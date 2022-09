“What Artists Wear” (Penguin Random House, 2021) es un libro en el que el crítico de moda Charlie Porter —quien ha publicado en medios como Financial Times, New York Times y The Guardian— busca analizar una extensión del trabajo de artistas plásticos: su forma de vestir.

Picasso y sus playeras marineras, el traje masculino de Frida Kahlo, la colección de Helmut Lang de Louise Bourgeois, hasta la forma de vestir de artistas del performance y contemporáneos… Porter busca comprender la relación que tienen estas mentes creativas con su guardarropa y su uso como herramienta.

En entrevista, Charlie Porter explica que estaba perdiendo interés en escribir sobre desfiles de moda: “En los desfiles, la ropa aún no existe en sí. Muchas de las prendas que vemos en los desfiles no serán fabricadas. Entonces me di cuenta que para mí era muy aburrido escribir sobre ropa que nunca iba a ser usada en la vida real”.

El escritor llegó a esta conclusión luego de darse cuenta que cuando a una persona se le pregunta sobre su atuendo, habla de su vida personal. Este mismo experimento decidió realizarlo Porter, pero con artistas plásticos a través de entrevistas e investigación: “Hay una especie de secreto detrás de por qué las personas usan ciertas prendas: algo social, la forma en la que se comprometen con algo”, declara.

Un ejemplo de cómo la ropa revela más sobre el artista es el uso de traje sastre por artistas como Yves Klein y Jeff Koons, que convivieron entre intelectuales y la clase alta.

En el caso de mujeres como Frida Kahlo y Georgia O'Keeffe vieron en el traje sastre una herramienta para mostrar poder: “El traje sastre tiene relación con el poder, es decir, estas artistas tuvieron que usar ropa que fue originalmente diseñada para hombres para mostrar poder”, asegura Charlie Porter.

“En medios casi no se escribe sobre moda varonil. Con el tiempo vi que eran temas que no querían que se analizaran porque en la ropa podemos encontrar las pistas de la historia, del clasismo, colonialismo y estos sistemas. En los diseños de los artistas podemos ver el tipo de mundo en el que vivieron”, reflexiona el autor de “What Artists Wear”.

