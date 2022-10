Este jueves 20 de octubre a las 19:00 horas, en Foro Larva, tendrá lugar la conferencia magistral entre las autoras irlandesas Michelle Gallen y Louise O’Neill, en el marco de las actividades de Guadalajara Capital Mundial del Libro, que organiza la primera Semana de Irlanda en Guadalajara, siete días de festejos en los que se desarrollan actividades que incluyen charlas literarias, cine, danza y música, todo del 15 al 21 de octubre y como resultado de la estrecha colaboración entre la Dirección de Cultura del gobierno municipal, la Embajada de Irlanda en México y universidades y academias de danza tapatías.

Asimismo, en la misma fecha, la agenda para las escritoras indica que a las 8:00 horas se presentarán en el TEC de Monterrey (ITESM campus Guadalajara), donde sostendrán un diálogo, moderado por Xiomara Núñez y dirigido a estudiantes universitarios. Además, en punto de las 12:00 horas, las autoras irlandesas conversarán también con Mariela del Río, en la Universidad Marista de Guadalajara.

Las autoras invitadas

En este sentido, Michelle Gallen es escritora, publicada por John Murray Press y Algonquin Books; su primer libro ‘Big Girl, Small Town’ fue preseleccionado para varios premios importantes y está siendo adaptado para la televisión por la productora de la BBC Lookout Point, y fue elegido como uno de los 100 libros irlandeses para representar la escritura irlandesa contemporánea. Su segunda novela, ‘Factory Girls’, se publicará en el Reino Unido, Irlanda y EU. Por su parte, Louise O’Neill publicó su primera novela, ‘Only Ever Yours’, en 2014 y obtuvo el premio Sunday Independent Newcomer of the Year en los Bord Gáis Energy Irish Book Awards de ese año; de igual modo, obtuvo el premio Eilís Dillon de Children’s Books Ireland al primer libro infantil; y el premio inaugural YA Book Prize 2015, de The Bookseller. Su siguiente libro, ‘Asking For It’, se publicó en septiembre de 2015 con gran éxito de crítica y varios premios, además de ser calificado por The New York Times como “fascinante y esencial”.

Esta lectura y conversación de las escritoras invitadas Louise O' Neill y Michelle Gallen, que tendrá lugar este jueves 20 de octubre a las 19:00 horas en Foro LARVA (calle Ocampo 120, Centro, GDL), contará con la moderación de la escritora Abril Posas y, también, con la presentación de danza y música irlandesa por parte del grupo Grá, y habrá firma de libros. El evento está dirigido al público en general y la entrada es libre.

