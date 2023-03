El 15 de marzo ocurrieron diversos sucesos que se quedaron marcados en el almanaque de la historia internacional.

Desde descubrimientos científicos, nacimientos de celebridades y hasta trágicas muertes, esto fue lo ocurrió en la historia, un día como hoy.

Efemérides 15 de marzo:

1493: En España, Cristóbal Colón, con los hermanos Pinzón y sus hombres, desembarca en el puerto de Palos de la Frontera tras su primer viaje a América.

1530: En Jalisco (México) el militar español Nuño de Guzmán conquista el cacicazgo de Ocotlán.

1552: En Puebla (México) se refunda la aldea de Teziutlán.

1720: En Perú, la villa de Saña es destruida por una inundación.

1825: En Oaxaca (México) se funda la aldea de San Juan Bautista Tuxtepec.

1827: En Canadá, se fundó la Universidad de Toronto.

1831: En México, Tomás Escalante toma posesión como gobernador del estado de Sonora.

1840: En Eslovenia, el profesor cristiano Jakob Lorber comienza a escribir lo que le dictan las voces que oye en su interior.

1916: El presidente estadounidense Woodrow Wilson envía 12 mil soldados estadounidenses al otro lado de la frontera mexicana en busca de Pancho Villa.

1917: Abdicación del zar Nicolás II (2 de marzo según el calendario juliano vigente entonces en Rusia). Rusia se convierte en república.

1939: Checoslovaquia pasa a ser "protectorado alemán" de Bohemia y Moravia tras la ocupación de Praga por los nazis.

1945: En la Ciudad de Guatemala, asume la presidencia el pedagogo y filósofo Juan José Arévalo.

1951: En la Ciudad de Guatemala, asume la presidencia, el militar y nacionalista Jacobo Árbenz, que será derrocado por la CIA estadounidense.

1952: En Cilaos (isla Reunión, en el océano Índico) se registra la lluvia más abundante en 24 h (desde que se lleva registro científico): 1870 mm.

1961: En la Conferencia de Primeros Ministros de la Commonwealth de 1961, Sudáfrica anuncia que se retirará de la Commonwealth cuando entre en vigor la Constitución de Sudáfrica de 1961.

1970: José José presenta la canción El triste en el Festival OTI de la Canción.

1971: En Buenos Aires, la banda Vox Dei edita el álbum La Biblia, considerado uno de los pilares del rock argentino.

1972: Se estrena la película de gánsteres italoestadounidenses El padrino, ganadora de premios Óscar a mejor película, mejor actor y mejor guion adaptado.

1985: En Brasil termina la dictadura militar.

1992: La agrupación de Rock R.E.M publica su sencillo "Everybody Hurts" de su álbum "Automatic for the people", alcanzó el lugar 29 en la lista Billboard de Estados Unidos y el lugar 7 en Reino Unido

1994: Estados Unidos y Rusia llegan a un acuerdo para permitir la supervisión mutua del desmantelamiento de su armamento nuclear.

1994: El asteroide 1994 ES1 pasa a 165 mil km de la Tierra, casi la mitad de la distancia que existe entre nuestro planeta y la Luna.

1995: En la ciudad argentina de San Nicolás (provincia de Buenos Aires) en un supuesto atentado en un helicóptero fallecen Carlos Facundo Menem (hijo del presidente Carlos Saúl Menem) y el corredor Silvio Oltra.

2003: 31 minutos se estrena por las pantallas de TVN.

2005: RBD lanza el tercer sencillo de su álbum debut (Rebelde), Sálvame

2020: En España, entra en vigor el estado de alarma debido al pandemia del COVID-19 y la población queda confinada; 31 días después de la primera muerte con esta enfermedad en Valencia, el 13 de febrero.

2020: En Guatemala se decreta "Cuarentena Nacional" por prevención al Coronavirus.

2020: En Perú, el presidente Martín Vizcarra decreta el confinamiento nacional por casos de COVID-19.

Nacimientos

1916: Blas de Otero, poeta español (f. 1979).

1943: David Cronenberg, actor y cineasta canadiense.

1975: Eva Longoria, actriz y modelo estadounidense.

1975: Will.i.am, cantante estadounidense.

Decesos

44: Julio César, político y militar romano (n. 100 a. C.).

1937: H. P. Lovecraft, escritor estadounidense (n. 1890).

1997: Victor Vasarely, pintor húngaro (n. 1906).

1998: Benjamin Spock, pediatra y escritor estadounidense (n. 1903).

2021: Emiliano González, escritor y poeta mexicano (n. 1955).

¿Qué se conmemora hoy, 15 de marzo?

Día Internacional para Combatir la Islamofobia

Día Mundial de los Derechos del Consumidor

Día Mundial del Discurso

Día Internacional contra la Brutalidad Policial

Día Mundial contra la Matanza de Focas

FS