México e Italia, conectados con el tesoro de Ettore Ferrari

México restituirá a Italia un acervo cultural único en su tipo, un eslabón que se consideraba perdido y que el próximo 1 de julio regresará oficialmente a su pueblo. Se trata de un acervo del mil 271 documentos de Ettore Ferrari, artista, político y pensador italiano, quien durante el siglo XIX marcó no solo a la historia y legado de Europa, pues su visión intelectual y artística también dejó huella en Latinoamérica y en especial en México.

En el año 2006, Arturo Zamora, doctor en Derecho y senador por Jalisco en las legislaturas LXII y LXIII, accedió a comprar un lote de documentos por sugerencia del anticuario Armando Boyzu, quien en su labor de búsqueda adquirió los entonces papeles empolvados en una caja, sin imaginar que, 16 años después, este acervo de color ámbar que refleja el paso de al menos 100 años de historia, y con un diseño y caligrafía artesanal, permitiría a México vivir un momento histórico con Italia, que en agradecimiento al retorno de la correspondencia de Ettore Ferrari a su natal Roma, y en el marco de los festejos por el centenario de la sede de la embajada de México en Italia, también restituirá al Gobierno de México 30 piezas arqueológicas —de diferentes culturas y periodos— que fueron decomisadas en cuatro ciudades italianas en los últimos meses.

En entrevista con EL INFORMADOR, Arturo Zamora explica que “estos documentos deben regresar a su lugar de origen, es una forma de reciprocidad con un país que ha sido muy atento con nosotros. Es un tema de carácter cultural muy importante entre los dos países, de carácter histórico, porque estas piezas arqueológicas que regresan a nuestro país dan muestra de nuestro origen, idiosincrasia, de nuestras costumbres y realmente de nuestra identidad”. Recuerda que, a raíz del confinamiento por la pandemia, decidió revisar los documentos y aprender italiano para descubrir cuál era el contenido de los papeles, encontrando entonces la trascendencia cultural, histórica, artística y política de Ettore Ferrari, autor de la escultura erigida al sacerdote dominico, astrónomo y filósofo Giordano Bruno, en la mundialmente conocida plaza Campo de’ Fiori, en Roma, en donde fue sentenciado a la muerte en hoguera en el año 1600.

“Estos documentos son archivo que perteneció a la correspondencia particular de un personaje del siglo XIX llamado Ettore Ferrari, quien fue escultor, pintor y tres veces diputado en el Reino de Italia entre los años 1870-1881 (…) fue un liberal muy importante, un hombre progresista que realmente luchó mucho para que se estableciera en aquella época, en el ámbito legislativo, una separación de actividades entre la Iglesia y las funciones del Estado, de tal manera que estamos hablando de un hombre de gran trascendencia”, comenta Arturo Zamora, e indica su intención de también compartir a futuro estos documentos ya digitalizados.

El retorno a Italia

Tras catalogar los mil 271 documentos de Ettore Ferrari (quien también diseñó la estatua de la Independencia que está en Toluca, Estado de México, así como esculturas Giuseppe Verdi y Giuseppe Garibaldi), y aprovechando la visita personal que tuvo en diciembre del 2021 de Carlos García de Alba, Embajador de México en Italia, Arturo Zamora compartió su hallazgo, manifestando su voluntad de donar el acervo al Gobierno de Italia, como un gesto de agradecimiento a las pasadas seis restituciones de bienes culturales recuperados y decomisados de subastas y ventas ilícitas en las que Italia ha intervenido y entregado desde el 2013 al pueblo mexicano con las estrategias implementadas por los carabineros italianos especializados en la protección del Patrimonio Cultural de Italia.

Arturo Zamora envió a Italia su carta de voluntad indicando las características de la documentación personal y pública de Ettore Ferrari a entregar “donde formalmente y bajo protesta de decir la verdad, manifiesto ser el propietario de estos documentos, manifiesto que es mi deseo donarlos a título gratuito”, subraya Zamora, quien procedió a enviar el acervo en dos entregas, después de que personalmente acudió a Roma para entrevistarse con las autoridades culturales de Italia y el Archivo Central del Gobierno Italiano, y reafirmar la trascendencia de esta correspondencia, de la cual se desconoce cómo es que llegó a suelo tapatío, pero con la sospecha de que fueron exiliados con el fin, quizá, de ser protegidos de las acciones emprendidas entonces por Benito Mussolini en la década de los años veinte del siglo pasado.

Una fiesta binacional

Ante la voluntad de Arturo Zamora de restituir a Italia el acervo de Ettore Ferrari, el embajador mexicano Carlos García de Alba hace hincapié en la importancia de replicar este tipo de acciones, a fin de recuperar y preservar la identidad histórica y cultural de las naciones, resaltando el ejemplo que Italia ha dado al mundo en la localización, salvaguarda y repatriación de bienes culturales desde 1969.

“Italia es el pionero absoluto en decir: tenemos nosotros activamente que decomisar piezas que pertenecen a otros pueblos y gobiernos y restituírselas”, y enfatiza en cómo este país europeo cuenta con una unidad de inteligencia, con cerca de 300 carabineros desplegados en el territorio nacional, indagando en subastas de internet y los mercados de pulgas, por ejemplo: “Ellos restituyen bienes a quienes les pertenezcan, independientemente de la nacionalidad”, apunta el embajador mexicano Carlos García de Alba a esta casa editorial.

Es por ello que la celebración del centenario de la sede de la embajada de México en Italia adquiere una emotividad especial, sumando la buena respuesta y disposición del Gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Cultura, encabezada por Alejandra Frausto, para recibir próximamente las 30 piezas mexicanas decomisadas en Italia y mediante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se determine el destino de estas piezas llegando a nuestra nación.

“Hay que valorar la actitud que el Gobierno de México ha tomado en esta materia, que es buscar que cualquier subasta sea detenida, que no se incurra en ilícitos con el patrimonio de nuestro país y que se busque la restitución de cualquier pieza cultural, documental y arqueológica que nos pertenezca”, recalca el embajador Carlos García de Alba respecto a las piezas actualmente custodiadas por los carabineros italianos, después de suspender la subasta del pasado 16 de septiembre en Italia: “ocho (piezas) ya habían sido compradas y se decomisaron para dar una lección también a los compradores, de que no se hacen ilícitos, que no se perdonan estos ilícitos”.

Alistan magno evento

Así es que el próximo 1 de julio, en Roma, se espera la presencia de Arturo Zamora para realizar la entrega oficial del acervo de Ettore Ferrari en el marco de las celebraciones del centenario de la embajada mexicana que, del 1 al 3 de julio, implicarán la develación de la galería fotográfica de los 41 embajadores mexicanos predecesores desde 1874, la inauguración de un jardín con piezas artísticas, un concierto binacional de jazz, un mano a mano musical entre el Mariachi Romatitlán y la Banda de Música de Roma, la develación de la placa conmemorativa del centenario, la visita de ex embajadores de México en Italia para compartir su experiencia y un homenaje a Adamo Boari, arquitecto que diseñó y proyectó el Palacio de Bellas Artes en México.