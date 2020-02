MoMo GDL: plataforma que difunde la arquitectura contemporánea

Movimiento Moderno Guadalajara (MoMo GDL), nació en 2016 con la intención de celebrar los 50 años de trayectoria profesional de Fernando González Gortázar como arquitecto, recuerda David Lozano, gestor de esta plataforma digital que justo ahora difunde en redes sociales la arquitectura de la capital de Jalisco a través de imágenes.

“Pensando en buscar darle una difusión a esta actividad, que era hacer una charla, surgió la idea de tener una página que se dedicara exclusivamente a divulgar la arquitectura del siglo XX que no es considerada patrimonio, al menos en México, pero también en buena parte del mundo”, cuenta en entrevista el también arquitecto.

“Entonces, fue una colaboración que se hizo en charla con este arquitecto (González Gortázar), con la Escuela Superior de Arquitectura (ESARQ) y viendo que hubo una respuesta a través de las redes sociales con esta plataforma, decidí darle continuidad a la divulgación de la arquitectura, arte y diseño de Guadalajara, que es el propósito real, darle a conocer a la gente que no sólo lo que parece antiguo, está hecho de piedra o de cantera, es patrimonio, sino que también tenemos un patrimonio moderno que fue hecho en el siglo XX y que parece que es algo nuevo, pues aunque ya estos edificios ya están cumpliendo más de 100 años, siguen teniendo una apariencia reciente”.

David considera que es importante que el Gobierno en determinado momento pueda conservar la mayoría de las obras como un patrimonio que se le puede dejar a las diferentes generaciones. Cuenta el arquitecto que el registro fotográfico que se hace en las cuentas de Instagram: @momogdl y Facebook: MoMoGDL, es sobre la indagación de información que él hace en bibliotecas públicas y privadas.

“Con base en eso, yo publico fichas básicas en Facebook e Instagram con el contenido de esa información, porque a veces hay edificios en los que se había olvidado quien era el autor y a través de esas investigaciones ya determino la autoría y lo público. Yo lo que pretendo con estas páginas no es ser una cuenta más de fotografías antiguas que están más apegadas a la nostalgia, más bien me sirven a mí como una herramienta para estar organizando lo que yo voy investigando de tanto en tanto”, con estos datos, David ha publicado algunos artículos en revistas y ha realizado conferencia donde expone estas investigaciones.

“Yo no soy un investigador formal, aunque voy encaminado a ello, porque todavía no estoy estudiando una maestría o un postgrado especializado en esta investigación, pero a pesar de ello he podido participar en un par de congresos en la Ciudad de México”, recuerda que irá a uno más por parte de la UNAM donde hablará de arquitectura efímera y pabellones que se realizaron en la década de los 70 en Guadalajara.

Foto: Joel Álvarez

David también hace recorridos por la ciudad de Guadalajara para visitar edificios y construcciones, además de hacer actividades académicas en colaboración con otros colectivos, señala que con estos eventos no hay lucro, pero sí busca patrocinios para que se puedan llevar a cabo.

Le pide mantenerse al público pendiente de las redes sociales para informar de futuros recorridos, ahora mismo se encuentra buscando patrocinios para que se puedan gestar algunos durante el mes de marzo o abril. “Ya para el mes de agosto o septiembre podrían darse otro tipo de actividades como las conferencias”.

Cada mes está publicando un artículo relacionado al Movimiento Moderno a través de una revista digital. De hecho, con todo lo que ha recabado de información, espera que en un par de años todo esto desemboque en una publicación más formal, pero hasta ahora sigue con sus procesos de indagación como habitualmente lo hace.