniciativa que no fuera la de estar sujetas a la cocina, bordar o pintar”. Reconoció que si mujeres como Matilde Montoya no hubieran tenido la valentía de abrirse camino, a otras mujeres les habría costado más trabajo tener las libertades que ahora se disfrutan.

Cuando a Mónica le diagnosticaron el cáncer, pasó por una situación emocional difícil, esto fue ya hace algunos años, “había decidido ya no escribir, me sentía muy mal, pero un médico en particular me animó a que volviera a escribir y gracias a esa actitud del grupo de médicos y enfermeras que me estuvieron asistiendo, yo pude no solo curar mi cuerpo, también mi espíritu y mi estado emocional y retomar la pluma y sentarme de nuevo a escribir”. Es así que a manera de agradecimiento crea al personaje “Daniel Chapman”, un médico con una vocación muy humana que se vinculará de una manera muy particular con “María” en el marco de esta historia. “El doctor tiene muy bien puestas las cualidades del deber y el honor, las cuales hoy en día echamos de menos”.

Finalmente, en el libro el público también encontrará otra cara de Francisco I. Madero más allá de lo político y social, descubrirá su lado sentimental. Al hacer su investigación, Mónica encontró unas cartas que el político escribió a su esposa, Sara Pérez, “y me encuentro con el aspecto romántico de Madero que es algo que no está consignado en la literatura. Entonces, dejo constancia de algunos fragmentos que escribió a su esposa”.

TOMA NOTA

Conéctate con la autora

El próximo 1 de julio a las 19:00 horas, Mónica Castellanos tendrá una charla vía Facebook Live desde la cuenta @SoloSanborns.

JL