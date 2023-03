El 6 de marzo ocurrieron diversos sucesos que se quedaron marcados en el almanaque de la historia internacional.

Desde descubrimientos científicos, nacimientos de celebridades y hasta trágicas muertes, esto fue lo ocurrió en la historia, un día como hoy.

Efemérides 6 de marzo:

1479: Se firma el Tratado de Alcáçovas, en que Portugal entrega a Castilla, las islas Canarias a cambio de posesiones en África Occidental.

1521: En el océano Pacífico, el navegante portugués Fernando de Magallanes arriba a la isla de Guam.

1831: En el Teatro Carcano de Milán (Italia) se estrena la ópera La sonnambula, de Vincenzo Bellini.

1834: En La Habana (Cuba) queda oficialmente constituida la Academia Cubana de Literatura.

1836: En Texas termina el sitio de El Álamo, cercado por mil 400 soldados mexicanos. Mueren los 187 voluntarios texanos, entre ellos Davy Crockett y el coronel Jim Bowie.

1845: En Ecuador se produce una revolución civil de tendencia nacionalista que depondrá a Juan José Flores y llevará a la presidencia a Vicente Ramón Roca, responsable de una nueva constitución.

1853: En Venecia se estrena la ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi.

1854: En Ecuador es abolida la esclavitud.

1857: En los Estados Unidos, la Corte Suprema resuelve el caso Dred Scott contra Sandford, que priva a todo habitante de ascendencia africana ―fuera esclavo o no―, el derecho a la ciudadanía y le quita al Congreso la autoridad de prohibir la esclavitud en territorios federales del país.

1862: Durante la Segunda intervención francesa en México sucede la explosión de la colecturía de San Andrés, en la que mueren accidentalmente más de mil soldados y civiles.

1899: En Alemania, la empresa farmacéutica Bayer registra la aspirina como marca registrada.

1902: En Madrid, se legaliza oficialmente el Real Madrid Club de Fútbol, nacido a finales de 1900.

1905: Colombia y Costa Rica firman un tratado que fija definitivamente los límites entre ambos países.

1913: En Baltimore (Estados Unidos) mueren cien personas a causa de la explosión de un depósito de dinamita.

1930: En todo el mundo, por iniciativa de la Comintern (Internacional Comunista), se celebra el Día Internacional del Desempleado.

1933: En los Estados Unidos fallece Anton Cermak, alcalde de Chicago, por las heridas recibidas el 15 de febrero en el atentado contra el presidente electo Franklin D. Roosevelt.

1934: En Reino Unido, el Partido Laborista vence por primera vez en las elecciones generales.

1943: En los Estados Unidos, Norman Rockwell publica «Freedom from want» (‘liberarse del deseo’) en la revista The Saturday Evening Post con un ensayo de Carlos Bulosan.

1953: En la Unión Soviética, Gueorgui Malenkov asume como sucesor de Iósif Stalin.

1967: En Nueva Delhi (India) la escritora soviética Svetlana Alilúieva Stálina (1926-2011), hija única de Iósif Stalin (1878-1953), se refugia en la embajada de Estados Unidos (país adonde vivirá varios años). Retornará a la Unión Soviética en 1984 y recobrará su ciudadanía.

1970: En el Reino Unido, The Beatles publican su penúltimo sencillo, Let It Be.

1980: En París, la escritora Marguerite Yourcenar es elegida miembro de la Academia Francesa.

1986: Último avistamiento del cometa Halley en las cercanías de la órbita de la Tierra; se calcula que la siguiente visita sea en el año 2061.

1994: En Oracle (Arizona) se inicia la segunda cuarentena (que finalizará en un fracaso) de un año de un equipo de ocho científicos dentro del millonario proyecto Biosfera 2, construido como ecosistema autosuficiente.

1999: En un bosque a las afueras de Denver (Estados Unidos), Eric Harris y Dylan Klebold registran en su videocámara una práctica de disparos junto a unos amigos (estos no saben que se trata de un ensayo general de lo que acontecería un mes después en la masacre de Columbine).

2011: En el condado de Hays (Texas), el gurú krisnaísta indio Prakashanand Sáraswati se fuga de los Estados Unidos ayudado por algunas discípulas. Dos días antes había sido condenado por abusar de menores en los años ochenta y noventa.

2020: Se confirman los primeros casos de COVID-19 en Costa Rica,Colombia y Perú.

Cumpleaños

1475: Miguel Ángel, pintor y escultor italiano.

1927: Gabriel García Márquez, escritor colombiano, premio nobel de literatura en 1982 (f. 2014).

1937: Valentina Tereshkova, cosmonauta soviética.

1944: Luis González de Alba, escritor, periodista, psicólogo, intelectual y divulgador de la ciencia mexicano. (f. 2016).

1946: David Gilmour, guitarrista británico, de la banda Pink Floyd.

1946: Elsa Cross, poeta, traductora literaria y ensayista mexicana.

1947: Rob Reiner, actor y cineasta estadounidense.

1975: Aracely Arámbula, actriz y cantante mexicana.

Fallecimientos

1888: Louisa May Alcott, novelista estadounidense.

1973: Pearl S. Buck, escritora estadounidense, premio nobel de literatura en 1938 (n. 1892).

1986: Georgia O'Keeffe, artista estadounidense (n. 1887).

1992: Hugh Gibb, baterista y director de orquesta británico, padre de los músicos británicos Barry, Robin, Maurice y Andy Gibb (n. 1916).

¿Qué se conmemora hoy, 6 de marzo?

Día Internacional del Escultor

Día Internacional del Linfedema

Día Europeo de la Logopedia

