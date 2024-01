Gisela Méndez es consultora de imagen, fotógrafa, autora y una gran apasionada del verse y sentirse bien, por ello, en su última entrega “La mejor versión de ti: adolescentes” publicada por la editorial Océano, aborda por primera vez el público juvenil, puesto que la autora señala que es algo que a ella le habría encantado leer en su juventud. “A mí me hubiera gustado que alguien me aconsejara, o que me dijeran lo mal que me veía” comentó entre risas “Yo la pasé muy mal en mi adolescencia, quiero que las y los jóvenes disfruten muchísimo de esa etapa, por eso escribí este libro”.

En entrevista con Gisela ahondó en su trayectoria y el cómo en un punto significó mucho para ella el trabajar la autoestima a través de la vestimenta. “Lo más importante es sentirse cómodo, no se trata de dejarse imponer por lo que dicen las redes sociales o incluso nuestro entorno” señaló al tiempo que resaltaba la importancia de trabajar con la salud mental y que, por supuesto, la manera en la que se visten las y los adolescentes puede ser una señal importante de cómo se sienten en su interior. “Los padres pueden prestar atención a eso y enterarse de muchas cosas”.

“Parte de nuestra identidad viene del cómo lucimos” mencionó tras recordar la importancia de hacer introspección de manera constante y no dejarse influir por todo lo que se ve en redes sociales. “Las redes sociales son tu casa, tú decides quien entra y quien sale” replicó como respuesta ante la inquietud de las y los jóvenes acerca de cómo lidiar con la presión que puede surgir de las redes y los perfiles que parecen tan “perfectos”.

El libro aborda diversos consejos de moda, también se enfoca en dialogar con el público juvenil la importancia de conocer y reconocer sus derechos, así como la industria del fast fashion, el medio ambiente y la diversidad en todas sus formas y colores. Se trata de una lectura amena, agradable y entretenida.

“Busca lo que te gusta, poco a poco te irás empoderando al tener tú la decisión del cómo luces y lo que proyectas a través de esto” dijo para recalcar que lo importante no es seguir una guía, sino descubrirte a través de los múltiples estilos.

Gisela Méndez

Mensaje para la comunidad de Mar Adentro

Crean en ustedes mismos, disfruten, sean felices, a eso vinieron a este mundo.

COMPARTE de viva voz, los líderes sociales comparten algunas de sus experiencias

Figuras inspiradoras durante la juventud

Luis Andrés Fernández Ramírez

La adolescencia es una etapa muy importante en la vida de toda persona, ya que es cuando se da la búsqueda de la identidad de la persona. En esta etapa es cuando los jóvenes son más influenciables y hacen su mayor esfuerzo intentando encajar, lo que acaba convirtiéndolos en un reflejo del entorno que los rodea, siendo influenciados por todo lo que ven tanto en redes sociales como en todas las personas con las que interactúan en su vida diaria.

Es por esto que es muy importante contar con personas que nos guíen y motiven en este proceso, ya que estas desempeñan un papel fundamental en el proceso de forjar una identidad, convirtiéndose en un modelo a seguir y una inspiración para los jóvenes que se encuentran en este proceso. Estas personas no son necesariamente familiares o miembros del entorno cercano, sino que son todos aquellos que tengan un impacto en la formación de la identidad de la persona, ya sea brindando inspiración para perseguir una meta, siendo un reflejo de lo que quiere llegar a ser o simplemente brindando apoyo emocional cuando lo necesite.

En última instancia, tener figuras inspiradoras y guías durante la juventud no solo influye en el desarrollo personal, sino que también deja una huella en la construcción de una identidad. Estas conexiones significativas no solo ayudan a los jóvenes a conocerse a si mismos y forjar una identidad, sino que también construyen una base para ayudarlos a convertirse en la persona que quieren llegar a ser.

ECOS DEL DEBATE

“La vestimenta forma una parte crucial de mi identidad”

En mi opinión creo la vestimenta es muy importante en nuestra identidad ya que refleja aspectos de nuestra personalidad, de cómo consideramos lo que es estético y lo que no, también pienso que es una forma de comunicación, lo que vestimos puede representar nuestras ideas sociales, culturales y hasta religiosas. Y aquí que no creo que puedas conocer a una persona totalmente en base a su vestimenta, si pienso que es una forma de tener una acercamiento a ella.

Jimena Villegas Romero, comunidad Mar Adentro

La ropa es de los modos de autoexpresión más grandes que tenemos. Demuestra el tiempo en el que vivimos y las modas de nuestras épocas, mi abuelo no se viste como viejo, se viste como se vestía cuando tenía 30. La ropa es nuestro grupo social, económico, la búsqueda de pertenencia a ciertos grupos y la aceptación por otros.

Santiago Serrano Tamayo, comunidad Mar Adentro.

10 NOTICIAS POSITIVAS

Mar Adentro propone

PARA LEER… “Ser la mejor versión de ti” es un libro que aborda la vestimenta como herramienta de comunicación.

PARA SABER… La OMS afirma que promover la salud mental en la adolescencia ayuda a la economía y a las sociedades a desarrollarse.

PARA CONOCER… El 10 de Octubre se celebra el día de la salud mental.

