El 27 de marzo ocurrieron diversos sucesos que se quedaron marcados en el almanaque de la historia internacional.

Desde descubrimientos científicos, nacimientos de celebridades y hasta trágicas muertes, esto fue lo ocurrió en la historia, un día como hoy.

Efemérides 27 de marzo:

1572: En España, la Inquisición encarcela a Fray Luis de León, bajo la acusación de sostener que la Biblia Vulgata contenía errores de traducción.

1624: En Chuquisaca, Reino del Perú, se funda la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca. Hoy es considerada la primera universidad de Bolivia.

1808: En Roma, el papa Pío VII excomulga a Napoleón I.

1899: El ingeniero y físico italiano Guglielmo Marconi establece la primera conexión mediante telegrafía sin hilos entre Inglaterra y Francia.

1915: María Tifoidea (1869-1938) es puesta en cuarentena de por vida. Fue la primera persona en Estados Unidos identificada como un portador asintomático de fiebre tifoidea. Era cocinera y cuando contagiaba a una familia, inmediatamente cambiaba de trabajo. Se cree que puede haber matado de 3 a 50 personas.

1933: Japón se retira de la Sociedad de Naciones e invade el territorio de la República de China.

1934: En España, el gobierno restablece la pena de muerte para contener el terrorismo.

1945: En Argentina, el Ministro de Guerra, coronel Juan Domingo Perón, declara la guerra a las Potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial.

1964: En Alaska sucede un fuerte terremoto de 9,2 grados a una profundidad de 35 kilómetros y provoca un tsunami.

1972: La Unión Soviética lanza la sonda espacial Vénera 8 con destino al planeta Venus.

1977: Ocurre el peor accidente de la historia de la aviación en Tenerife (Canarias): dos Boeing 747 chocan en una pista de despegue brumosa. Mueren 583 personas en el accidente (Colisión de 1977 en Los Rodeos).

1987: En Los Ángeles (California), el grupo de rock U2 toca por primera vez la canción Where the streets have no name en la azotea de una tienda de licores antes del concierto The Joshua Tree en la misma ciudad.

2000: La Justicia española acepta a trámite la querella por genocidio contra el pueblo maya interpuesta por Rigoberta Menchú contra el régimen militar guatemalteco.

2020: El papa Francisco imparte la bendición Urbi et orbi a causa de la pandemia por COVID-19.

2020: Es descubierto el cometa NEOWISE.

Nacimientos

1871: Heinrich Mann, escritor alemán.

1903: Xavier Villaurrutia, escritor mexicano (f. 1950).

1963: Quentin Tarantino, cineasta estadounidense.

1969: Mariah Carey, cantante, compositora y productora musical estadounidense.

1975: Fergie, cantante estadounidense, de la banda Black Eyed Peas.

Muertes

1968: Yuri Gagarin, cosmonauta soviético, primera persona en el espacio (n. 1934).

1992: James E. Webb, segundo administrador de la NASA (n. 1906).

2005: Rigo Tovar, músico mexicano (n. 1946).

¿Qué se conmemora hoy, 27 de marzo?

Día Mundial del Teatro

Día Internacional del Enlace entre las Ciencias Médicas

FS